第一家店發跡於台北長安東路，在109年發展出二代店「柒息地串燒屋」

裝潢提升使用餐環境更加舒適，延續親民價格廣受客人好評！

平價又美味的柒息地串燒居酒屋也開到三重來新分店，分店店址就在我公司附近

非常開心的可以約老公來個下班後的晚餐約會!

柒息地串燒居酒屋三重自強店距離最近的捷運站應該是三重國小站，步行前來大約10分鐘的距離

柒息地串燒居酒屋三重自強店雖然才開幕沒多久但已經成為附近上班族下班後、的聚餐小酌熱門場所了

柒息地串燒屋目前共有 五 家分店，文末有各家店詳細資料

店家相關資料

柒息地串燒居酒屋三重自強店

地址：新北市三重區自強路一段230號

電話：02 2971 7717

營業時間：18:00–01:30

柒息地串燒居酒屋訂位:https://reurl.cc/YEj62l

店內部份餐點除了串燒類從門口自取，其他餐點使用qr code點餐

想吃什麼直接拿取，再交給店員處理即可

菜單/DM

《柒息地串燒居酒屋》菜單如上，串燒單串計價，百頁豆腐、豬血糕只要$19元起!

店內餐點提供單點串燒、私房菜色、酒類、軟性飲料等等

記切未滿18歲不得飲酒,喝酒不開車,開車不喝酒,飲酒過量有害健康

三重自強店店內還有投影轉播運動賽事，與三五好友一起相約吃美食、聊天、看比賽真的很不錯

店內餐具請自行取用喔

來看看我們吃了些甚麼?

店家招待的小菜:這一次是韓式泡菜，口感滿爽脆的不會辣，滿開胃的喔

鯛魚下巴

炸到非常酥脆的鯛魚下巴，吃起來非常的香，非常適合搭配酒品一起享用

天使紅蝦(2隻)

生蠔(3顆)火烤

超級肥美的生蠔，三顆只賣你190元，生蠔烤至熟度大約七、八分熟

擠上一些檸檬汁吃起來更加清爽

烤香酥肥腸

個人喜歡吃肥腸這一類的食材，但部分店家都處理得不夠好

我要在此大推柒息地三重店烤香酥肥腸，肥腸中肥油的部分處理得相當該乾淨，

口感超級酥脆調味微鹹帶點甜味，再給我一盤我也可以吃光光，搭配酒品的好良伴

梅花豬肉串、雞腿肉串、豬五花包蕃茄、秘醬燒花枝丸、秘醬燒百頁豆腐、秘醬燒米腸

秘醬燒豆干、秘醬燒豆皮、秘醬燒花椰菜、秘醬燒杏鮑菇、秘醬燒甜不辣、秘醬燒豬血糕

串燒單串計價想吃多少就拿多少，每一串串燒的份量也不小

刷上柒息地獨家的秘醬，讓串燒的滋味更是加分

身為南部小孩的我 ，非常喜歡柒息地醬料的口味，略帶點甜味但又不會膩口

師傅的烤工也不賴，讓人一串接住一串吃不停

每一串串燒只有銅板價，花費路邊攤位的價格又可以享受更好的環境與服務，是不是很超值!!!!

其中我最喜歡的就是豬五花包蕃茄、秘醬燒花椰菜、秘醬燒百頁豆腐、秘醬燒米腸、秘醬燒豬血糕、秘醬燒杏鮑菇

我家老公特愛秘醬燒米腸、秘醬燒豆皮、秘醬燒豬血糕、秘醬燒米腸還有肉串

其實每一款都好吃，醬料好吃又不死鹹!相當的涮嘴，價格親民多點幾串也不心疼

剝皮辣椒雞湯

柒息地三重店除了串燒、飲料之前，店內也有提供主食與湯品等餐點

多喝幾口酒的我，有點小茫，剛好來上一碗熱呼呼的剝皮辣椒雞湯讓我解解酒

雞湯喝得到剝皮辣椒的甘醇與辣度，辣度算是滿適中的不會過於嗆辣

雞肉吃起來滿嫩口不會過於乾柴

台日友好滷肉拉麵

這一碗滷肉拉麵也好好吃喔!Q彈的拉麵裹上滷肉汁，上頭淋的滷肉汁直接出滷肉飯也沒問題

完全不輸其他三重知名的滷肉飯喔!肥肉的部分入口即化、瘦肉部分不乾柴

過幾天我要再去外帶一份滷肉拉麵回家

記切未滿18歲不得飲酒,喝酒不開車,開車不喝酒,飲酒過量有害健康

Kirin生啤 、1664生啤

好不容易在公司附近找到一家美味又平價的居酒屋，重點是回家的交通超級方便!

當然不能錯過來小酌一杯的機會啦!

超開心柒息地新開的三重分店，就開在公司附近

物美價廉、CP值高、口味佳，距離又近，接下來時間讓我們可以三不五時就可以去享受美食啦

柒息地目前在台北地區共有五家分店，有機會可以去品嘗一下喔!

柒息地各家分店相關資料

柒息地串燒居酒屋長春店 地址： 10491台北市中山區長春路128-1號 電話號碼： 02 2567 1770 營業時間:18:00~1:30

柒息地串燒居酒屋 延吉店 地址： 106台北市大安區延吉街99號 電話號碼： 02 2777 1157 營業時間:18:00~1:30

柒息地串燒居酒屋士林店 地址： 11160台北市士林區小北街3號 電話號碼： 02 2881 5670 營業時間:18:00~1:30

柒息地串燒居酒屋永和店

地址： 234新北市永和區中正路576號

電話號碼： 02 2926 7320

營業時間:17:00~12:00

店家/景點資訊

店家名稱：柒息地串燒居酒屋三重自強店

所在地址：臺灣新北市三重區自強路一段230號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 18:00-01:30

店家電話： 02 2971 7717 Google即時導航





交通資訊

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