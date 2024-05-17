台中大里軟體園區、麻辣串串火鍋餐廳推薦！科技路超人氣熱門美食推薦



台中市大里區必吃美食「甯客串串鍋」

多款新鮮食材、絕美湯頭、質感裝潢、環境舒適 串串火鍋的靈魂就是湯頭

甯客相當用心熬煮湯頭 喝起來不會死鹹、口乾舌燥

湯底分別有日式柴魚、香醇牛奶、麻辣牛奶、川味麻辣、濃郁雞白湯、藥膳素食湯

串串均一價NT$10元 吃多少拿多少 琳琅滿目、各式各樣的串串 川味麻辣結合了麻、辣、鮮、香...等多種風味

將各式串串浸泡其中 讓人一口接一口停不下來 怕吃辣的小夥伴們也有鴛鴦鍋的選項可以做選擇

還可調整辣度 還不用服務費 整體cp值超高

原文:甯客串串鍋｜麻辣控快吃爆！一串10元均一價實現撸串自由 還有白飯、冬粉無限吃到飽。菜單價位(台中大里軟體園區麻辣火鍋餐廳推薦)

甯客串串鍋在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:甯客串串鍋-大里旗艦店

甯客串串鍋電話:04-2491-5802

甯客串串鍋營業時間:平日時間：11:30–14:00/18:00–21:00 假日時間：11:30–21:00

甯客串串鍋ＦＢ: 點我

甯客串串鍋地址:台中市大里區科技路1號(台中軟體園區B2)

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以甯客串串鍋為主

文章內有甯客串串鍋地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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甯客串串鍋位於台中市大里區科技路1號 在台中軟體園區B2與異想新樂園同一層

開車或騎機車來直接停在軟體園區地下停車場都非常方便

甯客串串鍋用餐環境 紅黑色系的裝潢給人一種時尚感 同時又不失溫馨氛圍

以暖色調為主 寬敞舒適的座位區域 以4人至6人座位為主

無論是情侶約會、家庭聚會還是和朋友一起聚餐 都能在這裡找到適合的位置

概念更是獨具匠心！大大的「一把到味」四字不僅是店家的口號 更是甯客串串鍋的一大特色

每一把串串直接下到火鍋裡 想吃什麼樣的熟度完全由自己決定 這種自主性給了顧客更多的享受和樂趣

座位區的「紈絝子弟」更是超熱門網美網帥拍照點

原本的意義中「紈絝子弟」指的是那些只知道享樂、不知進取的富貴人家子弟

但在甯客串串鍋的寓意卻是給自己偶爾放鬆、享受一點奢侈的時刻

這種反轉的觀念真是挺有意思的 對許多人來說 偶爾放縱一下自己 享受一頓好料是很重要的

在這個拍照點留下美好的瞬間 也是提醒自己生活中不要忘記對自己好一點的方式之一

甯客串串鍋菜單價位

主打鴛鴦火鍋、十元串串、四川特色小吃

串串與鮮蔬採取自助式拿取 想吃更多肉也能單點肉盤

甯客串串鍋點餐方式：

人頭費的收費標準

成人120元(12歲以上)

孩童50元(6歲以上)

