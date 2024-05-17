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【萬華美食】賴桑透抽蚵仔麵線｜超浮誇海陸麵線｜酥香大雞排｜萬華人氣熱門小吃店

2024-05-17 15:00:00 范范 人氣：97
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窩客好文

范范

發表篇數：813篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：賴桑透抽蚵仔麵線
place台北市萬華區大里街93號1樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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這家賴桑透抽蚵仔麵線有超浮誇海陸麵線，還有酥香大雞排

很多人都是一碗麵線、一個雞排的組合，

雖然覺得好像那裡怪怪的，

但嚐起來完全沒有違和感耶，

麵線真材實料，敢吃辣的一定要加賴桑自炒辣椒，

提味又增香，

雞排超大一塊也很厚實，

除了麵線有特色、炸物也很有水準喔~

【萬華美食】賴桑透抽蚵仔麵線｜超浮誇海陸麵線｜酥香大雞排｜萬華人氣熱門小吃店 (25).JPG

賴桑透抽蚵仔麵線鄰近捷運龍山寺1號出口約步行3分鐘的距離，

地理位置相當便利，

甫開門就有許多熟門熟路的老顧客來購買

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這裡也有內用空間，

想現買現吃的朋友也很方便

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最棒的是賴桑這裡還可以使用電子支付，

非常便利

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看到這看板上的魔霸特餐有7種配料，

海陸一次滿足，

有來的朋友可以試試

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賴桑的麵線、炸物有多種口味可以選，

如果和三五好友一起來，

可以一起分享很方便

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冬瓜嫩仙草

冬瓜加上滑嫩的仙草非常搭耶，

喝起來順口又不甜膩，

清涼又消暑

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綜合麵線

一碗裡面有透抽、鮮蚵、肉羮、大腸，

透抽鮮脆、鮮蚵飽滿鮮甜、肉羹Q彈又好吃、大腸也滷的很香，

食材新鮮，

幾乎每一口都吃的到配料，

吃起來超滿足，

重點是麵線的鹹度、濃稠度適中，

嚐起來濃郁又滑順，

如果敢吃辣的朋友一定要加賴桑自炒辣椒，

讓麵線嚐起來更香更有層次，

讓人一試就愛上、回味無窮

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魔霸特餐

一碗有透抽、鮮蚵、肉羮、大腸、雞塊、魚酥、土魠魚，

超級豐富的，

雞塊札實嫩口，

魚酥酥脆鮮美，

土魠魚酥香又好吃，

海陸大集合的麵線，豐富了我的味蕾，

讓人超級滿足的

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魔霸薯條

薯條炸得金黃外酥內綿密，

嚐來紮實又有口感，

讓人愈吃愈涮嘴回味無窮

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炸土魠魚

麵衣不會很厚，

魚肉紮實鮮甜，

單吃或是加麵線裡都好吃，

很推薦喜歡的朋友單點一份，

吃的更過癮

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酥炸大腸

這個炸大腸厚實又肥潤，

先滷後炸，外酥內Q，

讓人愈嚼愈香回味無窮，

可惜我覺得單吃略鹹，

但搭配麵線一起吃很剛好喔

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魔霸雞排

是脆皮雞排，

雞排超級厚的，

沒有厚重的麵衣，

嚐起來厚實又多汁，

讓人大口吃肉好滿足，

一整份嚐起來超有飽足感的

完全不輸雞排店的雞排喔~

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炸麻糬   花生

沒想到在這能吃到炸麻糬耶~

麻糬炸得外酥內Q軟, 

裏上香香的花生粉，
 
真的很不賴耶~
 
有層次又好吃，讓我們家小孩愛不釋口

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【萬華美食】賴桑透抽蚵仔麵線｜超浮誇海陸麵線｜酥香大雞排｜萬華人氣熱門小吃店 (19).JPG

賴桑透抽蚵仔麵線，口味豐富、真材實料，

吃麵線配雞排爽度爆表，

餐後再來一份炸麻糬真的超滿足的，

很推薦喜歡麵線的朋友來試試喔~

店家資訊:
賴桑透抽蚵仔麵線
地址:臺北市萬華區大理街93號1樓
電話:0986-707-186

分店資訊:
賴桑透抽蚵仔麵線-中和店
電話: 0987-979-630
地址:新北市中和區中山路二段306號（捷運中和站）
營業時間:11:00-20:00（週日公休）

賴桑透抽蚵仔麵線粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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范范LINE@:@098hmurg

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