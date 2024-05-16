來自彰化人氣鍋物燒瓶子。大肆の鍋在台中也吃得到，主打一人也能獨享鴛鴦鍋，營業時間從早上十一點營業至凌晨兩點，中間不休息，不管平假日生意都超好，沒訂位不一定吃得到，不僅份量實在，內用還享飲料、咖啡及冰淇淋吃到飽，還有提供專屬停車場

燒瓶子。大肆の鍋北屯店

燒瓶子。大肆の鍋目前在台中有兩間分店，一間位在南屯，另一間在北屯，糖糖今天是來到位在台中北屯區東山路的北屯分店，距離台中景點新社花海、大坑步道、大坑情人橋、心之芳庭、東東芋圓不遠

燒瓶子。大肆の鍋北屯店停車資訊

燒瓶子。大肆の鍋北屯店的特約停車場就在一旁的和順路上，步行約一分鐘，只要消費滿600元即可折抵一小時，以此類推折抵無上限

燒瓶子。大肆の鍋北屯店環境

燒瓶子。大肆の鍋北屯店的裝潢非常有質感，上頭高掛著滿滿的紅色油紙傘，帶有中國風的氛圍，座位區都是獨立隔開，比起一般開放式座位的餐廳更加隱密，還有半開放式的包廂座位，非常適合多人聚餐

燒瓶子。大肆の鍋北屯自助吧區

這邊是燒瓶子。大肆の鍋北屯店的自助吧區，有飲料、咖啡、冰淇淋、霜淇淋及醬料都是採自助無限量供應

燒瓶子。大肆の鍋菜單

羊了個羊 698元

一般外面火鍋店都是牛雞豬居多，燒瓶子。大肆の鍋居然還有單獨個人羊肉鍋，而且名字取的超可愛，叫做羊了個羊，擺盤也超浮誇，使用鑲藍寶石陶瓷白羊擺盤，上桌時還會沁煙呢

羊了個羊的湯頭固定是羊大骨高湯，旁邊會附上米酒可以自行做添加，湯底是採用一整隻的羊大骨加上中藥材下去燉煮，湯頭濃厚，帶有中藥的迷人香氣

超浮誇的羊肉盤是使用紐西蘭羊肩，裡頭足足有7盎司，肉質軟嫩，吃起來不會有可怕的羊騷味

燒瓶子。大肆の鍋的季節時蔬菜盤份量也很實在，裡頭超過15種食材，平時不太吃菜盤的朋友也可以更換成肉盤或海鮮

燒瓶子。大肆の鍋的最大特色就是一人能獨享鴛鴦鍋，一次可以選擇想要的兩種湯頭，想吃鴛鴦鍋不必再到處揪人

輕盈牛奶 +49元

燒瓶子。大肆の鍋的人氣湯底之一，雪白的牛奶鍋，裡頭有加入碎洋蔥及玉米，湯頭喝起來有點像西式玉米濃湯，帶有濃濃奶香味，小朋友也很愛這一鍋

秘藏麻辣 +49元

喜歡吃麻辣鍋的朋友推薦燒瓶子。大肆の鍋這款秘藏麻辣鍋，辣度可以調整，是可以喝的麻辣湯，喝起來不會太油膩或太過死鹹，湯頭加入了30多種新香料下去炒製而成，香氣超迷人

鮮蛤蜊 +68元

喜歡吃蛤蜊的朋友可以選鮮蛤蜊湯底，裡頭加入的滿滿新鮮蛤蜊，湯頭超級鮮甜，裡頭的蛤蜊也相當肥美又多汁

酸菜魚風味 +68元

燒瓶子。大肆の鍋不僅能一人獨享鴛鴦鍋，還可以吃到最近夯到不行的酸菜魚，湯頭酸中帶辣，裡頭魚肉也相當豐富，酸辣帶勁，不管涮肉還是煮海鮮都好吃

燒瓶子雞肉飯 換購+18元

想吃雞肉飯，在燒瓶子。大肆の鍋也吃得到，將雞肉絲成絲狀，再淋上油蔥及雞油，口味不輸專賣店

台中財神爺滷肉飯 換購+18元

除了雞肉飯，來燒瓶子。大肆の鍋還可以吃到台中知名台中財神爺滷肉飯，肥嘟嘟的滷肉鋪在月光米上頭，鹹香迷人，讓人一口接一口

熔岩三重奏 698元

如果你是肉肉控的朋友，推薦這道熔岩三重奏，共10盎司的火山肉盤，上桌時一樣會沁煙，就上火山噴發一樣相當壯觀呢！裡頭肉品包含美國嫩肩牛、TOP.CH牛胸腹及松阪豬三種肉品

美國嫩肩牛，選用肩胛部位的嫩肩，油花分布勻稱，輕涮至七分熟，肉質軟嫩又多汁，富有濃郁的牛肉香氣

TOP.CH牛胸腹油花較豐富，肉質細緻鮮嫩，帶有迷人的油脂香氣

松阪豬又稱黃金六兩，取自豬隻頭、頸間的部位，帶有豐富油花，口感爽脆鮮甜

單人海鮮總匯鍋 698元

超澎派的單人海鮮總匯鍋，裡頭包含北海道干貝、極鮮大蝦公、無毒草蝦、汶萊白蝦、小花枝、鮮蛤、野生石斑、鸚鵡魚及潮鯛

海鮮拼盤裡頭光是蝦子就有三種，肉質紮實的大蝦公就是常見的泰國蝦，無毒草蝦肉質彈牙脆口，汶萊白蝦肉質肥美吃起來超鮮甜

吃完火鍋當然要來個冰淇淋囉，除了冰淇淋還有DIY霜淇淋可以享用

只要當月壽星來燒瓶子。大肆の鍋用餐，就贈送會沁煙的去骨雞腿肉，擺盤也超精緻，記得要事先加入會員才可以領取唷