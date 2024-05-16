來嘉義又吃涼麵、雞肉飯了嗎??
嘉義可不是只有雞肉飯、涼麵而已喔~
米穀弁當 首推必吃 燒肉香氣四溢 鹹香抄下飯~
還有烤鮭魚肚 一口咬下肉質鮮嫩入口即化
近嘉義舊監獄、檜意森活村 吃完還可以到附近走走逛逛喔~
位於嘉義舊監獄、檜意森活村附近的米穀弁當
主打日式定食，新鮮食材 現點現做
故部分主菜可能有限量賣完的可能!!!
內用還有免費的鮮魚味噌湯和飲料
這都是無限量供應的喔!!!
內用與外帶價格及提供的菜有所不同
想要外帶的可以參考粉紅色菜單
雖然說是免費的味噌湯，但提供的料可一點不馬虎~
有魚肉呢~~
來用餐當然少不了點份鹹香又下飯的人氣豚燒肉
炭火燒烤肉的外表閃閃動人，炭燒香氣四溢
讓人瞬間味蕾大開，好想趕快吃上一口~
燒肉鹹香超下飯，搭上爽口的開味小菜及飯後甜點(牛奶布丁好吃!!)
這餐味蕾嗅覺都超滿足了~
每日限量不可錯過，炭火燒烤的鮭魚肚油鮨香氣倍增
滿滿的鮭魚香氣令人齒頰留香，魚肉外脆內嫩，入口即化~
米穀弁當 料好CP值挺高的，附近的周邊景點也相當豐富
中午吃飽喝足後，可以至附近的嘉義舊監獄、檜意森活村走走逛逛
安排嘉義小旅行，做為半日遊是挺不錯的選擇~
要來用餐的朋友要特別注意，只收現金
記得帶好錢錢，來享用好吃的美味燒肉料理吧!!!
米穀弁當
嘉義市東區新生路372號
營業時間:11:00–14:00, 16:00–19:30
【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用
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