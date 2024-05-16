豺狼YouTube介紹https://youtube.com/shorts/LUajYskmE4I

餐廳品牌及用餐環境簡介

瑞記海南雞飯這個品牌相信大家耳熟能詳,沒有錯大四喜麻辣雞公煲跟瑞記海南雞飯是同一個集團

大四喜麻辣雞公煲將在2024年06月1日在台北市西門町開立第一家分店唷!(詳細地址在下方唷!)

「大四喜麻辣雞公煲」是一家特色的主題餐廳除了麻辣雞公煲，還有多種獨特的牛舌料理以及鴨屎香檸檬茶...

他們堅持的品質還有特色：

- 嚴選產地直送的優質紅羽土公雞

- 經過六重獨特工序精心製作

- 精選八種高品質配料

- 融合十八種香料的獨創“宇宙最強辣汁”

- 資深手藝廚師猛火炒製。



現場用餐環境很明亮舒適,我特別喜歡從樓下拍上來這個框景~~超美



現場看到老闆的收藏擺放牆覺得超可愛~~是猴子公仔,聽說這是全球限量99隻唷!



小幫手覺得他們的餐具很高雅精緻,連餐墊紙都超級漂亮精美的



豺狼及小幫手食記分享

大四喜麻辣雞公煲目前還沒有正式對外,老饕的我們很榮幸先來幫大家品嘗介紹分享唷~

首先我覺得服務人員真的經過訓練從帶位道菜品介紹超級專業的~~

因為每一道菜師傅都建議我們要趁熱吃所以都是現做現炒唷~

坐定後上了茶水~咦!我好奇裡面怎麼有兩根棒棒..原來是香茅水啦!



這巨大杯我看到給它嚇一大跳,服務人員說這是鴨屎香檸檬茶~淡淡的甜味搭上檸檬的清香非常解暑超好喝

銀花香單叢俗稱鴨屎香,而大四喜使用的是品種很特別的檸檬喔!

開胃菜來的是紫蘇香脆牛舌，薄切的牛舌經過油炸後撒上紫蘇葉粉

酥脆的牛舌搭著紫蘇葉的清甜這道我好喜歡

第一道菜是醬滷牛舌，這是取牛舌的中段部位浸泡在牛肉汁中一整晚,然後再切薄片搭著蔥絲以及他的麻辣醬油一起吃混著麻辣的香氣，讓我一口接一口完全停不下來

服務人員說吃完炸的吃了滷的，接下來上了一道紅蘿蔔舌根湯，讓我們做為迎接後面的菜餚很好的一道湯品,

清燉的香氣淡淡的帶著牛肉的風味，肉質豐潤濃郁我還以為是牛筋或牛腱片耶~這道我超級愛湯品清甜超好喝的~



接下來的清水牛舌更讓我驚豔，足夠新鮮的牛舌才敢用清水燙，加這底下的豆芽菜沾著秘製的醬料，打破了以往用清水燙會用大量的辛香料壓制肉腥味的做法



櫻花散落牛舌芯，名字響亮，味道更是動人心弦。以炭烤厚切牛舌搭配羅望子香茅紅蔥醬，酸酸甜甜的醬汁與牛舌交融，滿足味蕾的一刻讓我愛不釋手

麻辣雞公煲，這道煮的時候豺狼還藉著上廁所偷偷看師傅現炒聊了一下下喔~這一道不再走前面清淡清爽的路線，反而是麻辣重口是採用古法不加一滴水炒製唷~

但是它的麻辣卻又是很舒服的辣不會過於刺激，裡面的雞肉經過猛火炒製保留了雞肉原始的香氣，搭配多種食材和的各種香料風味，底下的醬汁超級下飯，讓我一口接一口難以自拔

最後以四喜班蘭糕做結，以斑斕葉原汁製成，微甜口感清新怡人，為美食之旅畫下完美句點，解去前菜的餘辣。

今天整體的用餐我覺得真的一個完美的美食饗宴~~我們給五星評價唷!

從帶位.菜單介紹.到每一道菜的上菜排序和烹煮口味,菜色說明.服務我們都覺得超級讚的~非常推薦大家來品嚐喔!

而且我覺得大四喜麻辣雞公煲不論家庭聚餐或商務宴客都很有面子唷~

大四喜麻辣雞公煲菜單

大四喜麻辣雞公煲地址及相關資訊

地址：台北市萬華區成都路27巷17號2樓

電話：(02) 23311880

營業時間：17:00–00:00(週二公休)

FB粉絲頁:https://www.facebook.com/profile.php?id=61558972767655&locale=zh_TW

Instagram:https://www.instagram.com/bigfourchickenpot?igsh=MW1scnJvMWVvc2dxNA%3D%3D



豺狼做料理YouTube訂閱

https://www.youtube.com/@wolf10300/videos

大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

三隻小熊吃喝玩樂部落格訂閱

https://beshal.pixnet.net/blog

FB粉專 https://www.facebook.com/profile.php?id=100065551297043

IG https://www.instagram.com/wolf_10300/

LINE @098opigo(@要打)

文章標籤