說到台中特色燒肉店，一定不能漏掉首創輸送帶送餐的札卡燒肉，還有超吸睛的寶藏盒牛也是鎮店之寶！札卡燒肉不僅視覺有噱頭，餐點本身也好吃！目前台中有兩間店，想一個人吃燒肉就去札卡燒肉逢甲店，跟朋友聚餐就到札卡燒肉漢口店，四月剛換新菜單，餐點份量跟質感都再提升，不單單讓你吃飽，也能在用餐過程中感受到滿滿的儀式感呦～

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札卡燒肉漢口店在哪裡？

札卡燒肉漢口店位在漢口路四段，雖然外觀不太顯眼，但夾在鼎王跟寶雅中間很好辨認，尤其假日生意很好，經過就看到很多客人在外頭候位，建議先訂位才不會等太久

札卡燒肉漢口店｜店內環境

漢口店風格跟逢甲店很像，店內都有錯落有致的竹編燈籠，一進門就感受到濃濃日式風情

這裡大多是4~6人座，以聚餐為主，桌上烤爐也是大家共用

札卡燒肉漢口店｜三大特色

札卡燒肉漢口店的輸送帶、寶藏盒牛以及店員服務是這裡的三大特色！搭配雙軌輸送帶，送餐效率更好了！看著餐點咻咻咻從身邊經過覺得好有趣，每次寶藏盒牛經過時，都會吸引在場的所有目光～

說到寶藏盒牛，來札卡燒肉不可能沒吃過吧ＸＤＤ 有些套餐已經把寶藏盒牛納入其中，就算另外加點也不貴，只要多花幾百元就能吃到

店員的制服也好有日式氛圍，桌邊服務時還拿出小名牌介紹，原來每個人都有專屬藝名好有趣

今天是衫菜依湯幫我們服務，取名諧音好可愛，還沒上餐就直接破冰了！熱情又不失專業的服務讓人印象深刻

札卡燒肉漢口店｜最新活動

還規劃了同桌可以一起玩的小遊戲，增添用餐樂趣，只要完成指定任務就獲得一顆骰子，最多一次骰四顆，骰出點數可以兌換對應獎品，點數夠大還能兌換現金耶

札卡燒肉漢口店菜單

我們這次吃的靈魂套餐內容以和牛為主，裡面除了燒肉外，還安排很多特色小點，從前菜慢慢延伸到甜點，林林總總超過15樣，每個階段都有不同口感呈現，在日式燒肉中加入法式套餐的滿滿儀式感，全菜單請參考 ▶札卡燒肉漢口店菜單

