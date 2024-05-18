原本是打算平日來屏東東港的 [海上教堂咖啡] 人潮會少一些，可以好好享受一下悠閒時光，也順便多拍一些生活照，誰知 這麼剛好就排了個店休日來，唉~沒做好功課就是會這樣啊~！

燈會結束後的展示品也都移到這邊來佈置，色彩豐富為畫面增添了活潑的氣息。

走在遼闊的大海中，望向遠方雖然覺得寬廣自在，但再拉近一看一旁深不見底的水面，仍有些懼怕，所以如果是帶著孩子出遊，在河岸旁還請多加留意！

不過，雖然來的時間不對，但至少也是到此一遊了，海上教堂依舊亮眼，搭配藍天大海更是美不勝收。既然來了當然得多拍幾張照，留下到此一遊的足跡。

週邊還有大鵬灣的飛行船，用蚵殼做的大海女神，以及燈會留下魚燈設置，這些也都很有看頭，所以即便只是來走走拍張照也很值得。

話說回來，沒能進到教堂內一觀仍然覺得可惜，而且也想試試他們的咖啡跟甜點，因此下回再來東港還是想再訪，屆時再來好好享受一下。

[大鵬灣海上教堂咖啡]

位置：屏東縣東港鎮鵬灣大道二段1號

電話：0966_883827

營業時間：11:00~18:50(週二休)

(以上評論為個人感想，請自行體驗為準。另外，店家的優惠活動．價格請看店家店內公告或官網及粉絲頁的訊息為主，謝謝 !! )

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