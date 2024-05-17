鹽埕區火鍋馬來西亞異國料理
食鍋者正宗南洋風味館
道地的馬來西亞肉骨茶鍋在這裡!
吃完會顛覆你對記憶裡肉骨茶的印象
除此之外還有各式馬來西亞小菜
不用搭飛機也能享有異國風情的特色餐廳~
食鍋者正宗南洋風味館
雙人豐富套餐
🔸肉骨茶鍋
喝起來是甘甜的草本中藥味，不會太濃苦
肉骨茶鍋裡包含時蔬、金針菇和滷豬腳
豬腳肉多為帶皮居多，比較屬於清燉的豬腳肉
即使涮完肉片，肉骨茶湯頭也沒有走調
在享用其他料理的時候也會想回頭品嘗它的湯頭
🔸牛肉片
雙人豐富套餐可選牛肉片或是豬肉片二擇一
牛肉片咬起來嫩口沒有太硬的韌筋
搭配肉骨茶湯頭~吃起來會讓人聯想到台式羊肉爐
🔸檳城炒粿條
吃越南料理必點河粉，吃馬來西亞料理就不能錯過炒粿條!
炒粿條的口感Q彈，蠻像是台式剉冰裡的米苔目
最重要的是豆芽菜是整盤的精華
豆芽菜吃起來嫩口多汁，可以去油膩讓整盤味道更清爽
🔸炒青菜
炒青菜跟檳城炒粿條有點類似，主要為時蔬菜搭配豆芽菜
豆芽菜也讓整盤炒青菜增添不少脆爽的口感
🔸芒果鳳梨雞
炸雞排上淋上特製芒果醬料
一旁的甜鳳梨片也有淋上芒果醬
整體吃起來有滿滿的南洋夏日風格
最重要的是雞排厚度十足~吃完就很有飽足感~
南洋咖哩
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南洋咖哩雞肉飯是食鍋者的商業午餐
咖哩味道屬於印度式的香料咖哩
飯的份量十足，而且咖哩內還有一些馬鈴薯塊
如果是小食量的女生很有可能吃不完😂
食鍋者的商業午餐咖哩雞肉、南洋炸雞腿和客家炸肉飯
正常售價為 $130 元
如於週二~週五11:00~14:00點餐，只賣$90元
而且老闆還說鹽埕區的顧客點商業午餐直接免費外送唷!
營業資訊
📍高雄市鹽埕區大勇路58號
⏰11:30–14:00, 17:00–21:00(週一公休)
☎️07-5219219