如果你們第一次來，蠻推薦可以試試看！靈魂套餐把札卡的特色都囊括在裡面，除了寶藏盒牛、牛舌三品，還有新推出的月見漢堡排！

札卡燒肉漢口店｜寶藏盒牛

直接跟你們介紹這裡最招牌的寶藏盒牛！金色寶盒搭配華麗乾冰，一上桌就超有氣勢

裡面是A5和牛紐約客搭配月見蛋！看到牛肉上豐富細緻的油花，就覺得好期待喔

因為油脂很豐富，烤的時候會一直發爐，視覺也很享受！紐約客算是比較有運動的部位，吃起來軟嫩中帶有嚼勁，入口就感受到超級濃郁的油脂香氣



搭配蛋液讓牛肉吃起來更滑嫩，也能降低油膩感！吃完超想再點一份啦ＸＤ

札卡燒肉漢口店｜牛舌三品

牛舌三品也是靈魂套餐的大賣點！一次吃到三種不同部位與厚度的牛舌，還搭配三種特色吃法

薄切牛舌加上比目魚、鮭魚卵跟魚子醬，配料好高級喔，入口有三種不同層次！中厚切的牛舌芯搭配蔥鹽，經典風味口齒留香

厚切牛舌根呈現迷人的粉嫩色澤，口感Q脆有彈性

札卡燒肉漢口店｜月見漢堡排

月見漢堡排一推出反應就超好，靈魂套餐直接就能吃到，我跟朋友都好喜歡！

在烤網上加熱後倒入生蛋黃，最後再淋上蒲燒醬！

看起來很像超紅的挽肉と米，尤其劃破蛋黃瞬間簡直太邪惡啦！

漢堡排本身就有調味過，吃起來香氣十足，再拌入滑順蛋液，居然台中就能吃到好吃的漢堡排，我們整碗白飯吃光光！

札卡燒肉漢口店｜炙燒牛肉比目魚松露醬握壽司

將PR板腱牛以桌邊炙燒方式呈現，將牛肉的香氣釋放出來，入口油脂也很豐富

搭配比目魚鰭邊跟黑松露醬，吃起來不輸日式料理店！

札卡燒肉漢口店｜主廚沙拉

主廚沙拉很大份，有和風、胡麻、凱薩三種口味，吃完油膩的再來點沙拉很清爽呢

泡菜也很好吃，不是很辣那種但很夠味，帶點酸度相當解膩

札卡燒肉漢口店｜龍蝦醬鮮蝦脆球

前菜讓我有點驚訝～是前陣子很紅的印度脆球耶，居然在燒肉店吃到好酷！脆球本身又薄又脆，一口一顆剛剛好，碗裡用洋蔥丁和龍蝦醬填滿，最後再放入炸蝦球，旁邊還有魚子醬點綴，趁熱吃起來口感很多層次

札卡燒肉漢口店｜雪花牛清湯

新的牛肉湯肉品有再升級，使用澳洲和牛喔！以台南牛肉湯沖燙的方式將肉片燙熟

牛肉片雖然薄但帶有Q度，吃起來還是蠻有口感的，搭配清淡的昆布更能帶出食材的鮮甜

札卡燒肉漢口店｜芙蓉豆腐蟹肉鮭魚卵

芙蓉豆腐搭配蟹肉和鮭魚卵，並以鰹魚醬汁去提味，吃起來很清爽

札卡燒肉漢口店｜日本A5和牛雪花

將肩小排以水果燒肉醬做醃漬，吃起來帶點甜甜的風味

烤得感覺很脆但實際上超級軟嫩，而且油脂非常豐富，吃起來入口即化那種

札卡燒肉漢口店｜醋飲

用餐中間會送上蔓越梅醋飲，醋飲味道很濃郁，酸酸甜甜蠻好喝的，還可以續杯喔！



＜警語：開車不喝酒，未成年請勿飲酒＞

札卡燒肉漢口店｜柚子酒、紫蘇梅酒

想要小酌的朋友，這邊也有一些日本酒，我們兩個女生點了水果酒，柚子酒喝起來偏清爽、紫蘇梅酒口感濃郁，兩款酒精味都不會太重，很適合女生喝



＜警語：開車不喝酒，未成年請勿飲酒＞

札卡燒肉漢口店｜盧哈娜奶茶、札の特調

套餐飲料選擇也很多，這次點了盧哈娜奶茶跟特調，但我覺得吃燒肉喝酒更對味哈哈哈

札卡燒肉漢口店｜Prime安格斯剝皮辣椒牛

現在的剝皮辣椒牛是肉品等級再提升，用大片的PR安格斯牛加上剝皮辣椒跟蔥絲

吃起來很多汁還有剝皮辣椒的脆口，而且不會很辣喔

札卡燒肉漢口店｜和牛拼盤

將日本A5骰子塔和厚切肋脊小排以厚切方式作呈現

骰子塔選用日本和牛，入口油潤卻又帶有嚼勁



厚切肋脊小排是澳洲和牛，吃起來肉味比較香，咀嚼後會偏Q脆口感！用餐過程中薄切、厚切肉品輪流交替，不會只有單一口感而覺得無聊

札卡燒肉漢口店｜生食紋甲花枝

生食級的紋甲花枝，薄透色澤看起來好新鮮！

烤到有點半生熟，再用噴槍炙燒一下，外層有燒烤過的香氣，裡面還保有軟嫩口感

札卡燒肉漢口店｜青蔥月見飯、奶油明太子烏龍麵

整個套餐吃下來已經很有飽足感，但如果你真的食量很大，還可以再加點熟食，像是青蔥月見飯跟奶油明太子烏龍麵都是很受歡迎的品項

我自己還蠻喜歡烏龍麵的Q滑口感，濃郁奶香搭配明太子味道很棒耶

札卡燒肉漢口店｜甜點

最後的甜點有冰淇淋跟烤布蕾任選，烤布蕾口感綿密、充滿奶香，外層搭上焦脆糖衣很好吃，冰淇淋的奶香也非常濃郁喔！

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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札卡燒肉漢口店

▋地址 : 台中市北區漢口路四段387號

▋電話 : (04) 2231-4113

▋營業時間 : 週一~週五 17:00~1:00、週六~週日 11:00~1:00

▋粉絲團 : 札卡燒肉

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