位於桃園縣復興鄉的巴陵大橋橫跨大漢溪上游，是北橫公路三大名橋之首(巴陵橋、羅浮橋、復興橋)，也是遊客前往拉拉山風景區必經之途，地理位置在台七線47公里處，也是巴陵地區最重要的地標。由於行經山路迂迴遙遠，許多人會選擇在這裡作為中繼休息站，橋身為桃紅色的巴陵大橋代表著拉拉山名產「水蜜桃原鄉」之意，特別是在一片蒼鬱山林中顯得優美醒目，停下車來漫步於大橋之上，俯瞰山谷溪流、遙望遠方青山，此時的舟車勞頓已全然忘懷

由於每年都會到拉拉山和北橫多次，經過巴陵大橋也不下數次，開車繞在無止盡的山路上，只要眼前出現桃紅色大橋就知道距離目的地不遠，所以特別開心，而這裡的路邊剛好可以停車，我們總喜歡在此處稍作停留，欣賞這座線條優美且氣勢宏偉的建築，和眼前的青山綠水構成一幅美麗的圖，吹拂著山谷沁涼的風，也舒緩放鬆了疲憊的身心

巴陵大橋

「巴陵」在泰雅語中是「巨大神木」的意思。原本的巴陵吊橋(巴陵舊橋) 僅僅只有4.5公尺的寬度，遇到假日及水蜜桃盛產季節就會形成交通瓶頸，所以交通部在2001年開始計畫於吊橋下游興建新橋，新橋採用中路式繫索鋼骨設計的拱橋，全長220公尺、最大的跨度為185公尺，為大漢溪沿線橋梁之冠。拱高約37公尺，橋梁全寬11.5公尺，雙向車道寬7.5公尺，人行道每側寬1.5公尺，在2005年完工後正式命名為巴陵大橋

當天拍攝之時沒有碧藍天空，雲霧多了一點，否則青天白雲和紅橋的構圖肯定是美不勝收，其實有一些經過的遊客或重機騎士最愛到此處拍照打卡，巴陵大橋可是北橫的熱門景點之一喔

巴陵橋

巴陵橋也就是巴陵舊橋，為一座單向鋼梁吊橋，橫跨大漢溪上游，全長有162.4公尺、寬度4.6公尺，於民國55年完工。早年為省道的通路，是北橫公路上(台七線)通往拉拉山、角板山、棲蘭、明池的重要通道，連接著巴陵一號隧道與巴陵二號隧道，目前也是台灣北部重要的觀光休憩景點 (資料來源: 交通部公路局網站)

2005年有了新的巴陵大橋之後，巴陵橋便不再做通車使用，反倒成了遊客散步賞景的所在，橋身為鮮豔的火紅色相當耀眼奪目，站在橋上眺望大漢溪谷的風光，實在是愜意自在。聽聞桃園是目前台灣唯一從裝備到保險都合法的高空彈跳的場所，地點有復興橋、巴陵橋、三光大橋，其中巴陵橋長度160公尺，離溪谷有43公尺高度，非常適合高空彈跳這項極限運動的進行，立足在橋上向下望，兩側高聳的山壁匯夾著深遠的大漢溪谷，我只會大聲讚嘆絕美的秀麗風景，絕對沒有膽量挑戰高空彈跳的啦 😂

寬度4.6公尺的巴陵橋說來也不窄，以前可是能讓車子行駛的單向吊橋，如今變成行人通道感覺寬敞極了，這個景點沒有太多的旅遊人潮，所以顯得非常清幽，橋面上還貼心的設置了座椅讓民眾休息

坐下來歇歇腳吹吹風超舒服的

在巴陵橋上拍過去就是新的巴陵大橋

雙橋橫跨於山谷的奇麗景色

巴陵大橋的其中一側有一處觀景台，這裡非常推薦大家一定要走上來瞧瞧，登高望遠的壯麗風光就在這裡啦，新舊雙橋並列橫跨大漢溪谷，翡翠綠的潺潺流水蜿蜒其中，眼前的震撼是當下才能體會，遙遠的路程在此刻已經不算什麼，台灣的好風景又收藏在心底了

