鳳山很多鍋物店、小火鍋店，粟木 鍋物不僅是鍋物專賣店還有超強私房手作料理

讓我跟家人覺得厲害的私房創意小點

還有很多熟客都是專程來吃私房菜色、辣拌麵辣拌飯

還有開胃好吃的酥炸豆乳雞、明太子黃金熔岩蝦球、蔥鹽牛舌、蝦油蛋炒飯

讓老饕每週都會來，家庭客來用餐也相當多

只要低消120元就可以免費吃餐包、科學麵、冬粉、白飯、飲料唷!

鍋物一直都是招牌人氣，被很多老饕挖出來的私房創意料理更是推薦

粟木 鍋物/餐酒/炸物/手作料理-高雄鳳山店

位置：高雄市鳳山區中山路33號

地址高雄市鳳山區中山路33號 830

營業時間：17:00~01:30(12點最後點餐)

電話號碼： 0937 331 380

粉絲團：Facebook

晚餐宵夜場，搭乘捷運到大東捷運站，步行只要7~8分鐘

鄰近鳳山中山夜市，舒適用餐環境又有冷氣吹

大東文化藝術中心地下有收費停車場

粟木 鍋物門口也有機車停車格可以停放，鄰近鳳山百年龍山寺

粟木 鍋物/餐酒/炸物/手作料理-高雄鳳山店，高雄特色餐廳推薦，厲害的不僅有火鍋

老闆本身經營了火鍋、居酒屋，非常喜歡製作料理

覺得火鍋不該只是火鍋，於是融入了更多自家私房料理、下酒菜、創意料理

不僅累積很多愛吃火鍋的饕客，還有專程來吃私房特色料理的熟客

讓很多老饕挖出更多被火鍋店耽擱的主食、創意私房手作料理

用餐時段很多家庭客、上班族下班來用餐

周末很多都是特地來吃大餐吃美食聚餐

環境很文青明亮舒適，後面還有一台懷舊的電玩機

勾起電動魂，等待餐點不無聊，還可以玩一下!

銅板10元可以玩10~15分鐘左右，就看個人的技能了XD

自助吧都可以自行取用(除了啤酒以外~)

