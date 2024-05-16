來到台灣最北富貴角，中午順路到富基漁港吃海鮮，網路上看到這間張記專業生魚片評價頗高，之前還有電視來採訪，跟朋友就決定吃這間了。老闆本人相當好客，而且還會跟你介紹他們家厲害的生魚片，另外也有各式海鮮熱炒、飯麵食、湯等可以選擇，朋友聚餐選合菜一起吃最方便。

張記專業生魚片 地址:新北市石門區富基魚港B9區 時間:平日11:00~17:00； 六日11:00~19:00(週四休息) 電話:0932-272-690 粉專:請點我

張記專業生魚片在哪裡?

張記專業生魚片位在富基漁港內的餐廳，這裡有不少海鮮餐廳評價都不錯，因為我很愛吃生魚片，看到店名覺得很厲害，決定就來試試看吧~

張記專業生魚片在google評論擁有4.5顆星高分，不少人都很推薦他們的生魚片好吃，還有許多熱炒可以選擇

張記專業生魚片環境介紹

有小張桌子跟大圓桌，適合跟朋友們或家人聚餐，位子空間稍微擠了些但還可以接受，店員拿了菜單讓大家看一下，之後就會過來點菜。

張記專業生魚片菜單價位

餐廳主打的就是一個海鮮料理，煎煮炒炸各路菜色都有，價格一盤250~500不等，約多一點朋友一起吃會比較划算

冰箱有啤酒、果汁、汽水、茶類等，也是另外計價

綜合生魚片

老闆詢問過後得知我們是外地來的觀光客，馬上推薦他們招牌的生魚片，帶皮的鮭魚在其他我還真的比較少吃到，另外還有中卷，接著老闆開始介紹這厲害的生魚片吃法

第一口建議我們不要沾醬油，品嘗魚肉油脂的鮮美，要能這樣吃，表示魚肉品質真的非常新鮮，細細嚼了幾口，不自覺的在嘴裡慢慢化開了，真的感受到這間的厲害。

魚肉的鮮美，沾上一點醬油變得更加美味，完全不需要掩飾，完整呈現大海的鮮美，帶皮的Q度跟肉質的鮮嫩，都直接入口即化，散發出淡淡奶香。

中卷格外的鮮甜爽脆，每一口都讓人意猶未盡

炒水蓮

季節性蔬菜沒有固定可以先詢問一下，炒水蓮火侯十足，吃起來也很清脆爽口

炒麵

主食類點了一盤炒麵，大概可以1~2人吃，另外也有炒飯、白飯可以選擇。炒麵選用了常見的油麵條，拌入配料大火快炒收汁，香氣迷人。

炒鮪魚肚

這盤是炒鮪魚肚，肉質細嫩好吃，重點很新鮮，尤其醬汁可以讓人多吃好幾碗白飯

炸紅槽鰻

店家很推薦的招牌菜，酥脆外層跟紅槽的迷人酒香包覆著鰻魚肉，外酥內嫩，口感緊實好吃，可以搭配胡椒鹽提味，吃起還更讚。

張記專業生魚片 地址:新北市石門區富基魚港B9區 時間:平日11:00~17:00； 六日11:00~19:00(週四休息) 電話:0932-272-690 粉專:請點我

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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