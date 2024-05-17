鹽埕區火鍋馬來西亞異國料理

食鍋者正宗南洋風味館

道地的馬來西亞肉骨茶鍋在這裡!

吃完會顛覆你對記憶裡肉骨茶的印象

除此之外還有各式馬來西亞小菜

不用搭飛機也能享有異國風情的特色餐廳~

食鍋者正宗南洋風味館

雙人豐富套餐

🔸肉骨茶鍋

喝起來是甘甜的草本中藥味，不會太濃苦

肉骨茶鍋裡包含時蔬、金針菇和滷豬腳

豬腳肉多為帶皮居多，比較屬於清燉的豬腳肉



即使涮完肉片，肉骨茶湯頭也沒有走調

在享用其他料理的時候也會想回頭品嘗它的湯頭

🔸牛肉片

雙人豐富套餐可選牛肉片或是豬肉片二擇一

牛肉片咬起來嫩口沒有太硬的韌筋

搭配肉骨茶湯頭~吃起來會讓人聯想到台式羊肉爐



🔸檳城炒粿條

吃越南料理必點河粉，吃馬來西亞料理就不能錯過炒粿條!

炒粿條的口感Q彈，蠻像是台式剉冰裡的米苔目

最重要的是豆芽菜是整盤的精華

豆芽菜吃起來嫩口多汁，可以去油膩讓整盤味道更清爽

🔸炒青菜

炒青菜跟檳城炒粿條有點類似，主要為時蔬菜搭配豆芽菜

豆芽菜也讓整盤炒青菜增添不少脆爽的口感

🔸芒果鳳梨雞

炸雞排上淋上特製芒果醬料

一旁的甜鳳梨片也有淋上芒果醬

整體吃起來有滿滿的南洋夏日風格

最重要的是雞排厚度十足~吃完就很有飽足感~

南洋咖哩

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南洋咖哩雞肉飯是食鍋者的商業午餐

咖哩味道屬於印度式的香料咖哩

飯的份量十足，而且咖哩內還有一些馬鈴薯塊

如果是小食量的女生很有可能吃不完😂



食鍋者的商業午餐咖哩雞肉、南洋炸雞腿和客家炸肉飯

正常售價為 $130 元

如於週二~週五11:00~14:00點餐，只賣$90元

而且老闆還說鹽埕區的顧客點商業午餐直接免費外送唷!

營業資訊

📍高雄市鹽埕區大勇路58號

⏰11:30–14:00, 17:00–21:00(週一公休)

☎️07-5219219