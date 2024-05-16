此遊記為花見團子造訪「2024穿越新北-地方量繪」 (造訪日期 : 2024/05)



「2024穿越新北-地方量繪」講座、走讀探索新北

《新北市藝遊》景點推薦







2024穿越新北-地方量繪



時間 : 05/04-05/26

地址 : 新北市美術館、淡水紅毛城、三峽行修宮





024穿越新北─地方量繪 講座系列

2021年啟動的「穿越新北」計畫，由新北市文化局舉辦，探討以藝術史回看新北藝術的發展，2024年特別以「穿越新北─地方量繪」為主題，規劃5場公眾活動，透過對話、走讀、表演、放映、展示等多元形式，探索新北不同地區的地方文化、當代生活和藝文生態的交織面貌，透過研究評論、口傳敘事、在地實踐、田野踏查等方式，活動多元又精彩，深入研究新北豐富的在地風景、地方文化、民間藝術的多元面貌，活動皆為免費報名，可以一窺這個城市的多元風貌。

五月份的《新北市藝遊》特別以此活動為封面。《新北市藝遊》是介紹新北市藝文活動的刊物，除實體刊物，也有電子版可下載，粉絲專頁也提供各項活動資訊。內容包含了新北市的各種藝術展覽、表演、音樂會、電影放映等活動藝文資訊。

再現地方：民間藝術●當代採集

日期：5/4（六）14:00-16:00

地點：新北市美術館 圓頂藝術空間R1（新北市鶯歌區館前路300號）

主持：賴香伶（新北市美術館執行顧問） 講者：高千惠（藝術評論者） 與談：張玉音（野点總監）

第一場是「再現地方」的講座，由藝術評論者高千惠分享地方如何再現，從來自日常生活的文化藝術與美學品味，如何經過當代人的傳承與實踐，可從地方性、民俗學、考現學、現代性來界定。

高千惠老師在演講中播放不同元素來自日常生活的民間風格藝術及作品，並分享民間當代藝術的認知，透過穿行、俯瞰、遠眺的方式，採集當代民間藝術，從路上觀察到街景再現，創作出多樣化的創生案例，引導參與講座的朋友進行思考。

並與野点總監張玉音進行對談，分享了他們對民間藝術的見解，透過台灣各地的展覽及創生案例，觀察當代視覺文化如何再現地方樣貌與內涵，現場還可以與講者進行QA互動，這場講座讓我對當代視覺文化再現有了更深入的理解。

地方傳說：故事成為理解在地的取徑

日期：5/11（六）14:00-16:00

地點：新北市美術館 圓頂藝術空間R1（新北市鶯歌區館前路300號）

主持：謝豐嶸（新北市美術館策展人） 講者：陳飛豪（藝術家）、楊雨樵（敘事藝術家）

第二場是「地方傳說」的講座，由藝術家陳飛豪和敘事藝術家楊雨樵，透過聆聽來自不同區域的地方傳說、故事文本及歷史事件等，包含講述並解析鶯歌石與石馬等民間譚文本，以及對台語唸歌經典文本《基隆七號房慘案》的重新解讀。讓我們透過這些民間故事，了解時代精神和社會脈絡，會讓參與講座的民眾，對於新北的地方文化有更深入的體驗。

裝飾風景：以磁磚開啟的建築踏查

日期：5/18（六）14:00-15:30

集合地點：淡水紅毛城（新北市淡水區中正路28巷1號）

帶領者：堀込憲二（建築學者）

第三場是「裝飾風景」的走讀踏查活動。由台灣磁磚文化研究先驅建築學者堀込憲二帶領參與民眾走訪淡水等地的建築，一同探索淡水從荷治、日治至戰後不同時代的建築中使用的磁磚，從磁磚外觀、圖樣、製作方式等差異文化特色及工藝技巧，透過不同的磁磚可以窺見台灣的歷史、生活方式和價值觀。磁磚不僅是建築材料，更是台灣文化的一部分，可從中了解時代潮流、庶民生活歷史及磁磚具有的文化資產價值，感受到了不同時代的建築及磁磚之美。

踏量山林：原民蹤影的當代追尋

日期：5/19（日）9:30-12:00

集合地點：三峽行修宮（新北市三峽區白雞路155號）

帶領者：高俊宏（藝術家）

第四場「踏量山林」踏查活動。由藝術家高俊宏帶領我們走訪裕峰煤礦周邊。裕峰煤礦是位於台灣新北市三峽區的一處歷史悠久的煤礦遺址，也是當時經濟發展的重要支柱。如今，裕峰煤礦已經停止運營，高俊宏老師透過走訪登山口、步道、紀念碑重新追溯了日治時期以來的歷史，感受到隘勇線和泰雅族大豹社的被迫遷移，以及三峽煤礦產業的發展歷程證。這次的踏查可對裕峰煤礦對當地歷史價值和文化意義深深扎根，並彰顯了台灣礦業文化的獨特魅力。

邊界重繪：以海河為域的實踐

日期：5/26（日）14:00-16:00

地點：新北市美術館 圓頂藝術空間R1（新北市鶯歌區館前路300號）

主持：龔卓軍（國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所教授）

講者：石在工作隊（跨領域藝術團隊）、採集人共作室（環境藝術教育團隊）

第五場是「邊界重繪：以海河為域的實踐」講座。由國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所教授龔卓軍主持，由石在工作隊和採集人共作室兩組在地文化工作團隊進行對談，探討了馬崗漁村和坪林地區的地方文化和價值，以海洋及流域作為主體，為地方知識與價值開展的想像與實踐路徑。這次講座讓從以村民與海洋共生的文化智慧見長，和在永續思維中尋求與自然的共榮共生不同地區的獨特之處，以及如何通過藝術和文化來重新詮釋和保護這些地方的價值。

這場「穿越新北─地方量繪」講座系列活動給我留下了深刻的印象，有講座、有走讀內容很豐富，可更加瞭解了新北市的多元文化和豐富藝術生態，有興趣的朋友都可以免費報名參加，進一步深入探索這個城市的魅力與風土人情，重新詮釋與再現地方的風景與故事。



【相關連結】

新北市藝遊 官網 : https://www.culture.ntpc.gov.tw/xmdoc?xsmsid=0G290617351802660588

新北市藝遊 粉絲團 : https://www.facebook.com/NTPC.CultureEvents/





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