未滿6歲免人頭費

/人頭費包含白飯、冬粉、烏龍麵、泡麵、湯底、醬料無限量供應

/每桌提供一份麻辣鴨血＆冰品

/成人低消$200/人

五月母親節即將到來

甯客串串鍋特地推出龍王鍋

原價3999元 特價1999元

包含20串串任選 兩盤鮮盤任選

湯底選二（日式柴魚、香醇牛奶、麻辣牛奶、川味麻辣、濃郁雞白湯、藥膳素食湯）

團團圓圓一組(雪花牛、梅花豬）

海鮮船一艘

純茶飲料四杯

古早味黑糖剉冰一份

ＣＰ值 偶夠高相當適合來這邊慶祝一番

低消$200元 人頭費$120元 只需拿取20支串串即可達標

就能享用鴛鴦鍋、白飯、冬粉、醬料免費無限量取用

甯客串串均一價10元 鮮盤品項均一價59元

冰櫃裡擺滿滿新鮮食材 採半自助式拿取 吃多少拿多少 看起來頗療癒

串串是大陸四川的在地美食 一串一口大小 也不用再用筷子夾 直接吃超方便

不管是公司聚餐、約會、家庭聚餐 都是一個蠻不錯的餐點選擇

串串均一價時元 雞肉、豬肉、羊肉、牛肉通通有 也有火鍋料種類

而且有的都有包蔬菜 更有飽足感

鮮盤類有蔬菜與菇類還有排骨酥 整體份量都不少 59元相當划算

湯底有共有6種口味 分別為(日式柴魚、香醇牛奶、麻辣牛奶、川味麻辣、濃郁雞白湯、藥膳素食湯)

這次ＹＵＮＯ點的是川味麻辣+濃郁雞白湯的鴛鴦鍋組合 用來涮串串有夠適合

甯客串串鍋｜川味麻辣

採用四川辛香料、八角、乾辣椒、特製麻辣醬....等食材炒製而成

再加入主廚特製高湯 辣度都可以做調整 ＹＵＮＯ這次點的是小辣 香辣中帶點微麻

整體吃起來不死鹹 很有層次感 而且滿滿辛香料香氣十足

煮肉品有夠適合 肉片吸附了滿滿的麻辣湯 吃起來超過癮

甯客串串鍋｜濃郁雞白湯

色澤呈現乳白色的濃郁雞白湯 裡頭還加入了枸杞、紅棗

這些天然的材料不僅增添了湯頭的風味，也為湯頭帶來了更多的營養價值

一入口就充滿了甘甜的香氣 尤其是加入了時蔬與海鮮後 湯頭的鮮甜度更上一層樓

即使喝完了也不會感到口乾舌燥 而且無論是用來涮肉還是煮青菜 都好好吃

甯客串串鍋｜團團圓圓(雪花牛＋梅花豬)

肉控來這裡準沒錯！雪花牛和梅花豬的團團圓圓組合既豐富又多樣化

不僅視覺上吸睛 而且這種繞火鍋一圈擺放的設計真是獨具特色 不管坐在哪個位置都能輕鬆夾取到肉片

無論是放在麻辣鍋煮還是雞白湯煮 都能完美展現出肉品的原汁原味

甯客串串鍋｜雪花牛

雪花牛肉質鮮嫩帶有油脂 不用涮太久 口感極為鮮甜

甯客串串鍋｜梅花豬

油花分布均勻 肉質厚實且口感軟嫩 吃了不會有乾柴感 而且沒有豬腥味

甯客串串鍋｜海鮮船

內含帶殼鮑魚、天使紅蝦、白蝦、生蠔、龍蝦、鯛魚、蛤蜊

軟嫩鯛魚、鮮脆鮮蝦 鮮度水準都很高 鮑魚、龍蝦、生蠔都是相當高單價的海鮮

吃起來鮮嫩而多汁 不用沾醬就超美味 龍蝦煮出來的湯頭加飯煮粥有夠好吃 吃不完還能打包當隔天的海鮮粥呢

甯客串串鍋｜白桃烏龍＆桂花青茶

飲品是來自甯客串串鍋的飲料品牌『甯客潮茶』喝起來超解辣 而且價格不貴

白桃烏龍喝起來帶著淡淡白桃香氣與茶 而桂花青茶的桂花香氣比較明顯

無糖喝起來相當清爽 搭配火鍋剛好恰恰好

甯客串串鍋｜漂浮奶茶＆漂浮紅茶

想喝漂浮系列 甯客也是有的喔

紅茶、奶茶搭配上甜滋滋的霜淇淋

香氣更加濃郁鮮甜 冰涼暢快

甯客串串鍋｜古早味黑糖剉冰

吃完火辣辣的麻辣火鍋 先別走 最後再來個冰涼的古早味黑糖剉冰

當作今日大餐的結尾絕對堪稱完美

經過附近時不妨也來甯客串串鍋嘗嘗看吧!!