宜蘭梅花湖附近的「刀山臭豆腐」真的是又酥又脆又臭又好吃，雖說離冬山市區有點距離，不過距離冬山熱門景點梅花湖很近，這次跟朋友開車來吃臭豆腐本來還覺得到底是不是走錯路，覺得越開越不對勁，附近根本沒什麼店家啊，居然有間那麼熱門的臭豆腐店，中午才剛開始營業，客人就湧入快坐滿滿了！

刀山臭豆腐店家資訊

刀山臭豆腐 (宜蘭梅花湖旁 推薦必吃 有停車場 最後點餐17:30)

評分： / 4.7

/ 4.7 地址：宜蘭縣冬山鄉鹿得路113號( 地圖 )

電話：03 961 6511

營業時間

星期一: 11:00 – 18:00,

星期二: 11:00 – 18:00,

星期三: 休息,

星期四: 11:00 – 18:00,

星期五: 11:00 – 18:00,

星期六: 11:00 – 18:00,

星期日: 11:00 – 18:00

星期一: 11:00 – 18:00, 星期二: 11:00 – 18:00, 星期三: 休息, 星期四: 11:00 – 18:00, 星期五: 11:00 – 18:00, 星期六: 11:00 – 18:00, 星期日: 11:00 – 18:00 FB

備註：（最後點餐時間17:30）

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

刀山臭豆腐位置｜環境

刀山臭豆腐附近最大的地標就是梅花湖了，刀山臭豆腐就在開往梅花湖的鹿得路上，距離大約五分鐘就到，路口有個刀山臭豆腐的大招牌，不怕開錯地方，轉個彎進去就有大停車場，方便好停車就是貼心，一下車就聞到臭豆腐的味道，喔～真的臭！

有別以往印象的臭豆腐小攤，刀山臭豆腐開成店面已經很厲害，內用居然還有冷氣，這種天氣不用揮汗如雨吃臭豆腐就是棒。

店裡還設置了可以拍照打卡的刀山跟油鍋，小朋友可以直接下油鍋拍照，也太醋咪，刀山也是可以爬的喔！

門口的劍椅直接想到冰與火之歌的王座，真的超酷的！！

刀山臭豆腐菜單

刀山臭豆腐連臭豆腐取名都很有創意，特大份的三層屠龍王、四層至尊刀磚，還有隱藏版的刀光金沙、快意武蝦，飲料有椒龍紅茶、桃花綠茶，感覺好像在看武俠小說。刀山臭豆腐採自助點餐模式，外帶內用都先用點餐機點餐付款，之後等待叫號取餐，用餐後記得自行把餐具放到回收區。人多的話等待時間稍微久一些，不過還好有冷氣可以吹，而且也沒有低消限制。

刀山臭豆腐採現點現炸，先用低油溫慢炸，最後用大火高油溫搶酥。

刀山臭豆腐 餐點

大份臭豆腐 五塊

看到上桌的臭豆腐戳洞還加入了超多蒜泥與醬油膏，第一印象就80分，平常就超愛蒜泥多多的臭豆腐，沒有蒜泥總覺得少一味。大份臭豆腐兩個人分著吃差不多，臭豆腐屬於比較厚的類型，也因為這樣才能保持超酥脆的口感，記得上桌後快點拍照快點吃，趁正酥脆的黃金三分鐘快點入口，才能品嚐到超酥脆的口感。

吃的時候不多說，先把泡菜塞進洞洞裡搭配蒜泥一起咬下，外酥內嫩吃起來還會噴汁，泡菜有兩種口味，白蘿蔔鳳梨以及紫蘇梅泡菜，白蘿蔔鳳梨口味微辣，酸甜感比較重，紫蘇梅帶著淡淡紫蘇香，吃起來都是爽脆解膩跟臭豆腐無敵搭！

四層至尊刀磚

臭豆腐升級版變為四層臭豆腐疊疊樂款，取餐時再取餐口還會有聲光音效搭配😂

吃的時候再自行淋上醬料，兩種口味泡菜都會附上，適合一大群朋友來吃，直接點這一盤就好。

刀光金沙

撒上海苔片，有種章魚燒的感覺，酥脆臭豆腐中間還包了金沙鹹蛋黃，切開來還會像熔岩一樣流下來，口味上很有特色，光是視覺感就滿分！

快意武蝦

看起來像是日式居酒屋裡頭會出現的菜色，搭配清爽苜蓿芽，上層是花枝漿與蝦漿，底下是臭豆腐，胖嘟嘟的有點可愛，醬汁也有別於剛剛的蒜蓉醬汁，吃起來有蝦漿與花枝漿的彈牙口感，還有豆腐的嫩度，能想出這道實在是很有創意。

椒龍紅茶｜桃花綠茶

兩款都是微糖甜度，椒龍紅茶喝起來多了花椒的清新香氣，桃花綠茶則是有水蜜桃甜味，私心偏愛椒龍紅茶，花椒口味實在是很特別，兩款都是清爽解膩的飲品，不用怕太甜！

刀山臭豆腐無論是口味或是環境都很有創意又有特色，重點是好吃啦，醬汁非常到位，酥脆感滿分，來到宜蘭想吃好吃臭豆腐的話，就來刀山臭豆腐吧！

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