↑您喜歡吃丼飯嗎~經查丼是日本的大眾料理
丼的精華~主要在於米飯~配菜及醬料3種
放入同一容器~碰撞出火花~也成了生活中
方便~快速又省時的料理之一~
↑113年5月17日週五下午~單位派老公去楊梅出差
給出半天公假~評估後~大約3小時就能完成差事
↑哈~愛跟隊的小青~也一同前往
但午餐總要吃丫~找到公差地附近的餐館
楊梅中山北路一段的すき家丼飯~停車超方便~
↑進場時間大約12點30左右~想來第一波用餐人潮已過
現在進場~拍到淨空畫面~服務員很酷的問
內用外帶~確認內用~請自行找位置坐~
↑每坐位都放了菜單~筷子~湯匙~調味醬~衛生紙等
甚至還有呼叫鈴~需要服務請按鈴~真酷~
這裡蠻貼心的丼飯的飯量~分為中碗~飯大碗~超大碗三種
價格也有微調~一般的份量是中碗~
↑小青不吃牛~僅我倆用餐時
老公也會盡量配合我~少點含牛的食材
這樣小青就可以多吃一種口味的菜色~
↑すき家於5月7日推出期間限定特別菜單~海鮮丼
各色海鮮切丁味道鮮美~灑在絲滑的金黃蛋絲上色彩鮮豔
還有草莓檸檬特調~看起來也很讚~但今日時間不多
美味食材要有時間~才能好好慢慢的品嚐~
↑我們就簡單點了二份中碗丼飯~帳單留影~
↑等待丼飯上桌前~合影先~因為
爸爸需要快速用完餐~趕快赴公差地喔~
↑很快爸爸點的~特製咖哩唐揚鷄套餐129元
含一碗味噌湯~
↑爸爸說咖哩給的很多~味道濃郁~搭著飯吃
濕潤度很足~美味~
↑小青看著三小塊的唐揚鷄~感覺有點小氣喔
雖然炸的酥脆~但有點炸老了~
↑小青點的燒烤鷄肉丼飯139元+40元優惠套餐
含燙青菜乙盤~味噌湯一碗~簡單不失美味~
↑鷄肉丼~小青太有口福~這鷄肉鮮嫩帶咬勁
層次感豐富~小青的最愛~果然沒有失望~
↑燙青菜~店家很有誠意的~加入大量蒜碎~
空心菜味道十足~葉嫩不老梗~
↑辛苦的老公來張特寫~快快用完餐
離席辦公去~
↑小靑就在原地~慢慢吃~慢慢玩手機~拍照
接著第二波用餐人潮出現~小青才結帳離席~
↑離開すき家~小青能去哪
哈~不愁沒地方去~隔壁就是熟悉的麥當勞
不限時的麥當勞~果然是等人~消耗時間的最佳地方~
↑店家資訊
店名~ すき家SUKIYA 中山北路店
地址~桃園巿楊梅區中山北路一段230號1樓
營業時間~10:00-23:00