店家相關資料

鐵熊鍋鍋三重店

地址： 241新北市三重區仁愛街30號

電話： 02 2976 8588

營業時間:11:00~21:30

某天老公提及想要吃火鍋，但住家附近多數都是一個人單價破六七百元以上的火鍋

上GOOGLE搜尋一下位於捷運三重國小站旁仁愛街上的鐵熊鍋鍋三重店，GOOGLE評價破千則，有4.2星的高分

首次造訪鐵熊鍋鍋三重店，平價小火鍋口味多樣化口味好吃，店內環境也滿乾淨的、服務親切

一個人大約花費一百多元就可以吃到火鍋、冰品、飲料、白飯，吃飽喝足了!

營業時段沒有午休時間，還滿適合假日二、三點才吃午餐的我們

鐵熊鍋鍋三重店內部用餐空間如上，算是還滿乾淨的!

位置以雙人桌、四人桌為主

菜單/DM

菜單如上，個人小火鍋最低價$140元起，湯頭種類大約十多種，也有素食鍋可以挑選

國小以上共鍋費收取$40元 ，或是單點滿$120，免收共鍋費

內用享有紅茶、冬瓜檸檬喝到飽(不想喝飲料的朋友也有提供白開水)

飲料都滿好喝的，甜度也不會太過死甜

醬料、餐具自取

一鍋可以免費吃一支冰棒(第二支酌收$15元)(看以前的食記是冰淇淋吃到飽，愛吃冰品的人可能會覺得落差有點大)

來看看我們吃了些甚麼?

我們點了起司牛奶牛肉鍋、霸氣蛤蠣鍋、單點蛋餃、豆皮

上餐點的速度算是滿快的，很快地就把我們點的餐點通通送上桌了

白飯吃完可以免費再續二次(告知店員即可)，不過如果不吃白飯，則無法更換王子麵或是冬粉等等，需要額外單點

起司牛奶牛肉鍋

小火鍋的份量不算少，蔬菜、一些火鍋料、底下還有放冬粉

肉片雖然不多，但厚度還滿厚的

牛奶鍋還滿好喝的，濃郁香醇

霸氣蛤蠣鍋

小火鍋跟蛤蠣分別上桌，霸氣蛤蠣鍋雖然主角是蛤蠣但也是有包含肉片

其他配菜都差不多，蔬菜、火鍋料等等

不過霸氣蛤蠣鍋搭配的湯底，有點像酸白菜的湯底，但酸度沒那麼高，只有些許微酸

就連平日不太吃酸白菜湯底的老公也能接受，搭配煮蔬菜或是蛤蠣也滿搭配

單點食材的部分，絕大多數都是單品$20元，只有幾樣賣$30元，菜單上會備註

以平價小火鍋分量來說，鐵熊鍋鍋我覺得份量算是滿多的，在菜價不是很便宜的時候，菜量也給得滿多的

還有一些火鍋料跟冬粉，再加上一碗白飯(吃不夠還可以續加二次)

湯頭的部分喝起來順口，也不會有越喝越口渴的情況發生

雖然我已經吃了非常飽了，但看到這傳統的冰棒還是忍不住吃了一隻

基本上鐵熊鍋鍋價格合理，主餐、飲料、白飯、冰品份量都不會太少

口味還滿符合我們夫妻倆!現在下班想去吃個小火鍋也有地方去囉

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店家/景點資訊

店家名稱：鐵熊鍋鍋三重店

所在地址：臺灣新北市三重區仁愛街30號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30

店家電話：02 2976 8588 Google即時導航





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