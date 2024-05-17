【新竹食記】眾議漢堡

眾議漢堡早期與野筏餐酒館聯名販售漢堡，後來獨立出來一間店面，他們的漢堡被網友評為新竹最好吃的漢堡之一，麵包與漢堡肉都是手工製作，其中麵包是選用日本麵粉與美國奶油，吃起來有奶香氣，肉排是使用牛排手打絞肉，與市面上常吃到的重組肉很不一樣。

開車前往可停Times 竹北自強六街停車場或路邊停車格。

▲眾議漢堡有個明顯的方型紅色招牌，門口的木質酒桶多了些許酒館的氛圍。

▲用餐座位有靠窗吧台區和兩人四人座位區，裝潢風格為清水模暗色系。

眾議漢堡菜單：菜單

▲點餐使用手機掃QR code點餐，用完餐須自行將餐具至回收區擺放。

▲店內提供漢堡袋、手套和醬料、吸管可自行取用。

▲店內提供六款精釀的啤酒，每款都有標示酒精成份和風味。

▲漢堡附的飲料有冰紅茶和氣泡飲料可選。

▲漢堡餐+50元可無限暢飲冰櫃內的氣泡飲料，有可樂、無糖可樂和雪碧三種，結帳完會附開罐器。

▲吉事三連旺堡 350元： 漢堡使用5OZ濕式熟成牛肉、艾曼塔乳酪、莫札瑞拉 、切達起士，吉士堡的起士量是正常的三倍，融化的起士覆蓋在夾層中效果非常好，附餐的脆薯口感扎實，炸得相當酥脆。

▲黯然銷魂堡330元：使用5OZ濕式熟成牛肉 、大量焦糖洋蔥和切達起司，漢堡肉厚度十足，帶有濃濃的碳烤香氣，洋蔥使用焦糖炒過整體口味偏甜，麵包烤過後有微焦的焦香味，配上滿滿的爽口生菜，一口咬下超滿足！

▲BBQ雞翅棒棒 230元：雞翅是BBQ醬烤風味，表層呈現黑色的炭焦感，味道很不錯很適合配啤酒，但整體肉質稍微乾柴。

雞蛋糕短評：漢堡肉排厚實有濃郁炭香，醬汁整體很夠味，麵包口感普通，薯條酥脆，雞翅稍微乾柴，用餐氛圍營造得很不錯，套餐+50元氣泡飲料可無限暢飲。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★



【眾議漢堡美食資訊】

地址：新竹縣竹北市成功二街37號

電話：035507398

官網：Instagram

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:30(周一~周四)、11:00–14:00、17:00–00:00(周五)

10:45–22:00(周六)、10:45–20:30(周日)

外送：、眾議漢堡

線上預定：

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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