【鍾小勤麵食館】應該是全台最美的麵食館，景觀美：前有超過十米高的印度橡膠樹，樹形優美，枝繁葉茂，帶來一室清涼。旁倚「中原生態埤塘公園」，水岸兩旁綠樹成蔭，蟲鳴鳥叫此起彼落，散步其間心舒意暢，煩悶盡清。埤內綠水粼粼，波光掩映，鴨鵝水上悠游，風景賞心悅目。裝潢美：寬闊挑高的空間，簡約清水模設計，以大片玻璃窗引進滿室陽光；黑色天花板和白色桌椅架的對稱設計，營造出時尚氛圍。全室吊隱式中央空調系統，在炎熱的午后，提供清涼舒適的用餐環境。挑一個面埤的座位，一邊享用美食，一邊欣賞美景，幸福就是這麼簡單！

從塵土飛揚，車水馬龍的新中北路開過來，看到紅色招牌，左轉進入小巷。路旁花木扶疏，把燥熱隔絕在另一個世界，近年來在網路上聲名大燥的【鍾小勤麵食館】，就靜靜地隱身在短巷的盡頭。

我們遠從台北前來朝聖，十點左右就已經來到麵館門口，離營業時間尚有一個小時，所幸【鍾小勤麵食館】備有免費停車場，我們停好車，趁著這段空檔時間，繞著「中原生態埤塘公園」的環湖步道走了一圈，不僅飽覽湖光水色，也有助於待會兒能吃下更多美食。

從中原生態埤塘公園服務中心前面的景觀平台望過去，【鍾小勤麵食館】的全貌盡收眼底，大家可以從照片的對比，清楚印度橡膠樹的巨大！

我們很幸運，散步中巧遇鴨子家族集體出遊，看著牠們前後相接，搖搖晃晃的鴨步鵝行，竟有一種莫名的舒壓感。

走完一大圈，老婆喊累了，我們回到麵館，跟門口可愛的招牌人偶一起拍張照、打個卡，有空可以發到朋友圈炫耀一下。

老闆娘非常熱情好客，見我們在外面徘徊，雖然正在忙著開店準備，還是親切的請我們入店休息。候位區布置得極為雅致，牆上隨意懸坐的俏皮兔偶，散發出活潑生動的氣息。

【鍾小勤麵食館】是我見過面積最大的麵館，根據我不專業的估計應該接近百坪，加上挑高的設計，既寬敞又大氣。這麼大的店面，我猜光是租金和冷氣、電費的支出應該就是一筆不小的營運成本，根據老闆娘的說法，不惜血本的原因，無非就是想給顧客一個乾淨、衛生又舒適的用餐空間。對比於一些賺得盤滿缽滿，卻吝於改善用餐環境的店家，老闆娘的想法令我肅然起敬！

老闆娘的大氣不只體現在環境的營造上，免費的服務更是香得不得了。飲料免費！隨機、隨季更換，天冷時，有熱的茉莉綠茶，讓你暖身；天熱時，冰涼的檸檬紅茶，讓你暑氣盡消。豆花免費！一整桶古早味手工豆花，配上每天新鮮熬煮的糖水，想吃多少都可以。想想台北一碗賣到五十元的豆花，在這麼隨便你吃，就覺得很幸福。加麵、加湯免費！即使你是大胃王，只要來這裡用餐，就沒有吃不飽的可能。

可是如果你的嘴比較刁，免費的飲料不合你的胃口，沒關係！冰箱裡還有七、八種飲料任你挑，每罐只要 30 元。

吃麵不來幾盤小菜，就好像吃豆花不加糖水一樣，總是少了那麼一點味道。【鍾小勤麵食館】的小菜琳瑯滿目，種類繁多，每一種看起來都很好吃，而且每盤小菜都有蓋子保護，衛生安全無虞。

