這家賴桑透抽蚵仔麵線有超浮誇海陸麵線，還有酥香大雞排，

很多人都是一碗麵線、一個雞排的組合，

雖然覺得好像那裡怪怪的，

但嚐起來完全沒有違和感耶，

麵線真材實料，敢吃辣的一定要加賴桑自炒辣椒，

提味又增香，

雞排超大一塊也很厚實，

除了麵線有特色、炸物也很有水準喔~

賴桑透抽蚵仔麵線鄰近捷運龍山寺1號出口約步行3分鐘的距離，

地理位置相當便利，

甫開門就有許多熟門熟路的老顧客來購買

這裡也有內用空間，

想現買現吃的朋友也很方便

最棒的是賴桑這裡還可以使用電子支付，

非常便利

看到這看板上的魔霸特餐有7種配料，

海陸一次滿足，

有來的朋友可以試試

賴桑的麵線、炸物有多種口味可以選，

如果和三五好友一起來，

可以一起分享很方便

冬瓜嫩仙草

冬瓜加上滑嫩的仙草非常搭耶，

喝起來順口又不甜膩，

清涼又消暑

綜合麵線

一碗裡面有透抽、鮮蚵、肉羮、大腸，

透抽鮮脆、鮮蚵飽滿鮮甜、肉羹Q彈又好吃、大腸也滷的很香，

食材新鮮，

幾乎每一口都吃的到配料，

吃起來超滿足，

重點是麵線的鹹度、濃稠度適中，

嚐起來濃郁又滑順，

如果敢吃辣的朋友一定要加賴桑自炒辣椒，

讓麵線嚐起來更香更有層次，

讓人一試就愛上、回味無窮

魔霸特餐

一碗有透抽、鮮蚵、肉羮、大腸、雞塊、魚酥、土魠魚，

超級豐富的，

雞塊札實嫩口，

魚酥酥脆鮮美，

土魠魚酥香又好吃，

海陸大集合的麵線，豐富了我的味蕾，

讓人超級滿足的

魔霸薯條

薯條炸得金黃外酥內綿密，

嚐來紮實又有口感，

讓人愈吃愈涮嘴回味無窮

炸土魠魚

麵衣不會很厚，

魚肉紮實鮮甜，

單吃或是加麵線裡都好吃，

很推薦喜歡的朋友單點一份，

吃的更過癮

酥炸大腸

這個炸大腸厚實又肥潤，

先滷後炸，外酥內Q，

讓人愈嚼愈香回味無窮，

可惜我覺得單吃略鹹，

但搭配麵線一起吃很剛好喔

魔霸雞排

是脆皮雞排， 雞排超級厚的， 沒有厚重的麵衣， 嚐起來厚實又多汁， 讓人大口吃肉好滿足， 一整份嚐起來超有飽足感的 完全不輸雞排店的雞排喔~

炸麻糬 花生

沒想到在這能吃到炸麻糬耶~

麻糬炸得外酥內Q軟,

裏上香香的花生粉，

真的很不賴耶~

有層次又好吃，讓我們家小孩愛不釋口

賴桑透抽蚵仔麵線，口味豐富、真材實料，

吃麵線配雞排爽度爆表，

餐後再來一份炸麻糬真的超滿足的，

很推薦喜歡麵線的朋友來試試喔~



店家資訊:

賴桑透抽蚵仔麵線

地址:臺北市萬華區大理街93號1樓

電話:0986-707-186



分店資訊:

賴桑透抽蚵仔麵線-中和店

電話: 0987-979-630

地址:新北市中和區中山路二段306號（捷運中和站）

營業時間:11:00-20:00（週日公休）



賴桑透抽蚵仔麵線粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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