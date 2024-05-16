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欣葉首創「女將文化」的「NAGOMI 和食饗宴」，絕對是自助百匯界的震撼啊!!把溫泉旅館的款待之心，帶進和食百匯餐廳。提供12類的精緻日式美味，而且用餐時間沒壓力，展現”慢和食”的文化。這一餐吃下來，體驗到從環境、餐點、服務都是上上之選的水準啊，而且自己就可以打造出精緻的會席料理美食，難怪一開幕就造成轟動

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NAGOMI 和食饗宴｜店家資訊

地址：台北市大同區南京西路62號4樓 ( 捷運中山站 6 號出口正上方)

電話 : 02 2559 2258

營業時間:

午餐 11:30-15:00 NT$ 1280元 晚餐 17:30-21:30 NT$ 1480元 假日 : 11:30-15:00 17:30-21:30 NT$ 1580

NAGOMI 和食饗宴｜價位及訂位

平日午餐：1,380元

平日晚餐：1,580元

例假日午餐/晚餐：1,780元

平日晚餐：1,580元 例假日午餐/晚餐：1,780元 兒童身高100公分以下免費(酌收150元清潔費)；身高100-130公分半價，身高130公分以上為全價計費

每月訂位開放時間為：每月1號早上 9點，開放下一整個月的訂位

九人(含)以上之訂位，請致電(02)2559-2258。

網路開放座位有限,如無法順利完成訂位,請以電話問詢(10:00-22:00)

官網詳細餐價 : 請點我

NAGOMI 和食饗宴｜空間環境包廂

「NAGOMI 和食饗宴」可說是全台自助百匯的創舉!! 每個餐期的開始，服務人員就會在門口迎賓，帶領每一組顧客到預訂的座位

同時也會有身著和服的工作人員~~這樣的日式服務真的給消費者帶來不一樣的餐飲享受呢

獨特又創新的服務，帶來消費者用餐的儀式感!

進門的那一剎那，就讓人感受這裏超凡的服務，真的很讓人期待用餐時的體驗呢

既然服務這麼到位，這裏的環境自然不在話下，典雅舒適的用餐環境，就算坐了大半天也不覺得累

這裏的用餐空間搭配得宜，淺綠座椅也營造出輕鬆、活潑的用餐氛圍

從開放式的座椅區到半開放放的6人與8-10人座位區，還有更隱密的包廂區，可以滿足不同顧客的需求

這一看就知道這裏的設計不簡單啊，真的有高級日料餐廳用餐的氣氛

小隔間的包廂區，是以圓桌的方式呈現，不管是家庭或是團體用餐氣氛更融洽

NAGOMI 和食饗宴｜12大名品區

生魚片餐檯區

我們是平日中午來用餐的，菜色與種類都會隨季節變遷與餐期不同而略有調整

這一區可說是最受國人喜愛的區域

「NAGOMI 和食饗宴」的生魚片採現點現切，比起一般吃到飽，切好放在餐檯自取，不論是鮮度與口感還是略有差異

每日除了有多種魚貨，每天都還有一位料理長，會特別到漁港選購最新鮮、肥美的隱藏版

現點現切的生魚片料理。就好像身在日本料理的餐檯旁一樣

而且還可以詢問今天比較推薦的鮮魚是那一種

真的和一般的自助百匯完全不一樣，難怪這一區是人氣最旺的

看看這些菜色，真的非常精美，真的令人垂涎三尺呢

這個炙燒壽司可是現點現做，絕對不能錯過啊 ( 開幕期間供應這三款)

看師傅現場手作就是一種視覺享受

這區也有多款現做手捲

現點現做的新鮮生魚片，真的很精緻啊

仔細看一下這裏的杯盤器皿也都是很講究的

冷菜 開胃菜區

這區是先付區，餐檯滿特別的，很有故宮多寶格的設計感呢

內容都是一些精緻涼菜，也很適合當做前菜或開胃菜!!

