回憶中的定食8是什麼樣子？有多久沒吃定食8？

只要200元起就能吃到超美味個人日式定食，品嚐全新升級的定食系列吧！

以前中正紀念堂附近若想一家吃飽，推薦這家爭鮮旗下餐飲品牌「定食8」

，也是我學生時代就很常吃的一家店

定食8推出全新菜單的重點之一，首度與人氣插畫家「瘋狂眼珠Crazy eyes」聯名

，我有興趣〜我有興趣〜

好幾年沒有吃過了，所以今天就來去給它回味一下囉！

【定食8 西門店】位於漢中街西門徒步區(絕色影城旁)，從捷運西門站6號出口步行約3分鐘即可抵達

長樓梯上去二樓走200米就能看到餐廳入口

西門店改裝新開幕後，裝潢更年輕、空間也更寬敞，令人感覺很舒服，且服務人員很親切也很貼心

裝潢走一個白色系極簡風，給人一種現代簡約的文青感，根本就是網美店吧！

定食8「東京仲夏澎湃祭」全新菜單來囉！

燒燙燙剛出爐，趕快來看一下，尋找你最愛吃的定食跟炸物吧！

期間限定「浪鰻炸蝦晴空塔」、「花見豚骨拉麵」2道新意且結合經典元素的新餐點

，還有經典復刻回歸的「蒜香牛排」、肉食主義「伊比利炭燒松阪豚」定食

，每一道菜看起來都好好吃唷〜

揪感心的是免費湯飯無限量享用！！！

內用點購任一定食，香Q米飯、味噌湯、麥茶無限續都是自己來

嚴選Q彈米粒、香噴噴上桌，還有新鮮熬煮的味噌湯，很適合正在發育中的學生們，不用擔心吃不飽

【伊比利炭燒松阪豚】

伊比利雪紋松阪黑豚其霜降油花、肉質脆口，佐以特製辛香料來回烤炙，炭香撲鼻

、入口鮮甜多汁，再搭配蘿蔔泥及文旦柚果丁提香

這份定食用量很大方，直接就是給完整一片松阪豬肉，老闆真的很有誠意

松阪豬吃起來外酥內軟、Q彈爽脆，越咬越香甜，好吃又份量十足

松阪豬肉有一點油脂卻不油膩，配上柚香蘿蔔泥，微鹹甜的多層口感

，獨特的風味更滿足，讓你白飯一碗接著一碗

【浪鰻炸蝦晴空塔】

嚴選肉質細膩的星鰻炸至金黃酥脆，整尾佇立於白飯中如天空樹升入晴空，同時享有炸蝦

、牡蠣、蟹味棒、蕃薯、四季豆與蘿蔔泥等經典食材

酥炸脆口的麵衣蘸上秘傳醬汁，襯托出星鰻與炸蝦鮮甜的口感，完美打造東京晴空塔的意象

這碗豪邁華麗的天丼，非點不可啦！！！

一次可以吃到6種左右的不同食材，令人大呼過癮〜

超過20公分炸星鰻！浮誇系丼飯！

酥脆的麵衣，包裹著細緻白肉，香酥無比，鰻魚肉質好厚實

，肉質纖細鮮甜，吃進嘴裡真的飽口過癮

大炸蝦！巨巨巨好拍又好吃，肉多又飽滿！

卡滋卡滋〜好酥脆，金黃酥脆入口吃的到Q彈又新鮮的蝦肉

怎麼這麼大隻辣〜也太好吃了吧！

【花見豚骨拉麵】

師法日本著名拉麵烹調技術，嚴選國產豚梅花以獨特醬汁炆煮，將片片叉燒交疊

於拉麵上如花朵綻放，入口肉質軟嫩、鹹香濃郁

搭配日本麵粉特製細拉麵，香蒜油炸後與黑麻油融煮於豚骨高湯中，搭配青蔥

、溏心蛋與檸檬的清香，使湯頭充滿層次，獨特黑蒜豚白湯濃郁卻不膩口

拉麵一上桌的瞬間豚骨濃厚的香氣就撲鼻而來〜

這裡的拉麵份量超多，湯濃味美，叉燒還一次至少給6大片，根本就是1次點2碗拉麵來吃吧？

叉燒是濕潤的，夾起來的瞬間就可以感受到如此的水潤，吃起來軟嫩帶肉香一點都不乾澀

麵條較細，吸附湯汁，所以每一口都可以感受到滿滿的湯頭

獨特黑蒜豚白湯，滑順濃郁的蒜味湯頭帶點淡淡的麻油香味，濃鮮中帶有微微甘甜〜

煎餃擁有金黃色的外表，內餡一咬下去皮脆又多汁，內餡調味非常香不用加醬就很有味道

【海老綜合天婦羅】

喜歡天婦羅朋友必點一份天婦羅，將新鮮的海鮮和蔬菜一一精心油炸，可以吃到食物的鮮味和甘甜

【酥炸隱元豆】

我覺得油炸過後的四季豆很好吃，香香酥酥的非常地多汁唷

【黃金牡蠣】

酥炸爆漿大牡蠣，粒粒飽滿，味道鮮美，咬下時那鮮味猶如現撈海鮮充滿海味

【茶碗蒸】

部分定食附餐有茶碗蒸，茶碗蒸有半片魚板及香菇片，蛋香適中口感柔軟

因不同定食套餐，搭配的附餐不一樣，如果沒有茶碗蒸，也可以額外加購

【火龍果荔枝特調+金桔檸檬】

火龍果荔枝特調，紫色漸層果汁，香甜口味絕對少女心噴發

冰沙的口感，還吃得到新鮮火龍果果肉，喜歡火龍果的朋友，準備好大喝一波！

金桔清香，配合檸檬的酸澀，剛剛好的微酸微甜，夏天來一杯消暑又解渴

超人氣插畫「瘋狂眼珠Crazy eyes」聯名加購周邊共四款新上市

定食8與「瘋狂眼珠Crazy eyes」聯名打造超萌聯名周邊，活潑展現「炸蝦」在定食8的特色

即日起分四波段推出，5/15起推出貼紙2款(39元/張)、5/29起推出行李束帶(149元/個)

、6/12起推出抱枕(329元/個)、6/26起推出摺疊購物袋(99元/個)

凡於8/31前至全台定食8門市用餐消費滿200元即可加購獲得，數量有限，售完為止

小珊珊碎碎念：

學生的時候就超愛定食8，無論是份量還是CP值都很高，這次與瘋狂眼珠推出全新菜單超彭湃！

我們今天點的三套定食都很好吃，大推伊比利炭燒松阪豚，Q嫩的口感鹹香好吃

，還有炭火香氣一入口就讓人驚豔

點定食套餐即可白飯、麥茶及味噌湯無限享用，令人相當滿意

真心覺得這裡的餐點很用心、主菜也很美味，下次還會想再去

【Info】

【定食8 西門店】

▶地址：台北市萬華區漢中街42號2樓

▶營業時間：11:00-21:30

▶電話訂餐：02-23615335

▶官方網站：爭鮮‧定食8 | 爭鮮旗下品牌 Sushi Express Group

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