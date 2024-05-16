來嘉義又吃涼麵、雞肉飯了嗎??

嘉義可不是只有雞肉飯、涼麵而已喔~

米穀弁當 首推必吃 燒肉香氣四溢 鹹香抄下飯~

還有烤鮭魚肚 一口咬下肉質鮮嫩入口即化

近嘉義舊監獄、檜意森活村 吃完還可以到附近走走逛逛喔~

位於嘉義舊監獄、檜意森活村附近的米穀弁當

主打日式定食，新鮮食材 現點現做

故部分主菜可能有限量賣完的可能!!!

內用還有免費的鮮魚味噌湯和飲料

這都是無限量供應的喔!!!

內用與外帶價格及提供的菜有所不同

想要外帶的可以參考粉紅色菜單

雖然說是免費的味噌湯，但提供的料可一點不馬虎~

有魚肉呢~~

來用餐當然少不了點份鹹香又下飯的人氣豚燒肉

炭火燒烤肉的外表閃閃動人，炭燒香氣四溢

讓人瞬間味蕾大開，好想趕快吃上一口~

燒肉鹹香超下飯，搭上爽口的開味小菜及飯後甜點(牛奶布丁好吃!!)

這餐味蕾嗅覺都超滿足了~

每日限量不可錯過，炭火燒烤的鮭魚肚油鮨香氣倍增

滿滿的鮭魚香氣令人齒頰留香，魚肉外脆內嫩，入口即化~

米穀弁當 料好CP值挺高的，附近的周邊景點也相當豐富

中午吃飽喝足後，可以至附近的嘉義舊監獄、檜意森活村走走逛逛

安排嘉義小旅行，做為半日遊是挺不錯的選擇~

要來用餐的朋友要特別注意，只收現金

記得帶好錢錢，來享用好吃的美味燒肉料理吧!!!

米穀弁當

嘉義市東區新生路372號

營業時間:11:00–14:00, 16:00–19:30

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用



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