爆漿奶油餐包無限量供應，吃多少拿多少不浪費

旁邊有烤箱，烤過奶油融化滋潤更香甜好吃

還有科學麵、冬粉都是無限量供應自取

醬料區

餐包烤過熱呼呼吃最美味，帶出奶油香甜

豆乳雞鍋

最厲害的招牌鍋物就是豆乳雞鍋

使用雞腿肉，自家釀製的口味

也算是獨家招牌，市面上比較吃不到的滋味

很多都是特地來吃豆乳雞鍋

陸續被很多熟客挖掘出更多私房料理、創意美食、辣拌麵等等美味

蝦油蛋炒飯

看起來很樸實的炒飯，一口下去真的很驚人

蝦油都是自家使用新鮮蝦頭製作，加上蝦米帶出鮮味

一份都是加入兩顆蛋下去煸炒，口感香氣很豐富

米飯很分明，整個第一次吃進嘴裡眼睛都瞪大了

整個蝦油很滋潤提味，讓炒飯又多了一股海洋鮮

真的好吃又開胃唰嘴，極力推薦

高雄美食推薦推薦這間好吃的蒜蝦飯、蝦油蛋炒飯

辣拌麵

重口味推薦的辣拌麵，有多種面體可選

當天挑選了拉麵，搭配自家煸製香麻辣椒醬

店家有先拌好，吃的時候可以稍微拌一下即可

第一口下去會先感覺到辣度

香麻味道整個不斷的湧上來，又辣又香又麻~

辣的很舒服，退去的快，香麻滋味令人喜歡

蝦蝦控必點蒜蝦飯，有夠威

都是新鮮白蝦自家薄殼去腸泥，使用蝦油、大量特製蒜香油煎煸過

打上一個溫泉蛋，滋潤下去不得了阿~

蒜蝦飯

這款我個人極力推薦，高達15尾的新鮮白蝦，整個端上來蒜香味道瀰漫，

很多食量大或者家庭客更是可愛

會直接再去自助吧裝白飯，再加入一起攪拌

讓整個份量更多，全家人都可以分享吃

直接單吃可以感受到白蝦的新鮮度，焦香蒜香帶海洋鮮味

半熟蛋整個滋潤下去，帶出蛋香濃郁度，讓米飯更加好吃

整個引出邪惡迷人的蒜香滋味，免剝蝦直接大口吃

天啊!!米飯最好吃，整個帶出有蒜香、蝦油滋味，蝦蝦控都被迷惑了!

明太子黃金熔岩蝦球

店家很大量運用新鮮蝦子，連蝦球都自家手作還加入了邪惡的起司

底下還堆疊特製明太子醬，真的很居酒屋的細緻擺盤

熱熱吃的時候要小心，都是剛炸好上桌

中間還有熔岩起司

帶有酥脆與蝦子的鮮味，咬下都可以看到蝦子的粉嫩色澤

記得沾上特製明太子醬，帶有微辣提味

讓味蕾有更多的豐富香氣，非常好吃

保有鮮味，起司帶出濃郁度

熟客推薦可以用餐包沾明太子醬，更加好吃!!!隱藏版創意吃法~

日式炸豆腐

大人小孩都愛吃的日式炸豆腐

使用雞蛋豆腐很軟嫩，熱呼呼滑溜燙口

吃完原味再沾上特製醬，甘甜滋潤

一直吃私房創意料理，鍋物都快要變成配角了

豆乳雞鍋

自家釀製的豆乳雞，選用台灣雞腿肉

湯底都是雞骨時蔬熬煮的湯底，整個會跟豆乳雞完美結合

而且會越熬煮釀製香濃味道更加豐富

雞腿很軟嫩，帶有釀製的香氣

整個湯頭釋放出蔬菜與豆乳香氣，蠻好喝的

會不小心越吃越多，都是開胃特色私房手路菜

蔥油牛舌

使用原塊肉牛舌，現切下去油煎

利用奶油煎過逼出油脂滋潤，帶有粉嫩牛舌色澤

熟度拿捏剛剛好，厲害爆香特製洋蔥、蔥花搭配，一口吃感受喇舌的飛舞感

直接捲起來大口吃，帶出牛舌焦香與脆度甜味

引出特製蔥油香氣，引出乳香

酥炸豆乳雞

每桌必點的招牌酥炸豆乳雞，自家釀製

帶出古早味顆粒口感，引出釀製的濃郁滋味，真的好好吃~

蝦油炒時蔬

喜歡吃菜菜可以點，當天吃到的是白菜

自家提煉的蝦油製作，帶出蝦米的海洋鮮味

釋放出白菜的細嫩與甜味，真的很鹹香又開胃

鳳山宵夜來這對了!

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

很多都是特製下酒菜，所以門市有供應酒類飲料

像是生啤酒都是在零下2度保存，聚餐小酌推薦

搭配開胃的菜色更是歡樂啊!

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

白啤酒、黑啤酒都是150元，買二送一很超值

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

可爾必思沙瓦、白桃沙瓦

清香滋味更受到年輕人喜歡

冰箱還有其他酒水可選

讓人不僅大開眼界，味蕾都大開

居然會在火鍋店吃比火鍋還多的私房料理、主食

高雄晚餐推薦，連消夜都可以搞定

能吃到溫暖鍋物跟消夜小酌美食

粟木 鍋物/餐酒/炸物/手作料理-高雄鳳山店

位置：高雄市鳳山區中山路33號

地址高雄市鳳山區中山路33號 830

營業時間：17:00~01:30(12點最後點餐)

電話號碼： 0937 331 380

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