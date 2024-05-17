吃心絕對 1 週 ago 在〈高雄美食 – 冰ㄉ• かき氷 高醫店 x 日式小清新冰品店〉中留言功能已關閉

關於冰ㄉ• かき氷 高醫店

かき氷的中文就是剉冰，經過的時候覺得很有日系文青的氣息，所以在附近 127afe 跟朋友喝完咖啡後就過來嚐鮮囉。

冰的剉冰 高醫店 店內外環境



▲▼可愛的招牌，經過的時候不免得會被吸引。



▲▼座位是兩排靠牆的座位，中間感覺很很空耶，很奇妙的座位配置，但這樣子也感覺比較不那麼擁擠。



▲▼店內擺放很多可愛小物。

冰ㄉ• かき氷 高醫店 菜單

▲▼他們的冰品每個品項都有吸引人的獨到之處，例如麵茶湯圓冰、抹茶混奶紅豆、季節冰品等等。



▲粉絲團捉下來的菜單~



▲▼手繪冰品，很可愛。

冰ㄉ• かき氷 高醫店 餐點介紹

芒果哈哈哈 250元



▲▼問店員妹子那款好吃，她不客氣的推薦了最貴的，一份250元，其實一個人也能吃的完，水果的份量很多，擺盤有特色，主角水果是芒果與哈蜜瓜，搭配的是李子醬。



▲▼使用當季水果，所以水果必然是甜點，搭配店家自家熬煮的李子醬，層次更為豐富。

冰的剉冰 60元

吃到一半，有年輕人進來吃冰，「我要一份『冰的剉冰』」，我嚇到剉冰從嘴巴噴出來，心想難不成有「熱的剉冰」，原來是用店名取名的剉冰啦！



▲從粉絲團捉圖下來供大家參考。

冰ㄉ• かき氷 高醫店 短影片

冰ㄉ• かき氷 高醫店 營業資訊