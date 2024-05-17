龜山泰國活蝦餐廳！Google評論4.9顆星很高耶！屏東產地直送泰國蝦，加上三層活氧過濾，現撈泰國蝦都好乾淨，用餐環境沒有任何異味，一入坐就招待一整罐冰涼檸檬蜜，12種泰國蝦料理有泰皇咖哩蝦、蒜泥清蒸蝦、胡椒蝦、明爐海鹽烤蝦、花椒薯香蝦、川味水煮蝦、泰皇咖喱蝦、花椰乾鍋蝦…等，點小份可以多點幾道試試～

川將蝦 泰國活蝦主題餐廳 在哪？

川將蝦地址是桃園龜山區復興一路上， 位在上龜山區靠近林口長庚，忠義路二段與復興一路交叉口附近，對面就是黃昏市場，開車馬路兩邊可找停車格，店斜對面也有停車場喔～

地址：桃園龜山區復興一路466號

聯絡電話：03-3271280

營業時間：平日16:00~20:00/假日11:30~22:00

公休：星期三

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是（需寵物籃）

服務費：有，10％

附設停車場：無(門口馬路邊都有停車格）

空間明亮！乾淨無異味！

內用環境很明亮！重點是蝦池就在旁邊，卻沒有一點異味，座位旁提供衛生紙，洗手間外面附設洗手台，撥完蝦方便清洗，很適合家庭親子客來吃～

一樓有四方桌與圓桌！適合揪朋友或小家庭，多人聚餐二樓也有大圓桌！還有獨立洗手間，不用擔心吃飯被打擾～

這真的是親子友善餐廳！旁邊還有小朋友玩具，小朋友安靜玩，爸媽才能坐著好好吃飯～

尚青活潑 泰國蝦

一進來就被右手邊新鮮泰國蝦缸吸引！泰國蝦是國內很受歡迎蝦料理，尤其是現撈泰國蝦很加分～

經過老闆娘特別介紹！才知道乾淨泰國蝦挺花時間，要用三層活氧過濾！每天屏東直送的泰國蝦，剛入住的泰國蝦會先在最下層，泰國蝦越乾淨會往上移一層～

老闆娘對自家泰國蝦很有信心！泰國蝦活蹦亂跳是基本，泰國蝦要乾淨才是重點，只要水質乾淨，讓泰國蝦身上髒污排放乾淨，就不會有黑色腸泥排泄物，聽說原本吃蝦會過敏的客人，吃這泰國蝦沒這問題～

泰國蝦真的很有活力！帶小朋友來一直盯著水缸不想離開～

這水質真的很清澈！泰國蝦好乾淨～

川將蝦 菜單MENU

老闆娘看到新客細心特別介紹餐點！泰國蝦都是現點現撈，只使用新鮮活蝦，光是泰國蝦料理就有12道，有蒜泥清蒸蝦、胡椒蝦、泰式檸檬蝦、麻油百菇蝦、明爐海鹽烤蝦、法式奶油蝦、花椒薯香蝦、川味水煮蝦、泰皇咖喱蝦、花椰乾鍋蝦、Cafe允指蝦與棗杞燒酒蝦！

除了必點泰國蝦料理！還有幾道也是人氣料理，像是炙燒雪花牛、胡椒豬肚雞湯、川味剁椒魚、日式香脆雞..等。<每人低消380元>

招待小菜！檸檬蜜茶好喝

內用每桌皆附開胃小菜與特調飲料，一整罐檸檬蜜茶隨你喝，喝起來冰涼酸爽適中，尾韻淡淡龍眼蜜香～

剛撈起來新鮮泰國蝦就在桌上！

專屬台灣人黃金泡菜！是店家手工自己做，金黃色澤泡菜色帶點清脆感，比以往吃過黃金泡菜都還清爽～

清炒時蔬

炒時蔬小份只要150元！炒時蔬講求少油、少鹽，很適合小孩與長輩，整體口味偏清淡～

胡椒蝦

一般胡椒蝦是用甕裝倒掛裝飾，這的泰國蝦廚房直送現場開鍋！一打開蓋子白煙四散很有儀式感，胡椒焦味好刺激，小份胡椒蝦10兩約7隻，有小份可以點很加分，能多點幾種口味來吃～

新鮮泰國蝦就是好撥！蝦頭蝦身轉開，蝦身觸感滿有彈性，一吃就知道有新鮮，蝦頭很乾淨只有蝦肉與蝦膏，捏住蝦頭，大口吸吮吃食蝦膏就是爽，加上淡淡胡椒香辣味，喜歡吃蝦朋友一吃停不下來～

花椰乾鍋雞

店內雞肉料理都是用土雞腿肉！即使成本較高！老闆還是堅持要用，花椰乾鍋雞這四川香辣味，吃一塊就上癮，雞腿肉外層酥脆、肉質彈軟，重點是夠麻帶勁～

土雞腿肉醃製炸到金黃，加到特製川味醬煮到入味、燒到乾鍋，辣度指數約兩顆星～

乾鍋雞真的很入味！鹹辣滋味超下飯，這的米飯也是特別選過，花東縱谷香米飯很香有彈性，濕潤度剛好，乾鍋雞外層醬汁適合沾飯吃，一不小心米飯就吃光光～

咖喱蟹黃蝦組合好划算！還附一整盤哈式麵包～

泰皇咖哩蝦

每道老闆娘都很推薦！真的挺難抉擇！吃泰國蝦點胡椒蝦是基本，這一道泰國蝦很特別，還淋上一層咖哩滑蛋，一道泰國蝦有多種吃法，泰國蝦已經開好背殼更好撥～

一般沾咖哩醬都是烤麵包！這咖哩蛋搭配的是蒸麵包，這麵包體好鬆軟呢～

泰國蝦沾一層薄粉油炸！薄粉還加入起司粉，吃起來有淡淡起司香，搭配起來有南洋味～

泰國蝦放到哈麵包上很可愛耶！

金黃色的蝦膏帶點半凝固！一直忍不住想拍起來～

泰國蝦肉質挺肥厚！肉質發達咀嚼起來挺Q彈～

哈麵包真的好澎軟！放入一整隻泰國蝦再加咖哩蛋，這搭法吃起來很享受，整個口感很一致，很有南洋沙爹的味道，想要口味重一點，哈麵包還能沾底部醬汁吃，這道小朋友會很喜歡～

咖哩醬加蛋炒到凝固！這道可以當成一道菜，我喜歡拌飯吃～

川味剁椒魚

魚料理很大一尾！台灣鯛先原味清蒸，接著淋上佐郫縣的豆瓣醬炒料，這尾台灣鯛味道較重，肉質厚實滑嫩，正常鹹辣度大家都能接受，喜歡吃辣朋友可以加辣喔～

每桌都會提供垃圾籃，所以桌子沒有油膩感，外帶餐盒也是特別選過，餐盒環保耐熱高溫，可微波餐盒回家加熱更方便～

＊泰國蝦鮮度沒話說！屏東直送加三層活氧過濾，現撈給客人，料理都是現點現做，我個人推薦泰皇咖哩蝦、花椰乾鍋雞，搭配香噴噴花蓮香米很下飯，老闆娘很熱情，內用提供免費檸檬蜜，用餐環境乾淨加小玩具，真的是親子友善餐廳～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

<有很多更精彩的即時動態喔>

川將蝦泰國活蝦主題餐廳 店家資訊

交通資訊

延伸閱讀