新店裕隆城美食推薦這家默爾 pasta pizza 新北誠品裕隆城店，默爾pasta&pizza自2007年在台中創立，是首家引進義大利百年手工窯烤爐的餐廳，其獨特的豹紋斑餅皮披薩深受好評，主廚也曾赴義大利學藝，帶回純正南義美食，好店不寂寞，如今默爾 pasta pizza已在多家百貨公司設有分店，成為指標性人氣pasta、pizza餐廳，這次我們是到google評價超高的默爾 pasta pizza 新北誠品裕隆城店

默爾 pasta pizza 新北誠品裕隆城店｜交通方式、停車資訊

台中起家的義大利餐廳默爾pasta pizza，位於裕隆城二樓的分店，開幕半年左右就累積2700多則超高好評，目前在信義威秀、松山車站、誠品南西店、誠品新板店都有分店，默爾 pasta pizza 新北誠品裕隆城店生意非常好，就算平日也很多人來用餐

默爾 pasta pizza 新北誠品裕隆城店｜用餐環境

默爾 pasta pizza 新北誠品裕隆城店的用餐環境是高雅的歐式風格，透過大面的玻璃窗引進自然的光線，餐廳內還有一棵蘋果樹，在室內也能營造出如同歐式莊園般的用餐氛圍，生意真的很好，我們是平日中午大概11點來，就已經接近八成滿，而且還是寵物友善餐廳，可以帶毛小孩一同來用餐

除了室內用餐區外，默爾 pasta pizza 新北誠品裕隆城店還規劃了一個『小秘境』，外頭的露台種植了很多植栽，綠意造景猶如城市中的小秘境，在商務繁忙之餘，吃美食的同時也能到小秘境走走逛逛

餐廳一側還可以看到廚房作業的情形，大面積玻璃窗可以讓客人看到廚師們的料理過程，廚房內有義大利百年手工窯烤爐，這也是默爾的強項，pizza都是現點現做，主廚親赴義大利與在地師傅研習，將道地的南義料理精隨帶回，所以可以吃到最道地的南義料理

默爾 pasta pizza 新北誠品裕隆城店｜菜單

默爾 pasta pizza 新北誠品裕隆城店的菜單設計超有質感，很像美食雜誌，以單點料理為主，有排餐、手作料理、披薩、義大利麵、燉飯、甜點與飲料等等，人多也可以選擇分享套餐比較划算（點我看完整版菜單）

默爾 pasta pizza 新北誠品裕隆城店｜推薦料理

默爾 pasta pizza的義式料理種類非常多，如果是第一次來，除了pizza、義大利麵必點外，我還會推薦他們的手作料理，主打堅持以天然調味料取代味精，拋棄繁複調味，保留食材的天然與純粹，可以品嘗到真正道地的南義料理精髓！

漁夫海鮮+茴香豬肉PIZZA，第一次來可以點像這樣的雙拼披薩，一次可以吃到兩種口味，義大利百年品牌窯爐窯烤的火力強大，烤出來的披薩皮外層會有漂亮的豹紋，鹹香充滿麵香風味之間還帶著香Ｑ口感，光是披薩皮就值得吃了！

漁夫披薩，主廚十分豪邁地放了許多海鮮食材，披薩上滿載了鮮蝦、花枝等海鮮料，整體海鮮風味搭配Ｑ嫩的餅皮非常出色，各樣海鮮帶來的豐富口感更讓人越吃越有味

茴香豬肉，上面鋪了很多鹹香豬肉，加上誘人香氣茴香調味，而且還有最喜歡的芝麻葉，與濃醇的起司融合，層層堆疊出絕妙風味！

炭烤透抽佐時蔬，炭烤透抽的Q彈口感非常出色，外層散發著燒烤的香氣。透抽釋放的鮮甜滋味與其他時蔬融合，帶出蔬菜的清甜，同時保留了水分，作為前菜似乎太小看它了，這根本是主菜等級！

奶油培根蕈菇義大利麵，一般奶油義大利麵吃到後面難免會有些膩口，這裡的完全不會！奶香雖然也很濃郁，但是入口就是沒以那種奶膩的感覺，口感相當滑順細膩，還能吃到蕈菇水嫩口感及鮮味唷

但最讓我驚豔的是它的配料，除了厚切的大片櫛瓜外，連培根也是用高級的厚培根！厚培根是用煎的，所以培根的油脂會滲入醬料中，厚培根的口感真的很棒，吃起來鹹香又嫩口，非常厲害啊！

另外如果點義大利麵還會附上法式小圓麵包，外層非常酥香裡面的口感軟且帶有濕潤感，咀嚼時可以吃到獨特的麥香，可以搭配奶油一起食用

巴斯克蛋糕，甜點表現也是可圈可點！巴斯克蛋糕獨特乳酪風味，入口即化，奶香在口中綿密化開，濃醇的口感讓人欲罷不能

飲料：百香果氣泡飲、皇家莓果果粒茶，百香果氣泡飲酸甜可口微微的氣泡感搭配披薩真是絕配，裡面還可以吃得到百香果的果肉呢

皇家莓果果粒茶是熱飲，濃郁的多種莓果香香氣芬芳，入口溫潤順口

我真心推薦試試看默爾pasta&pizza，他們提供的窯烤披薩、手工料理、麵食和甜點沙拉都非常出色，尤其是披薩可以說是近期吃過最好吃的披薩，餅皮真的非常不一樣，如果你正在尋找新店美食餐廳，默爾 pasta pizza 新北誠品裕隆城店絕對值得一試！另外，而且還不時提供會員優惠，相當超值啊

默爾pasta&pizza 裕隆城店（誠品百貨2F）

地址：新北市新店區中興路三段70號2樓

預約電話：02-8914-7775

營業時間：周日至周四 11:00-21:30；周五至周六 11:00-22:00

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