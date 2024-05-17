北橫繡花季限定免費景點/台灣最美石頭教堂【基國派老教堂】終於等到花季期間限時開放! 若錯過須等明年才能再見教堂一面喔!

花現台七繡球金針農遊趣! 花季5/11~5/26止

(因今年各農場花兒都比較慢開、花期應該可以持續到6月中旬左右？)so花季活動結束後! 您可以打電話詢問各農場(是否仍持續開放參觀)再上山賞花

基國派老教堂花季期間每天都有『開放』免費參觀

花季活動過後僅接(假日)包場客人預約『石頭教堂喝咖啡』or辦活動聚會=5/26後『老教堂』就會大門深鎖~不開放!

基國派老教堂

電話: 0933-212-127

開放時間:北橫繡球花季期間8:00~18:00

地址: 桃園市復興區基國派路511巷25號

基國派老教堂動態賞花短影 https://www.youtube.com/shorts/jAyXg0H-qvs

基國派老教堂又有臺灣最美麗的石頭教堂之稱號!

腦海裡時常浮現2017年12月大弟家開車載小紫遊『 三民山城紅花燈火節 』活動時第一次來這兒賞遊的場景，當年在多品種聖誕紅裝飾聖誕樹下拍照超美!

後來因某些原因~基國派老教堂(大門深鎖)不再對外開放！

直到近年舉辦北橫『枕頭山繡球花季』才又於花季活動期間(免費開放)遊客入內參觀並在老教堂外面擺放繡球花盆栽點綴裝飾供遊客拍照打卡!

基國派老教堂位在台7桃花源休閒農業區裡2024繡球花季(無 接駁車)可抵這裡!

想一探石頭教堂之美! 必須自己開車或像小紫騎車來賞遊

(下圖)基國派路511巷(左轉)即會看到教堂入口在左手邊

(下圖)繼續往山上行駛有 蝙蝠洞 /觀音洞步道/ 翠墨莊園 (3個景點)可順遊!

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轉入基國派路511巷 先將車子停放馬路旁，再步行左轉(下坡)約90公尺即可抵達基國派老教堂

(馬路)入口前~有一個附近景點導覽地圖可查看

繡球花季~隱身復興山區裡購買多肉植物/DIY多肉組合盆栽/最多繡球花盆栽品種農場『 中興花卉農場 』距離這裡車程約2公里-4分鐘路程!也是每年繡球花季『賞花』必遊農場喔!

小叮嚀: 下去老教堂的這條90m小路(車趟禁止進入)

此路小條無法迴車，萬一您誤闖!只能考您開車技術，須一路倒車上坡到馬路，尤其是(繡球花季期間)老教堂內有擺設繡球花裝置! 更不可能讓您開車入內(裡面無空間停車)與迴車

開車、騎車!請停馬路旁再步行(下坡)進教堂參觀

(這個大門) 非繡球花季(平假日)均是大門深鎖! 無開放參觀

所以很多遊客(包含我自己 )這幾年都會趁花季期間上山來基國派老教堂看看~拍拍照

連續賞遊三年北橫繡球花季活動

(下圖) 去年2023老教堂的繡球花裝置~超級美! 美的讓人幻想著若當時即將結婚新人在此拍婚紗照肯定美爆

廢話不多說 趕緊來瞧瞧今年2024基國派老教堂~繡球花裝藝go

去年的花兒集中在老教堂正門前方

今年則是兩邊側門也有擺放繡球花盆栽(可以分散拍照人潮)

花季期間~假日遊客較多

若拍完美照(請移動身子)走到一旁查看是否拍成功？不要一直站在原地! 因為很多遊客也想與老教堂合影或拍空景照

您們一直站在原地

大家不想拍您入鏡，只能一直等等等。大家保有良好拍照禮儀與習慣，可以節省許多排隊等待拍攝的時間

石頭教堂牆面拍人像照也很美喔!

教堂內部可以參觀拍照

老教堂園區戶外空間目前是多肉植物業者租賃管理

(非)花季採預約包場制，詳情請洽0933-212-127

這兒販售的多肉盆栽品種較美! 以非~普肉居多

養多肉植物小撇步:

這裡也有賣空氣鳳梨

開紫花的空鳳~好美! 讓我一度心動地想買回家

法師老欉~美美的

園區內有賣咖啡、店家自熬煮飲品、日式梅釀、老梅汁....

炒花生

去年繡球花季來賞遊! 有賣5月桃(媽媽桃)

今年可能是氣候問題？小紫一週內騎車上山賞繡球花2回，賣5月桃的商家不多，闆娘今年(目前)也沒代售媽媽桃!

否則去年買吃~很甜很好吃又多汁

園區內有2間簡易廁所

無論是(下圖)去年2023老教堂繡球花裝置

或(下圖)今年2024裝藝! 不同時間重遊心境也不同

石頭教堂正門像『鑰匙孔』形狀門口~象徵著通往天國的鑰匙已被文建會列為歷史百景之一，更於2013年獲選『臺灣宗教百景』之一

旅人們可以趁北橫一年一度『花現台七繡球金針農遊趣』繡球花季展期期間安排順遊拍照快閃!

(下圖)圈紅圈的農莊、農場都有開放參觀!

其中丸山咖啡與景美山林茶園(景觀咖啡、茶屋)入店有低消

今年『陽光休閒農場』花季期間要收門票，1人150元(前幾天有買票賞花)5/15花開約3~5成且今年和往年相比『花兒遜色許多』若不想花錢賞花失望，建議可以先去『其它』免費農莊賞花就好，因為會覺得『錢』花的不值得~好想退票(但票買了入園怎可能退) 大約5月底再去花況會比較好些(若小紫近日有空)再寫『陽光賞花遊記分享』

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