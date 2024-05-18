「燒肉屋-蘆洲店」位於蘆洲區永安北路二段巷弄內，一旁是四通八達的捷運徐匯中學站。燒肉屋在地經營已有二十餘年，經典的日式風味，今天讓我帶著老婆一同來體驗日式炭火的魅力吧!

踏進燒肉屋，日式木質調的風格帶給我們別樣的清新感。有別於一般印象中的燒烤店，燒肉屋沒有油膩感和擾人的油煙味，用餐環境相當乾淨。

燒肉屋採單點式的消費方式，同時有提供雙人及多人(三人、四人、五人)套餐可以選擇，另酌收10%服務費。牆上的黑板有熱門食材排名及新品上市，為了吃好、吃飽，蓄勢待發點起來!

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來日式炭火燒肉屋，烤爐當然是使用炭火烤爐，獨特的炭火香會更顯食材風味。隨餐會附上一整組的調料盤，有味噌醬、燒肉醬、椒鹽、七味粉、蒜泥及韓式辣椒醬。想吃什麼用什麼，喜歡蘸什麼醬料隨心所欲，自主搭配個人口味和風味!

🔥雞湯

不知道有沒有人跟我一樣，吃燒肉喜歡來上一碗雞湯？燒肉屋用餐送雞湯，免加價! 熱騰騰的雞湯入口鮮、鹹、香，暖呼呼的好幸福啊!

🔥韓式蘿蔔

韓式蘿蔔嘎嘣脆的口感，清爽度不言而喻。酸酸辣辣的滋味既開胃，又可以解膩，是搭配燒肉不可或缺的小菜。

🔥松阪豬

松阪豬油脂肥瘦分布均勻，一口咬下爽脆口感，香氣十足。多汁且無肉腥味，油脂爽口不膩。隨之而來讓人欲罷不能的甜美，口感極佳，吃了還想再吃!

🔥安格斯牛小排

看安格斯牛小排在烤網上吱吱作響，那香氣讓人難以抗拒。夾起一塊放入口中，滿嘴軟嫩的氣息帶著芬芳，令我忍不住又多吃了幾口。將牛小排蘸上玫瑰鹽，圓潤溫順的口感不苦澀，淡淡鹹香中還有回甘的好滋味，更凸顯了牛小排的甘甜。再搭配鹽昆布，這口味有層次、有深度，叫人陶醉其中，怡然自得。

🔥味噌雞腿肉

雞腿肉肉質鮮嫩多汁，味噌的豆香融合辛香，充分滋潤了雞腿肉，鹹味由內至外均勻散發，帶給我們豐富的口感層次及濃郁醇美的美味。

🔥奶油扇貝

扇貝是高級貨來著，新鮮沒話說。看著貝中的水冒泡、翻面，再烤一下我們就等不及吃了! 奶油扇貝入口，那個鮮甜和海味融合，在喉中又散發出淡淡奶香味、蒜味，平衡了味蕾。這味道一絕，美味到我們又再多點了幾份才罷休!

🔥奶油金針菇

奶油金針菇不僅香味十足、口感Q彈，還含有豐富的蛋白質和維生素。在滿足味蕾的同時，也能補充身體所需營養，簡直一舉多得!

🔥鮭魚泡飯

看似平凡的鮭魚泡飯，口味卻不一般。散發熱氣的的高湯能品嚐到鮭魚的鮮甜，加上芥末畫龍點睛，為樸實的料理增添了令人著迷的平實魅力。​​​​​​​

🔥北海道小倉紅豆餅

北海道小倉紅豆餅像是麻糬裡包著紅豆餡，還有芝麻口味的。燒肉屋鹹的食材烤完後，會幫換烤網和盤子，讓客人可以專心致志在甜點上，這一點很加分。將北海道小倉紅豆餅放上烤網，使勁翻面，麻糬會呼吸，有趣又好玩! 紅豆餅吃起來不會過多的甜膩，口味很溫和。那皮有點焦脆，裡面軟軟糯糯的，搭配紅豆餡就是超好吃的組合，吃得很滿足~

🔥日本水果沙瓦-葡萄/ 海鹽檸檬

沙瓦我們喝的是無酒精的，葡萄沙瓦果香豐富十足，濃郁迷人的葡萄口味，微酸微甜的舒服口感，清爽又暢快。海鹽檸檬沙瓦入口帶有檸檬濃厚的酸以及海鹽柔和的鹽度與回甘的甘甜，強烈的碰撞，喝起來清香爽口卻又不膩。​​​​​​​

燒肉屋食材都是高級食材，吃得出來「新鮮」。在有質感的環境中用餐，充滿格調。服務人員會隨時注意客人動向和需求，非常貼心。燒肉屋不愧是蘆洲在地經營的老字號店家，難怪長久以來屹立不搖。用餐時間人潮不少，建議大家先電話預約(02-8285-5521)嘿!「燒肉屋-蘆洲店」分享給大家~