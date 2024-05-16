從下關海底人行隧道走路至門司後，也可別錯過另一個免費景點

可晀望欣賞距離本州僅700公尺的關門海峽、門司港及下關美景 和布刈第二展望台

日夜景都美麗，但唯一注意的是晚上下山比較暗，要注意步行安全~

體驗海底隧道步行走走的朋友~ 今天一定要來看這篇~~

這邊建議如果是從門司來下關遊玩的朋友

出發可以先搭乘船前往下關，一天遊玩結束後再步行海底隧道回來門司即可。

順道可以前往和布刈第二展望台(免費景點)，晀望欣賞距離本州僅700公尺的關門海峽~

還有遠處的門司港及下關景色喔~

前往和布刈第二展望台，從 關門隧道人行道入口(門司口) 至展望台約步行需15分鐘

沿途會有點類似爬山的陡坡，但如果天氣涼爽，其實走起來還算輕鬆~

步行前往的路上，還可以欣賞周邊景色，也不會太無聊~

展望台眺望關門海峽、門司港及下關美景，並欣賞日本最大規模的戶外陶板壁畫

不論你是白天前往或是夕陽及夜景等…都可以體驗到不同景之美~

但如果是夜間前往的朋友，街燈及關門大橋的燈光

大約要晚上七點左右才會陸續全亮，夜晚下山的路上有部分是沒有路燈的!!

故下山時要多留意步行安全，手機有照明的可以拿來使用~

步行下山後，可沿途漫步走回門司港園區

悠閒走走下山，其實也是不錯的體驗之旅~!!

擔心迷路的朋友，手機導航記得打開來輔助一下~

免費景點 和布刈第二展望台，景色真的很美

讓你不用花門票費用，就可以欣賞到遼闊的美景

唯獨上山前須花一點體力，晚上下山時要多留意步行安全及可

還是挺推薦來此處走走看看~

和布刈第二展望台

北九州市門司區門司

開放時間： 24小時

前往方式:

從西鐵巴士「和布刈公園前」公車站步行約10分鐘

從關門隧道人行道入口(門司口) 至展望台約步行需15分鐘

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