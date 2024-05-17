這一家寵物、親子友善的貓貓咖啡屋，不但室內有五隻可愛貓咪，就連早午餐、蛋糕都可愛爆擊，射中我們這些貓奴的心，忍不住想抱起來狂擼貓，拼命吸這樣。

就位於國道5號高速公路橋下，周邊都是綠油油水田圍繞，還有超大停車場，清幽的環境加上可愛貓咪坐檯，貓公關很認真營業，推薦所有貓控都要來，保證療癒。然後我要狂推這裡的蛋糕跟早午餐，根本食物版本的可愛動物區，可愛到讓人捨不得吃，店家自己烘焙的手沖咖啡超好喝，布丁必須推推。

萬記商行 The One’s Shop 礁溪咖啡廳｜交通位置

地址：宜蘭縣礁溪鄉興農路266-3號

電話：0978 838895

時間：10:30–18:00｜每週二公休

最後點餐：5:30 /打烊6:00

粉絲團：Facebook

六月起

營業時間10:30-17:00

天天營業

因為這家生意非常好，建議要來時先預約會比較安全

尤其是假日更是一位難求，畢竟是宜蘭現在最當紅最可愛的貓咪咖啡。

其實這裡也不僅僅只有可愛，整個環境氛圍超網美，很好拍。

而且設有免費停車場喔。

店面門口有一點網美露營風格，很可愛。

坐在這裡很有偽露營的感覺

有幾個網美必拍打卡景點 望周知

夢幻粉紅仙人掌牆很文青可愛，不拍可惜。

門口用綠色盆栽、店名當背景。

後院有一顆超大的粉紅愛心。

這是一家寵物、親子友善餐廳

禁止奧客很重要，如果不喜貓的話請慎入。

平日下午幾乎滿座，生意超好

員工服務也很迅速並熱情，還有小朋友忙著逗貓。

整間餐廳縈繞著歡樂的氛圍。

除了大片落地窗以外，還有超多綠植盆栽點綴，很美。

大量使用落地窗，讓自然的光線灑入一室綠意與溫暖。

窗外除了高速公路以外，就是路樹與綠油油的水田。

浪漫優雅的牆飾，不張狂卻很有存在感。

我戲稱這是I人專用座

社恐人專區，也算是另一種單身友善。

小狗視力表好可愛

朋友喜歡到還跑去蝦皮找來買。

半自助服務，水跟餐具請自取。

有一小小的販賣區

賣著可愛動物相關的飾品跟貼紙

這狗狗耳環真的是可愛死了。

貓公關營業中

真的不要這樣看我，我會太心動XD

這隻拒絕營業，暫時孤僻中。

旁邊有一小間咖啡烘焙室。

萬記商行 The One’s Shop 礁溪咖啡廳｜MENU

手工蛋糕專區，這也是店家自己做的喔，也太強了吧！

而且造型非常可愛，除了被貓咪可愛到以外，手工蛋糕也好萌。

義式咖啡、字烘豆、手沖咖啡專門店

除了手工蛋糕以外，別忘了這是咖啡廳喔。

推薦必點手沖咖啡，真的很強！搭配蛋糕剛剛好。

這裡僅收現金

基本消費是一杯飲料或一份開放式早午餐盤

這裡的早午餐拼盤挺有創意的，很推薦點。

搖滾莓果＋蜂蜜萊姆氣泡飲

飲料真的認真大杯欸！

上面加了好多水果，感覺划算。

小山園抹茶歐蕾

很有層次感的抹茶歐蕾，而且還是用小山園的抹茶欸

然後上面還有可愛又華麗的棉花糖裝飾，小朋友看到一定會愛死。

手沖單品豆

店家招牌手沖咖啡，溫和圓潤，口感柔和滑順，

前味是濃郁炭焙香氣，中味帶點微酸，餘味有著些微苦韻，很適合像我這種咖啡幼幼班。

蜜桃達菲、水豚米蘇、豆豆龍三種造型蛋糕給你可愛爆擊。

水豚堤拉米蘇

是的，蛋糕本體就是堤拉米蘇

姑且不論口味，這造型真的做的很細節

上面那朵花餅乾真的可愛死我了。

芒果豆豆龍

本體是芒果蛋糕，

重點是龍貓造型上面還有放一張薄荷葉真的好細節。

切開裡面還有芒果果粒喔！只是畫面不是很美，看完整的就好。

蜜桃達菲

本體是水蜜桃蛋糕，水蜜桃果粒藏在達菲身體裡。

裡面也是滿滿的奶油跟果粒，真材實料來著，只是對我來說稍甜。

吃到一半，貓大哥來巡視了。

是我被翻牌了嗎？需要我為您做什麼服務嗎？

義式起司辣味醬（太陽蛋）

這貓吐司也太可愛，看著貓大哥吃著貓吐司，好特別的體驗。

而且這餐盤也太豐富了，生菜、水果、炸雞塊薯條、太陽蛋、薯泥以及烤時蔬。

所有該吃的營養，這一盤都幫你做好好的，大人小孩都能分享。

貓咪吐司裡面夾著的義式起司辣味醬，可以佐太陽蛋一起吃

我覺得調味超夠的，而且豐富飽嘴，是真的很好吃，好喜歡辣味起司的風味。

草莓生吐司

大溪地焦糖烤布蕾

原味拿鐵

這貓咪拉花真的好厲害，還有漸層暈染的感覺。

草莓生吐司好好吃，自製果醬很厲害。

大溪地焦糖烤布蕾真的有華麗！

滿滿的水果感覺超值，然後這布丁好好吃，必點。

到了貓咪吃飯時間，終於見到五隻貓咪公關的真面目

不然總是有幾隻躲起來，應該是I貓，然後其他兩隻超E的，很愛翻客人牌子。

每一隻都很乖巧且優雅，好美好可愛，可惡想擼！

是說躲在桌子底下的小孩也好萌。

這裡真的是給我一連串可愛的店欸，欠療癒的話一定要來。

重點是東西也好吃，幾乎都是店家自製真的很猛，給推。

可愛貓咪 影片支援

萬記商行 The One’s Shop礁溪咖啡廳

地址：宜蘭縣礁溪鄉興農路266-3號

電話：0978 838895

時間：10:30–18:00｜每週二公休

最後點餐：5:30 /打烊6:00

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六月起

營業時間10:30-17:00

天天營業

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