日式板前料理的箇中翹楚！

主廚、食材與食客是一脈的靈魂聯動，三位一體成就一齣料理。

網誌圖文版：https://kielkiel.com/%e6%9d%be%e5%8c%a0%e6%9d%bf%e5%89%8d%e6%96%99%e7%90%86/

嚴選頂規新鮮食材，主廚手法技藝絕輪，創意與經典的演繹讓人嘆為觀止。

CP值超爆表划算，以往這種套餐行情動輒破千，我都說松匠根本是佛系收費，如此豪華食材跟夢幻職人技藝，最低價套餐甚至不用八百就有八道料理！

開胃菜：旬季姿造刺身或宜蘭香魚友馬煮，三道工續的特色菜式，品嚐暢游大海的樂趣。

吸物：黃金蒜味/蛤蠣/精力湯，顆顆飽滿柔滑，溫暖的海洋風輕輕吹動味蕾滿足感。

煮物：白松露油/磯煮鮑魚/玉子蒸，白松露帶點植物辛香氣又不失清雅，作為蒸蛋提味非常理想。

野蔬燒烤：季節有機野菜/炭燒，自然滋味的奔放成火焰盛宴，新鮮爽口。

御碗：鮮魚/若芽/信州味噌湯，當日最鮮漁貨與信州味噌熬煮，大地與海洋交逢的氣息，滿足溫暖。

食事：主廚旬季特撰握壽司，魚體割剖的華麗刀工，快速手返捏製壽司，讓客人能更沉浸於料理色香藝的享受。

精選主菜：台灣宜蘭產櫻桃鴨，鴨脂閃爍誘人的光澤，鮮嫩多汁在舌尖綻開風華。

精選主菜： 美國產精選級牛，精選級牛烤至恰當好處，感受極上的舌尖享受，各有曼妙口感。

甘味：日月潭紅玉18號/濃牛奶/冰淇淋，茶香清新且不失牛奶濃郁，絲滑潤澤饗宴的完美結尾。

就一個餐廳與料理能想到的方方面面都妥當滿意，不論是想要慶祝聚餐或犒賞自己，都十分推薦來《松匠板前料理》撫慰味蕾感動。

=============================

松匠板前料理

地址：600台灣嘉義市東區文化路276號

電話：05 278 9439

營業時間 ：星期一~日: 11:30 – 14:00, 17:30 – 21:00

