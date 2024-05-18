↑您喜歡吃丼飯嗎~經查丼是日本的大眾料理

丼的精華~主要在於米飯~配菜及醬料3種

放入同一容器~碰撞出火花~也成了生活中

方便~快速又省時的料理之一~

↑113年5月17日週五下午~單位派老公去楊梅出差

給出半天公假~評估後~大約3小時就能完成差事

↑哈~愛跟隊的小青~也一同前往

但午餐總要吃丫~找到公差地附近的餐館

楊梅中山北路一段的すき家丼飯~停車超方便~

↑進場時間大約12點30左右~想來第一波用餐人潮已過

現在進場~拍到淨空畫面~服務員很酷的問

內用外帶~確認內用~請自行找位置坐~

↑每坐位都放了菜單~筷子~湯匙~調味醬~衛生紙等

甚至還有呼叫鈴~需要服務請按鈴~真酷~

↑ 菜單滿滿的一大本~有找到聯結~想看興趣請點

這裡蠻貼心的丼飯的飯量~分為中碗~飯大碗~超大碗三種

價格也有微調~一般的份量是中碗~

↑小青不吃牛~僅我倆用餐時

老公也會盡量配合我~少點含牛的食材

這樣小青就可以多吃一種口味的菜色~

↑すき家於5月7日推出期間限定特別菜單~海鮮丼

各色海鮮切丁味道鮮美~灑在絲滑的金黃蛋絲上色彩鮮豔

還有草莓檸檬特調~看起來也很讚~但今日時間不多

美味食材要有時間~才能好好慢慢的品嚐~

↑我們就簡單點了二份中碗丼飯~帳單留影~

↑等待丼飯上桌前~合影先~因為

爸爸需要快速用完餐~趕快赴公差地喔~

↑很快爸爸點的~特製咖哩唐揚鷄套餐129元

含一碗味噌湯~

↑爸爸說咖哩給的很多~味道濃郁~搭著飯吃

濕潤度很足~美味~

↑小青看著三小塊的唐揚鷄~感覺有點小氣喔

雖然炸的酥脆~但有點炸老了~

↑小青點的燒烤鷄肉丼飯139元+40元優惠套餐

含燙青菜乙盤~味噌湯一碗~簡單不失美味~

↑鷄肉丼~小青太有口福~這鷄肉鮮嫩帶咬勁

層次感豐富~小青的最愛~果然沒有失望~

↑燙青菜~店家很有誠意的~加入大量蒜碎~

空心菜味道十足~葉嫩不老梗~

↑辛苦的老公來張特寫~快快用完餐

離席辦公去~

↑小靑就在原地~慢慢吃~慢慢玩手機~拍照

接著第二波用餐人潮出現~小青才結帳離席~

↑離開すき家~小青能去哪

哈~不愁沒地方去~隔壁就是熟悉的麥當勞

不限時的麥當勞~果然是等人~消耗時間的最佳地方~

↑店家資訊

店名~ すき家SUKIYA 中山北路店

地址~桃園巿楊梅區中山北路一段230號1樓

營業時間~10:00-23:00