這次要帶大家一起探訪澎湖的隱藏珍珠——漁翁島燈塔。這座位於澎湖群島西南角的小島不僅是海岸線的守護者，是一個很適合欣賞夕陽的景點。下面就跟著我一起來探索這座燈塔的三大亮點吧！
- 漁翁島燈塔(西嶼燈塔)
- 評分： / 4.3
- 地址：881台灣澎湖縣西嶼鄉外垵村195號( 地圖 )
- 電話：06 998 1766
- 營業時間
星期一: 休息,
星期二: 09:00 – 18:00,
星期三: 09:00 – 18:00,
星期四: 09:00 – 18:00,
星期五: 09:00 – 18:00,
星期六: 09:00 – 18:00,
星期日: 09:00 – 18:00
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
亮點一：燈塔的歷史與建築魅力
漁翁島燈塔建於1939年，是澎湖群島中相當重要的導航標誌。這座白色圓塔形的燈塔高達十幾米，站在島上可以遠眺大海，周圍是一片開闊的天空和海洋。燈塔的設計簡潔而經典，塔身用堅固的花崗岩建造，不僅能夠抵禦強風和海浪，也見證了澎湖與周邊海域歷史的變遷。
亮點二：燈塔園區的靜謐氛圍
漁翁島燈塔不僅因其結構而聞名，其周圍的園區也同樣迷人。園區內鋪設了精緻的步道，沿途可以見到優雅的園藝佈置，包括幾排整齊的花壇和一些本地特色的裝飾物。這些簡潔的設計與周遭自然風景融合得天衣無縫，提供了一個安靜的休憩空間，讓人可以放慢腳步，享受那份被大海和天空包圍的寧靜。尤其是在燈塔底部的觀景台，是欣賞海景和燈塔的完美地點，每當微風吹過，更增添了幾分詩意與遐想。
亮點三：澎湖景點絕美夕陽景色
在漁翁島燈塔這邊看夕陽真的很浪漫！這邊有一個靠海的平台，向西望去，可以看到太陽緩緩下沉至海平面，海面反射著夕陽的金光，整個景象宛如一幅動人的畫作。趴在圍欄上靜靜的看著波光粼粼的大海，感受前所未有的平靜。
漁翁島燈塔這裡很適合加入你的環島行程，大約傍晚的時候過來剛好可以看夕陽！這個時間太陽也比較沒那麼曬，吹著海風看美景真棒。
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