鳳山很多鍋物店、小火鍋店，粟木 鍋物不僅是鍋物專賣店還有超強私房手作料理
讓我跟家人覺得厲害的私房創意小點
還有很多熟客都是專程來吃私房菜色、辣拌麵辣拌飯
還有開胃好吃的酥炸豆乳雞、明太子黃金熔岩蝦球、蔥鹽牛舌、蝦油蛋炒飯
讓老饕每週都會來，家庭客來用餐也相當多
只要低消120元就可以免費吃餐包、科學麵、冬粉、白飯、飲料唷!
鍋物一直都是招牌人氣，被很多老饕挖出來的私房創意料理更是推薦
粟木 鍋物/餐酒/炸物/手作料理-高雄鳳山店
位置：高雄市鳳山區中山路33號
地址高雄市鳳山區中山路33號 830
營業時間：17:00~01:30(12點最後點餐)
電話號碼： 0937 331 380
粉絲團：Facebook
晚餐宵夜場，搭乘捷運到大東捷運站，步行只要7~8分鐘
鄰近鳳山中山夜市，舒適用餐環境又有冷氣吹
大東文化藝術中心地下有收費停車場
粟木 鍋物門口也有機車停車格可以停放，鄰近鳳山百年龍山寺
粟木 鍋物/餐酒/炸物/手作料理-高雄鳳山店，高雄特色餐廳推薦，厲害的不僅有火鍋
老闆本身經營了火鍋、居酒屋，非常喜歡製作料理
覺得火鍋不該只是火鍋，於是融入了更多自家私房料理、下酒菜、創意料理
不僅累積很多愛吃火鍋的饕客，還有專程來吃私房特色料理的熟客
讓很多老饕挖出更多被火鍋店耽擱的主食、創意私房手作料理
用餐時段很多家庭客、上班族下班來用餐
周末很多都是特地來吃大餐吃美食聚餐
環境很文青明亮舒適，後面還有一台懷舊的電玩機
勾起電動魂，等待餐點不無聊，還可以玩一下!
銅板10元可以玩10~15分鐘左右，就看個人的技能了XD
自助吧都可以自行取用(除了啤酒以外~)
爆漿奶油餐包無限量供應，吃多少拿多少不浪費
旁邊有烤箱，烤過奶油融化滋潤更香甜好吃
還有科學麵、冬粉都是無限量供應自取
醬料區
餐包烤過熱呼呼吃最美味，帶出奶油香甜
豆乳雞鍋
最厲害的招牌鍋物就是豆乳雞鍋
使用雞腿肉，自家釀製的口味
也算是獨家招牌，市面上比較吃不到的滋味
很多都是特地來吃豆乳雞鍋
陸續被很多熟客挖掘出更多私房料理、創意美食、辣拌麵等等美味
蝦油蛋炒飯
看起來很樸實的炒飯，一口下去真的很驚人
蝦油都是自家使用新鮮蝦頭製作，加上蝦米帶出鮮味
一份都是加入兩顆蛋下去煸炒，口感香氣很豐富
米飯很分明，整個第一次吃進嘴裡眼睛都瞪大了
整個蝦油很滋潤提味，讓炒飯又多了一股海洋鮮
真的好吃又開胃唰嘴，極力推薦
高雄美食推薦推薦這間好吃的蒜蝦飯、蝦油蛋炒飯
辣拌麵
重口味推薦的辣拌麵，有多種面體可選
當天挑選了拉麵，搭配自家煸製香麻辣椒醬
店家有先拌好，吃的時候可以稍微拌一下即可
第一口下去會先感覺到辣度
香麻味道整個不斷的湧上來，又辣又香又麻~
辣的很舒服，退去的快，香麻滋味令人喜歡
蝦蝦控必點蒜蝦飯，有夠威
都是新鮮白蝦自家薄殼去腸泥，使用蝦油、大量特製蒜香油煎煸過
打上一個溫泉蛋，滋潤下去不得了阿~
蒜蝦飯
這款我個人極力推薦，高達15尾的新鮮白蝦，整個端上來蒜香味道瀰漫，
很多食量大或者家庭客更是可愛
會直接再去自助吧裝白飯，再加入一起攪拌
讓整個份量更多，全家人都可以分享吃
直接單吃可以感受到白蝦的新鮮度，焦香蒜香帶海洋鮮味
半熟蛋整個滋潤下去，帶出蛋香濃郁度，讓米飯更加好吃
整個引出邪惡迷人的蒜香滋味，免剝蝦直接大口吃
天啊!!米飯最好吃，整個帶出有蒜香、蝦油滋味，蝦蝦控都被迷惑了!
