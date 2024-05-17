台中太平美食推薦-巷口巧芋甜品專賣店，平價甜湯美味份量多、臭豆腐酥香可口又好吃|太平區運動場
這間巷口巧芋在我的口袋名單中躺了很久，
每次去買國王的茶都會經過，
可每次想到都遇到公休日或剛好沒開(攤手)
我公公還說在疫情期間有買過他們家的便當(驚)
本來以為只有甜湯品項，
後來發現臭豆腐也是非常受歡迎的品項，
甜湯料多味美、臭豆腐酥香好吃，
下午時段就開始營業，
吃點心、下午茶、晚餐都OK，
難怪會這麼受歡迎。
|台中太平 巷口巧芋甜品專賣店 位置
|台中太平 巷口巧芋甜品專賣店 店內空間
|台中太平 巷口巧芋甜品專賣店 菜單
|台中太平 巷口巧芋甜品專賣店 餐點介紹
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台中太平美食 巷口巧芋甜品專賣店 位置
這間巷口巧芋甜品專賣店位於車流密集的新平路上，
近太平惠欣婦產科、7-ELEVEn 新平門市，
位於新平路與大富街的轉角處，
非常的醒目。
因為新平路本身不寬敞，
所以開車的朋友，
建議往東平路或太平運動場方向停車。
台中太平美食 巷口巧芋甜品專賣店 店內空間
巷口巧芋甜品專賣店可外帶，
也有內用的座位區，
在櫃檯拿菜單就坐再至櫃台點餐。
櫃台處也有餐點的照片可以參考，
不過實際價格還是要看菜單上頭的。
甜湯櫃台和臭豆腐油炸鍋分兩處，
可以感覺到老闆真的很忙碌，
經過的時候可以看到炸油顏色看起很乾淨。
室內空間不大，
兩張四人桌，
和一排面向牆壁的位置，
大約可容納12人左右。
台中太平美食 巷口巧芋甜品專賣店 菜單
菜單一共有兩張，
一張是甜湯系列的，
有仙草系列、芋頭系列、甜湯系列、西米露系列、剉冰系列和冬季限定，
甜品部分價格在$25-$100。
鹹食部分有臭豆腐、泡菜和巧芋燒三款，
臭豆腐跟巧芋燒蠻多人推薦的。
台中太平美食 巷口巧芋甜品專賣店 餐點介紹
前往的時候剛好遇到晚餐時間，
因為一開始都老闆一個人張羅，
所以感覺出餐速度是有點慢，
後來有位阿姨出來幫忙，
就明顯感覺的速度有加快了。
我們點了臭豆腐大份的、綜合綠豆湯和薏仁西米露。
【臭豆腐】大$80
臭豆腐有小份5塊和大份7塊的選擇，
我們選了大份的，
感覺盒子都要滿出來了。
光看表面就看得出來炸得非常的酥，
一口咬下真的酥炸感爆棚，
整體外酥裡嫩，
搭配微微蒜香的醬油，
味道真的很不錯。
有人說泡菜是臭豆腐的靈魂，
泡菜的部分我覺得也很OK，
微微的酸甜感，
脆度也夠~值得推!
【綜合綠豆湯】$55
如果食量不大的朋友，
建議點了臭豆腐就單點綠豆湯就好，
我們點的綜合綠豆湯料超多。
湯頭清甜不膩，
綠豆綿軟好吃。
看起來很像芋頭的芋圓，
這也太大塊了吧!!
看起來很像地瓜的地瓜圓，
雖然看起來都很像加工前的樣子，
但吃起來QQ軟軟的口感，
還是蠻不錯。
【薏仁西米露】$60
點餐的時候在想會不會跟夜市的西米路一樣，
比較偏飲料的類型，
結果也是滿滿一碗、料多多。
巷口巧芋的甜湯都走清甜路線，
所以喝起來很清爽，
加上椰奶的香氣配上薏仁、西米露，
夏天食慾不陣，
單吃這樣一碗感覺也很飽。
免不了還是有超大顆的芋圓和地瓜圓，
真的這樣點一大一小真的吃得好飽阿(揉肚)
整體來說巷口巧遇的甜湯跟臭豆腐都很不錯，
臭豆腐受歡迎的程度，
還被熟客戲稱是被甜湯耽誤的臭豆腐店 XD
至於那個很多人推薦的巧芋燒，
有機會再訪再跟大家分享吧!
台中太平美食 巷口巧芋甜品專賣店 店家資訊
營業時間:15:00-21:30
公休日:每周日
電話:0906178710
地址:台中市太平區新平路一段102號
粉絲團:巷口巧芋 甜品專賣店
【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
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