接著來介紹巴陵橋連接的兩個隧道，從一號到二號或者由二號到一號走都可以，沒有硬性規定的出入口，反正都能繞行一小圈

巴陵隧道當初是1996年為了建造巴陵橋時所開鑿的隧道，地處北橫公路的中點，也是台七線的聯絡要道，但是在2005年新橋落成之後正式退役，目前並沒有車流經過，卻成為旅客眺望大漢溪的絕佳景點，2023年桃園觀旅局進行優化隧道設施將其改造，增添市集和店舖，以「巴陵驛站」的風貌重新登場，我們去的時候剛好在試營運，感覺有歷史的隧道煥然一新還挺不錯的。

▲「巴陵驛站」用策展的方式呈現出桃園復興鄉巴陵地區的文化和地方特色，設置了拉拉山知識展區、復興物產展區、四季風貌展區、飲食文化展區、釀酒器藝術裝置等五大區，藉由此活絡歷史空間效益，以及促進地方遊憩服務，也提供民眾觀光體驗的空間 (資料來自: 桃園觀光導覽網)

巴陵一號隧道

欣賞完巴陵橋的風景，當然回程就順路進隧道參觀一下，一號和二號隧道長度都短短的，很快便能逛完

❇️隧道開放的時間是上午8點到下午5點

❇️隧道內禁止吸菸

❇️若攜帶寵物請置於推車或提籠內

❇️隧道內偶有蝙蝠，請勿觸摸或燈光照射

巴陵一號隧道長度68公尺，

從入口處就能看見兩側色彩鮮明的泰雅族文化圖騰

再走進去就是神木意象裝置藝術，以及復興鄉的在地農產品展示，原本覺得隧道裡面應該會黑暗潮濕，不過經過有關單位的整理和用心的規劃，環境變得明亮且多樣化，沒想到能夠善用空間來展覽在地文化，走在歷史的隧道裡還能進一步認識部落風情，增加旅遊的樂趣和知識真是不錯

得天獨厚的復興鄉，地理位置與天然環境優越，受到大地的滋養一年四季都有豐富的物產，這裡也展示了春夏秋冬各季節生產的農作物

展示品栩栩如生，讓單調的隧道變得多采多姿

接著另一區是農產品和農具的介紹，對於身在都市長大的小孩來說，這些展示並不熟悉，藉由這個難得的旅遊機會好好認識一番

圖文並茂的說明

巴陵一號隧道的出口，外面附設了休息區

巴陵二號隧道

接著我們走到巴陵二號隧道，此隧道長度79公尺，人工隧道開鑿的歷史痕跡還存在，斑駁的歲月承載了多少的部落故事，此行彷彿走入了時光隧道

這個隧道很特別喔，還有市集販賣簡單的農產品、飲料和輕食 (品項我沒有特別詢問)

兩旁有可愛造型酒桶的桌椅，應該是內用區，當時還在試營運期間，所以我們只有拍照過過癮，並沒有實際點餐

接下來這一區大致介紹了拉拉山水蜜桃的種值環境和特色

隧道內還架設了幾座投射燈，將導覽影片放映投射在岩壁上，有興趣的民眾也可以坐在一旁的座椅上觀看

短短的隧道一下就逛完了，不會花費太多時間，如果經過巴陵大橋停留於此處，真心建議順遊巴陵橋和巴陵一號、二號隧道，大約30-40分鐘慢慢散步，欣賞大自然風景和拍照，不用排隊、不必人擠人的免門票景點，還能呼吸到山上最棒的好空氣

巴陵橋和巴陵一號、二號隧道在2016年已被桃園市政府列為歷史建築

巴壟紀念柱

巴壟紀念柱是復興鄉巴壟橋的一座紀念碑，位置在巴陵隧道一號出口外側，高度約為8公尺。原本在日治時代(1914年) 所建立的鐵線橋巴壟橋，係為巴陵舊橋的前身，後來因為1960年代開發北橫公路而遭到拆除，改建為巴陵橋，現今保留此碑以見證北橫開發的歷史

桃園復興鄉_北橫公路上的景點 巴陵大橋、巴陵二號隧道、巴陵一號隧道、巴陵橋、巴壟紀念柱 分享給大家囉

景點資訊

■ 地址 : 桃園市復興鄉北橫公路(台七線)47公里處

■ 全年開放，免門票

■ 隧道開放時間 08:00-17:00

撒野樂活小村婦 窩客島 WalkerLand

https://www.walkerland.com.tw/bloggers/125808/article

撒野樂活小村婦 的 IG

https://www.instagram.com/smallesa_wu/

歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