明太子黃金熔岩蝦球
店家很大量運用新鮮蝦子，連蝦球都自家手作還加入了邪惡的起司
底下還堆疊特製明太子醬，真的很居酒屋的細緻擺盤
熱熱吃的時候要小心，都是剛炸好上桌
中間還有熔岩起司
帶有酥脆與蝦子的鮮味，咬下都可以看到蝦子的粉嫩色澤
記得沾上特製明太子醬，帶有微辣提味
讓味蕾有更多的豐富香氣，非常好吃
保有鮮味，起司帶出濃郁度
熟客推薦可以用餐包沾明太子醬，更加好吃!!!隱藏版創意吃法~
日式炸豆腐
大人小孩都愛吃的日式炸豆腐
使用雞蛋豆腐很軟嫩，熱呼呼滑溜燙口
吃完原味再沾上特製醬，甘甜滋潤
一直吃私房創意料理，鍋物都快要變成配角了
豆乳雞鍋
自家釀製的豆乳雞，選用台灣雞腿肉
湯底都是雞骨時蔬熬煮的湯底，整個會跟豆乳雞完美結合
而且會越熬煮釀製香濃味道更加豐富
雞腿很軟嫩，帶有釀製的香氣
整個湯頭釋放出蔬菜與豆乳香氣，蠻好喝的
會不小心越吃越多，都是開胃特色私房手路菜
蔥油牛舌
使用原塊肉牛舌，現切下去油煎
利用奶油煎過逼出油脂滋潤，帶有粉嫩牛舌色澤
熟度拿捏剛剛好，厲害爆香特製洋蔥、蔥花搭配，一口吃感受喇舌的飛舞感
直接捲起來大口吃，帶出牛舌焦香與脆度甜味
引出特製蔥油香氣，引出乳香
酥炸豆乳雞
每桌必點的招牌酥炸豆乳雞，自家釀製
帶出古早味顆粒口感，引出釀製的濃郁滋味，真的好好吃~
蝦油炒時蔬
喜歡吃菜菜可以點，當天吃到的是白菜
自家提煉的蝦油製作，帶出蝦米的海洋鮮味
釋放出白菜的細嫩與甜味，真的很鹹香又開胃
鳳山宵夜來這對了!
<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>
很多都是特製下酒菜，所以門市有供應酒類飲料
像是生啤酒都是在零下2度保存，聚餐小酌推薦
搭配開胃的菜色更是歡樂啊!
<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>
白啤酒、黑啤酒都是150元，買二送一很超值
<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>
可爾必思沙瓦、白桃沙瓦
清香滋味更受到年輕人喜歡
冰箱還有其他酒水可選
讓人不僅大開眼界，味蕾都大開
居然會在火鍋店吃比火鍋還多的私房料理、主食
高雄晚餐推薦，連消夜都可以搞定
能吃到溫暖鍋物跟消夜小酌美食
粟木 鍋物/餐酒/炸物/手作料理-高雄鳳山店
位置：高雄市鳳山區中山路33號
地址高雄市鳳山區中山路33號 830
營業時間：17:00~01:30(12點最後點餐)
電話號碼： 0937 331 380
粉絲團：Facebook