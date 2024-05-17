台中太平美食推薦-巷口巧芋甜品專賣店，平價甜湯美味份量多、臭豆腐酥香可口又好吃|太平區運動場

這間巷口巧芋在我的口袋名單中躺了很久，

每次去買國王的茶都會經過，

可每次想到都遇到公休日或剛好沒開(攤手)

我公公還說在疫情期間有買過他們家的便當(驚)

本來以為只有甜湯品項，

後來發現臭豆腐也是非常受歡迎的品項，

甜湯料多味美、臭豆腐酥香好吃，

下午時段就開始營業，

吃點心、下午茶、晚餐都OK，

難怪會這麼受歡迎。

*台中旅遊優惠票券:*





、

、

、



*台中住宿優惠分享:*







接收更多有趣的生活資訊也可以 喔~~

台中太平美食 巷口巧芋甜品專賣店 位置

這間巷口巧芋甜品專賣店位於車流密集的新平路上，

近太平惠欣婦產科、7-ELEVEn 新平門市，

位於新平路與大富街的轉角處，

非常的醒目。

因為新平路本身不寬敞，

所以開車的朋友，

建議往東平路或太平運動場方向停車。

台中太平美食 巷口巧芋甜品專賣店 店內空間

巷口巧芋甜品專賣店可外帶，

也有內用的座位區，

在櫃檯拿菜單就坐再至櫃台點餐。

櫃台處也有餐點的照片可以參考，

不過實際價格還是要看菜單上頭的。

甜湯櫃台和臭豆腐油炸鍋分兩處，

可以感覺到老闆真的很忙碌，

經過的時候可以看到炸油顏色看起很乾淨。

室內空間不大，

兩張四人桌，

和一排面向牆壁的位置，

大約可容納12人左右。

台中太平美食 巷口巧芋甜品專賣店 菜單

菜單一共有兩張，

一張是甜湯系列的，

有仙草系列、芋頭系列、甜湯系列、西米露系列、剉冰系列和冬季限定，

甜品部分價格在$25-$100。

鹹食部分有臭豆腐、泡菜和巧芋燒三款，

臭豆腐跟巧芋燒蠻多人推薦的。

台中太平美食 巷口巧芋甜品專賣店 餐點介紹

前往的時候剛好遇到晚餐時間，

因為一開始都老闆一個人張羅，

所以感覺出餐速度是有點慢，

後來有位阿姨出來幫忙，

就明顯感覺的速度有加快了。

我們點了臭豆腐大份的、綜合綠豆湯和薏仁西米露。

【臭豆腐】大$80

臭豆腐有小份5塊和大份7塊的選擇，

我們選了大份的，

感覺盒子都要滿出來了。

光看表面就看得出來炸得非常的酥，

一口咬下真的酥炸感爆棚，

整體外酥裡嫩，

搭配微微蒜香的醬油，

味道真的很不錯。



有人說泡菜是臭豆腐的靈魂，

泡菜的部分我覺得也很OK，

微微的酸甜感，

脆度也夠~值得推!



【綜合綠豆湯】$55

如果食量不大的朋友，

建議點了臭豆腐就單點綠豆湯就好，

我們點的綜合綠豆湯料超多。

湯頭清甜不膩，

綠豆綿軟好吃。

看起來很像芋頭的芋圓，

這也太大塊了吧!!

看起來很像地瓜的地瓜圓，

雖然看起來都很像加工前的樣子，

但吃起來QQ軟軟的口感，

還是蠻不錯。

【薏仁西米露】$60

點餐的時候在想會不會跟夜市的西米路一樣，

比較偏飲料的類型，

結果也是滿滿一碗、料多多。

巷口巧芋的甜湯都走清甜路線，

所以喝起來很清爽，

加上椰奶的香氣配上薏仁、西米露，

夏天食慾不陣，

單吃這樣一碗感覺也很飽。

免不了還是有超大顆的芋圓和地瓜圓，

真的這樣點一大一小真的吃得好飽阿(揉肚)



整體來說巷口巧遇的甜湯跟臭豆腐都很不錯，

臭豆腐受歡迎的程度，

還被熟客戲稱是被甜湯耽誤的臭豆腐店 XD

至於那個很多人推薦的巧芋燒，

有機會再訪再跟大家分享吧!

台中太平美食 巷口巧芋甜品專賣店 店家資訊

營業時間:15:00-21:30

公休日:每周日

電話:0906178710

地址:台中市太平區新平路一段102號

粉絲團:巷口巧芋 甜品專賣店

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

如果您喜歡我的文章，歡迎來信(blacklena7@gmail.com)洽談合作或私訊Leona fun life -利歐娜。樂生活粉絲團



-

台中美食景點推薦

台中健身房推薦|Anytime Fitness 太平店 24hr健身中心-時間彈性無壓力、瑜伽、有氧團課吃到飽|讀者優惠



台中新店報報|巨大雞排店登場，美味蒜香炸物+雞排，還有生啤、汽水超對味|二哥雞排太平店

台中太平美食|謝炸雞腿排骨酥-運動場旁飄香炸物攤，下班時間一定要排隊喔~



台中東區太平4.8星人氣噴汁餡餅、韭菜盒子，銅板價美食味美又多汁，下午茶點心良伴|沈家餡餅|樂業路







台中飲料店推薦|國王的茶五款冬季飲品暖心推薦，熱冬烏熱果茶酸甜清爽，限時第二杯半價





-

民宿飯店住宿懶人包>

小琉球親子自由行推薦懶人包>

台中親子旅遊景點餐廳懶人包>

台中大甲鎮瀾宮週邊美食懶人包>

嘉義美食景點住宿懶人包>



我們家的貓老大們有粉絲團啦~

歡迎貓友們加入喔~~^^ 另外，小妹我也有粉絲團了，請各位有空讚一下吧!XD

---

**都看到最底端了，認真閱讀的孩子真真的值得獎勵!!祈願大家事事平安、貴人運滿滿*