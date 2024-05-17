山上走走是新竹的知名無菜單燒肉店

除了在新竹頗有人氣之外~近年也揮軍北上在台北開了分店

同樣也是一位難求~想吃就要乖乖提早訂

而這次要介紹的新竹店

除了肉品奢華之外~還有一大看點就是店內有超大的水族箱跟水母池

讓你不用去Xpark人擠人就可以跟水母盡情的拍網美照!!!

山上走走燒肉店位在新竹市中心，在護城河親水公園、東門市場附近

距離新竹火車站也只有約800公尺，開車的話也有多個收費停車場可以停，相當方便

還可以可以順便逛街溜小孩~~~

山上走走採全預約制，並以無菜單套餐方式提供，價位固定為$1380元+10%服務費，用餐時間為110分鐘

套餐原則上會以和牛套餐提供，如果不吃牛會另外調整成豬肉套餐

原則上可以點的東西就只有飲料跟酒囉

不過酒類得品項可是超豐富，利口酒、紅白酒、清酒等等，甚至還有調酒呢!!!

根本就是一個無菜單餐酒館的概念了吧!!!

喔對了!因為山上走走裡面除了觀賞用的水族箱之外~

還有供食用的海產魚缸~所以也可以加點活體海鮮~

吃個燒肉還有活體海產可以吃~還真是有夠多元跟豐富

主角的和牛盛合部分包含冷藏日本A5和牛、肩小排、月見和牛燒等等多種肉品

擺在精緻的盒子裡真是儀式感十足

月見和牛燒~這道餐點提供桌邊服務，將牛肉放入烤爐中，雙面稍微炙烤後捲起

放入裝著月光米的碗中，輕壓出淺淺的凹處，再放入月見沾醬，就是讓人口水直流的月見和牛燒啦

輕輕劃破蛋黃拌入米飯，飽滿的濃郁感包覆晶瑩米粒，再配上柔嫩的和牛~入口即化的口感配上牛肉香與醬汁的香氣

一口一口的就快把飯扒完了!!!

這是可以另外加點的超浮誇北海道海膽手卷

海膽又大塊又完整~一整排的包進海苔裡一起入口~超級奢侈跟享受

海膽的鮮甜海味在嘴裡炸開~吃起來超級順口不會有噁心或很腥的感覺

另一個賣點當然就是這個浮誇的金箔霜淇淋啦!!!

舒服的吃完一整個奢華套餐後再來支奢華的金箔冰淇淋

結束這滿足的一餐~當月壽星預約的時候先行告知就會送一支喔!壽星趕快預約起來~~~

當然不是壽星的也可以來享受美味奢華的燒肉唷~~

【山上走走 日式無菜單燒肉專門店】

地址:新竹市東區中正路96巷24號

電話: 03-6109639

營業時間：11:30–15:30, 17:30–21:30

官網: 山上走走 FB 、 IG

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