這裡的小菜採自助式，看到喜歡的直接拿回桌上再填單。我很愛吃小菜，看到賣相誘人的小菜就會失心瘋，一陣狂拿，還好有老婆適時踩剎車，最後＂只＂拿了四盤。

拿好小菜，自行將數量填入點菜單，再點其他主食麵點，然後拿點菜單到櫃台結帳，接下來就回座等餐點上桌了。

因為麵點、飯、湯都是現點現做，需要一點時間。時間可別浪費，趁這個空檔去拿碗免費豆花來嚐嚐吧！

從小我就很喜歡吃豆花，卻從來沒親手挖過豆花，今天終於可以開洋葷了，沒想到挖豆花竟然這麼有趣。炎熱的天氣，吃一碗冰冰涼涼的豆花，不啻是令人無法抗拒的享受！重點是這筒豆花的品質完全不輸專賣店，綿密軟滑，豆香隱隱；糖水的甜度顯然經過精心調整，甜度適中，不會越吃越渴，讓我忍不住一碗接一碗，吃得不亦樂乎！

夏天最適合吃的小菜絕對是冷筍沙拉，鮮甜的冷筍，毫無苦味，纖細細緻，清脆爽口。竹筍是最不可能含有農藥的有機蔬菜，而且低熱量，既可滿足口慾，又不必擔心熱量的問題，愛美的女性朋友不妨多吃。

涼拌海帶絲也是夏天最佳開胃小菜之一，吃起來滑滑溜溜，咬下去鹹甘鹹甘，清脆、爽口又好吃。

這盤花生小魚干很特別，捨棄尋常的辣味，加入了大顆粒的砂糖，是我從沒吃過的口味。花生炒得油油亮亮，每一顆都裹著晶瑩剔透的糖粒，咬起來除了硬脆的鹹香口感，還多了甜蜜的滋味，鹹、甜味道的組合，既新鮮又合拍，讓人一吃就停不下來。

海帶與滷蛋的組合是小菜的基本款，吃麵一定要來上一盤。海帶沒有滷到軟爛，而是帶著滑勁的脆度，這種口感我很喜歡。滷蛋也滷得很透，連蛋黃都很有味道，卻不會太鹹，好吃。

小菜要自己拿，其他餐點都由可愛的機器人送餐。【鍾小勤麵食館】的老闆真的是走在時代的尖端，不但麵館設計得十分摩登，連送餐也用最先進的機器人。機器人送餐時會沿途發出悅耳的童音，通知客人餐點來到，液晶面板上也會秀出桌號，不用擔心會拿到別人的餐點。每層盤架下都有感應器，有餐點的層架邊緣會亮藍燈；餐點一拿走，藍燈就熄滅。等所有餐點都拿完，不用按任何鍵，它就會自動返回廚房，完全不會迷路，超厲害！

用機器人送餐好處多多，第一是節省人力，而且永不罷工，老闆開心！一道菜做好，立刻送上桌，永遠是熱騰騰剛出爐的最佳賞味狀態，顧客開心！機器人一路走，一路放送稚嫩的童音，不停的說話，逗得大家都開心！真希望所有餐廳都能比照辦理，讓我們再也不會看到服務生情緒不好時的臉色。

不管吃飯或吃麵，蔬菜都不能少，今天的燙青菜正是我最愛的高麗菜，一盤 NT$ 60 元。

青翠欲滴的高麗菜，簡單燙過再加點油鹽調味，就好吃得不得了！關鍵在於菜夠新鮮，沒有粗糙的硬梗，口感超級脆。

麻辣鴨血，一盤 NT$ 60 元，老闆還偷加料，放了幾塊麻辣豆腐，好慷慨！

麻辣鴨血質地緻密，口感軟嫩，沒有任何異味。明明看不到很多孔隙，可是一口咬下還是味道十足，彷彿吸飽湯汁一般。麻辣豆腐就不用說，蜂巢狀的孔洞，密密麻麻，吃的時候要注意，最好放涼一點再吃，不然一口咬下，湯汁狂噴的誇張程度，除了會讓你嚇一跳，還會燙口！我覺得麻辣鴨血和麻辣豆腐之所以如此好吃，得歸功於麻辣湯汁的優秀，恰到好處的麻辣勁，吃起來過癮，但不會有辣到反胃，值得我大力推薦！

【鍾小勤麵食館】的人氣很高，即使是平日午餐時段，內用、外帶的人潮還是川流不息。看得出來，有些和我們一樣是慕名而來的遠客，所以得先張望一下，熟悉環境。有些則是呼朋引伴的在地熟客，他們的動作就是不約而同先舀碗豆花再說。一家餐廳能做到近悅遠來，基本上就已經成功，依我的觀察，【鍾小勤麵食館】的每一項措施，都是從給客人最佳用餐體驗來著想，所以能得到顧客的認同，自然在意料之中。