法國鵝螺非常貼心還插上竹籤，直接抽出來就可以吃了

燒物、烤物、唐揚

這一區主要以燒烤類的為主，餐檯上有燈加熱保溫

烤香魚

這裏的烤香魚也很精緻，還特別串起S形呢

明太子山藥、番茄培根捲與牛肉串燒、烤魚下巴、特別是右下這張可是好吃的炸牡蠣

烤飯糰

酥炸天婦羅、炸蝦~~

這一區的後方同時也看的到師傅正在燒烤的模樣

雖然是透過玻璃窗拍的，但還是感覺香氣四溢啊

低溫慢烤牛肉

美味的低溫慢烤牛肉

風味煮物、鐵板料理

這一區大部份是一些特別的煮物及鐵板料理，也有點偏中華風的料理

烏賊大根味噌煮、柳川饅魚鍋~~~

日式湯品區

當日是海鮮羹、北海道湯咖哩、味噌蜆湯 另外用涮的旬魚涮涮鍋

茶碗蒸、土瓶蒸、炊飯

蒸煮的料理方式，也是日本常見的烹飪方式之一

特別是日本很多地方都是利用溫泉的蒸氣來煮食的哦

和洋菓子、手作冰淇淋、季節鮮果

麵包布丁、紅豆湯、芋圓、地瓜圓

冰櫃中各式的精美甜點，令人目不暇給

精緻可口的大福

可愛造型的小熊燒及福袋燒

這裏的義式冰淇淋，威士忌香草、芥末香草、麥茶，都是非常特別的風味，別的地方也很少吃的到

啤酒、KEY COFFEE、果汁、調酒類、茶飲暢飲

這一區也是值得大推啊，Suntory Premium啤酒、KEY COFFEE、果汁、調酒、茶飲暢飲

KEY COFFEE 也是日本百年品牌的咖啡飲品

Suntory Premium 可是Suntory 旗下的頂級品牌啤酒，麥香十足，順口舒暢，一定要多喝幾杯 ( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

這裏的調酒也很精采，一點兒都不輸專業的酒吧

晚餐、假日時段，有紅白酒無限暢飲哦

獨特女將服務

女將文化是日本溫泉旅館中重要的元素之一，這裏特別引進這種文化讓消費者有賓至如歸的感受

將客人引導到座位區後就會送上迎賓湯，暖胃又暖心，也為此次的美食饗宴拉開序幕

這裏飲料都是在位子上點選，都是現點現做，服務人員再端上桌，不用去排隊拿飲料，這點也很貼心吧

萬一顧客有所不便，這裏也會有服務人員幫忙夾菜呢

等到最後客人享用甜點時，服務人員會送上熱菜，今天很幸運是女將送茶

NAGOMI 和食饗宴｜心得評價

接下來就自已來創造出彷彿置⾝⾼級溫泉旅館的會席料理吧，可以先從⽤前菜「先付」、刺身、湯品「汁物」、燒烤料理「烤物」~~甘物、飲物等⽤餐順序，體驗的會席料理輕鬆美味。

哦，特別值得一提的是取餐時的手套也很巧妙，利用風力吹開，手再伸進去就可以了，一氣呵成，非常棒啊

NAGOMI 和食饗宴｜先付前菜

開胃用小菜，份量精緻、味道輕盈，連搭配的食器都非常賞心悅目啊

NAGOMI 和食饗宴｜刺身、壽司

除了現點現切的生魚片、這裏的握壽司也非常道地，一定要好好享用

自已組合的壽司綜合大盛!! 華麗又美味

除了現點現切的旗魚、鮭魚、鮪魚、也有一些季節魚類!

現點現做的手捲

NAGOMI 和食饗宴｜燒物、烤物

來這裏不能錯過的炸牡蠣，新鮮好吃

烤蝦

這裏的烤香魚也是一絕啊

NAGOMI 和食饗宴｜煮物

NAGOMI 和食饗宴｜汁物

有湯的土瓶蒸應該不能算汁物吧。不過，這裏用的高湯很棒，湯頭十分鮮美

右邊是美味的松露蒸蛋

NAGOMI 和食饗宴｜低溫慢烤牛肉

這裏的低溫慢烤牛排也非常可口啊

NAGOMI 和食饗宴｜甘味

這裏可說是甜點大集合。這裏的甜點不是配角，它的美味也足以讓它成為不可忽視的亮點

不論是傳統的和果子還是洋果子，這些可是一道道精緻的美味啊

這裏的調酒也非常好喝!!! 真的連喝幾杯就值回票價了

NAGOMI 和食饗宴｜特製冰淇淋

威士忌香草、芥末香草、麥茶口味~~義式冰淇淋低脂爽口又好吃

喝個KEY COFFEE ，再搭個和果子，和洋綜合，也是美味的絕配

這裏的美食真的太精采了，環境、餐點、服務，用餐時間都是上上之選

難怪一開幕就造成轟動，一位難求，只能說想體驗這樣的美味，記得訂位請早啊

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