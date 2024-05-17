礁溪寒沐酒店自助吃到飽早餐有什麼呢？這次安排宜蘭「礁溪寒沐酒店」一泊二食的住宿，享受飯店溫泉和各種館內設施，晚餐還可品嘗美味精緻的料理及豐盛的早餐自助吃到飽，超享受的溫泉飯店之旅。

一夜好眠後，最讓人期待的就是寒沐酒店的自助早餐吃到飽啦～

寒沐酒店自助餐BUFFET早餐

來到酒店二樓的「MU TABLE」享用自助式的早餐吃到飽

這次是一泊二食的優惠方案有包含早餐

寒沐酒店「MU TABLE」

營業時間

自助早餐吃到飽 07:00 AM-11:00 AM

費用

成人$700、兒童$350

礁溪寒沐酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號

訂房專線：03-9058000

入住時間：下午3:00

退房時間：上午11:00

官方網站：

粉絲團：礁溪寒沐酒店 MU JIAO XI HOTEL

遊記：

MU TABLE自助餐廳擁有350坪的空間，提供飯店自助式早餐還有自助式的午餐跟晚餐。

用餐環境優雅舒適，窗邊的座位有著明亮日光，好舒服啊～

寒沐酒店自助餐BUFFET早餐有什麼好料呢！

自助區分為好幾個區域

有清粥小菜、各種冷盤、生菜沙拉、特色熱炒、滷肉飯、熱炒、麵食、麵包、果汁、甜點…..等

中式早餐和西式早餐都能吃到

因為真的選擇太多，所以大概拍一下早餐內容參考

早餐最愛的清粥小菜配料

除了清粥還有雞肉雜炊粥

現燙魚片湯清甜好喝，我喝了三碗好滿足。

有很多充滿當地特色的熱炒料理

好喝的味噌湯，料很多，讓我這湯控喝了好幾碗

素食區的燙青菜我也很愛，還可以搭配素蠔油、素肉燥或素炸醬

很適合搭白飯的控肉跟肉燥，配清粥也很推薦。

師傅現煎的蛋還有蘿蔔糕，吃西式早餐也有不少選擇。

炸銀絲卷、蘿蔔絲餅

蒸籠裡有地瓜、南瓜、饅頭還有牙齒肉圓。

師傅現場料理的各種麵食

有擔仔麵、肉燥乾拌麵和湯麵

可以依照個人喜好調味

吐司跟麵包也是很多人喜歡的早餐選擇

喜歡吃健康早餐的

冷藏區也有生菜沙拉可以自己搭配

飯後可以來品嚐一下飯店精心製作的甜點。

這裡還有熱咖啡跟熱茶。

飲料的種類也很多，有果汁跟蘋果醋。

優格

寒沐酒店豐盛的自助式早餐，我吃了三輪，平常最愛中式早餐。

寒沐酒店「MU TABLE」

營業時間

自助早餐吃到飽 07:00 AM-11:00 AM

費用

成人$700、兒童$350

礁溪寒沐酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號

訂房專線：03-9058000

入住時間：下午3:00

退房時間：上午11:00

官方網站：

粉絲團：礁溪寒沐酒店 MU JIAO XI HOTEL

遊記：

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)





文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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