紅燒牛三寶麵，220元 ，超大一碗，老婆連要端起來都有點吃力。裡面有滿滿的料：牛腩、牛肚、牛筋，麵的分量反而不多；不過別擔心吃不飽，因為加麵、加湯完全不用錢。

我習慣先吃肉，先吃塊牛腩試試。軟嫩適中，不會有入口即化的空虛感，保留一點咀嚼的樂趣。肥瘦比例也很恰當，完全是走中庸的路線，不油不膩、不乾不柴。

牛筋的味道也很迷人，強大的 Q 彈力，咬下去牙齒就被緊緊包住，豐富的膠原蛋白，吃起來有點像超級緊實的海參，口感絕佳。

牛肚彈牙有嚼勁，咬著咬著湯汁就會滲出來，鹹香有味。斜切成片狀，易於咬斷也不卡牙，吃起來很順口。

牛肉麵的麵條是寬麵，嚼勁很剛好，不會太硬也不會太軟，大部分人應該都適合。老婆的評語是很好吃，而且麵條越嚼越香，我有同感。再說到紅燒湯頭，使用牛大骨加洋蔥、蔬菜、中藥材等，長時間熬煮而成，濃郁回甘不過鹹，裡面還有大把蔥花和青江菜，提味之外也補足了纖維素。

如果你吃牛肉麵不能沒有酸菜，請到自助區自由取用；如果你是重口味、無辣不歡的朋友，可以試試桌上店家自製的辣椒醬，聽說非常帶勁！

客家烙飯，180 元 ，這道是老闆娘引以為豪的餐點，網路上的反應也相當不錯，所以我們特地點來吃看看。

客家烙飯是以蒼蠅頭料理為發想，將蛋加入飯中不斷烙炒，直到米飯香氣四溢，再加入五花肉、韭菜花、香菇、蝦米等配料，吃之前記得要先拌勻再享用。蛋炒飯原本就非常美味，再加上豐富配料，口感層次更豐富，每一口都是味蕾的享受。這道烙飯果然非常有特色，吃過一次就不會忘記，沒吃過的朋友一定要試看看。

胡椒豬肚雞麵，180元。一般來說，胡椒豬肚雞都是以養生湯品的角色出現，沒想到也可以變成麵點。湯汁看起來很清澈，聞起來卻有濃郁的胡椒香氣；喝入口，胡椒的辛辣味並不會太嗆，口感溫潤，我覺得大量的蔬菜應該是功臣之一。

溫體土雞肉的肉質，緊實和彈性兼具，不管是雞腿肉或是翅肉，都鮮甜可口。豬肚也清洗得很乾淨，在大量胡椒的調味下，吃起來軟嫩鮮香，一點臭味都沒有。

沙茶鮮蔬燴麵 ( 蛋素 ) ，150元。好大一碗燴麵，裡面有滿滿的蔬菜，勾人食慾的沙茶香氣，還沒開吃就讓我口水直流。

燴麵的麵體是比較軟的細麵，口感類似炒泡麵，大量的勾芡，吃起來滑順無比。沙茶的鹹香滋味，配上青江菜的脆口、玉米筍的清甜，越吃越開胃。

【鍾小勤麵食館】環境幽美，店面寬敞豪華，最低只要 90 元，就可以免費豆花吃到飽，免費飲料喝到飽，而且還不收服務費，也沒有用餐時間限制，還有免費停車場，這樣的 C/P 值，即使我們遠從台北而來，都覺得物超所值。中壢的在地鄉親們、中原大的學生們，如果你還沒來過【鍾小勤麵食館】，趕快找個時間來全台最美的麵食館，享受一頓頂天 C/P 值的大餐吧！

🎀鍾小勤麵食館

🏡店址：桃園市中壢區新中北路536-1號

☎️電話：03-4353839

🕐營業時間：11：00 ～ 14：00、17：00 ～ 20：30

🚗交通：自備免費停車場

👉FB粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100068197269039

📌關注我！＂大象愛吃愛玩愛分享＂給您最詳實的美食旅遊評論

FB 粉絲團：https://www.facebook.com/tenshain0517

IG：https://www.instagram.com/tenshain0517/

TIKTOK：https://www.tiktok.com/@tenshain0517

方格子：https://vocus.cc/salon/elephanteat