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【中區/美食】COTD之咖啡廳裡的東北餃子，台中不能錯過的寵物友善店家CHUNLI春鯉

2024-05-16 19:08:00 CHANTAL.L 旅攝日嚐 人氣：102
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窩客好文

CHANTAL.L 旅攝日嚐

發表篇數：204篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：CHUNLI春鯉
place台中市中區大誠街39巷9號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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封面

如果說去年台中有什麼店讓我印象深刻，春鯉絕對榜上有名

是那種即時隔了很久，還會拿出來回憶的地方


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會知道春鯉是因為台中貓貓網友的分享

然後又看到網路上大家都分享他們滿滿植物(好拍照)的廁所

但我對他們喜歡是店家跟老闆娘給人那種獨特的氛圍

 

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春鯉整間店是那種低飽和、昏暗的空間，進店之前就給人一種神秘感

店內不管是地上、桌上、牆上、樓梯上都有滿滿的植栽

 

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到處也點綴老闆娘的手繪作品、花磚、蕾絲... 給人的感覺很復古

除了到處都看得到的毛筆，板娘頭上也用毛筆做髮簪喔

 

老闆娘也是很健談，會給人一種“遇到老朋友”的那種感覺

而且完全沒有那種在不同國家、文化成長的隔閡感(即使講到兩岸都可以聽些不同的見解)

記得當天也是跟老闆娘聊得渾然忘我，一個忘記要回家一個忘記要關店

 

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因為老闆娘來自東北，所以店內都是自製的家鄉美食

(期待之後有更多有趣的菜單～)

 

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來到春鯉的人一定要來一份的就是他們的東北水餃

每顆都大而飽滿，餃皮厚實又Q彈

口味都是以老闆娘家鄉東北的口味為主，每天都不太一樣(去之前可以IG問一下)

旁邊的配料也都是老闆娘自製的，除了小魚乾我不敢吃之外都非常好吃！

 

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來這裡必點的還有他們的莓果氣泡飲

會用一顆凍住草莓的冰球呈現，冰球會隨著溫度融化滴入杯子裡

冰球掉下去的那一刻真的超療癒

旁邊再付一瓶氣泡水，等冰球掉入杯子後直接倒進去就可以引用了

 

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想當然春鯉是寵物友善我們才來的，入店時也有碰到一隻大黑狗狗

不影響別人之下春鯉對毛孩沒什麼限制，可落地也可座椅

而且板娘也超愛毛孩 (聽說在家鄉還養了一隻腸腸喔！)

所以托托醬醬真的在店內玩得好開心！

 

 

 

CHUNLI 春鯉

地址：400台中市中區大誠街39巷9號

營業時間：11:00–18:00

電話：0965803696

 


檢視較大的地圖 

 

 

 

 

文章標籤
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