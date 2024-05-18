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桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~多樣豐富~簡單美味的咖哩丼特色料理~輕鬆方便~

2024-05-18 12:31:00 小青姐姐 人氣：92
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：232篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：すき家SUKIYA 中山北路店
place桃園市楊梅區中山北路一段230號1樓
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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   桃園楊梅すき家~

  ↑您喜歡吃丼飯嗎~經查丼是日本的大眾料理

    丼的精華~主要在於米飯~配菜及醬料3種

    放入同一容器~碰撞出火花~也成了生活中

    方便~快速又省時的料理之一~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~

   桃園楊梅すき家~

  ↑113年5月17日週五下午~單位派老公去楊梅出差

    給出半天公假~評估後~大約3小時就能完成差事

   桃園楊梅すき家~

  ↑哈~愛跟隊的小青~也一同前往

    但午餐總要吃丫~找到公差地附近的餐館

    楊梅中山北路一段的すき家丼飯~停車超方便~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~

   桃園楊梅すき家~

  ↑進場時間大約12點30左右~想來第一波用餐人潮已過

    現在進場~拍到淨空畫面~服務員很酷的問

    內用外帶~確認內用~請自行找位置坐~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~     

   桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~

   桃園楊梅すき家~

  ↑每坐位都放了菜單~筷子~湯匙~調味醬~衛生紙等

    甚至還有呼叫鈴~需要服務請按鈴~真酷~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~

   桃園楊梅すき家~

  ↑菜單滿滿的一大本~有找到聯結~想看興趣請點

    這裡蠻貼心的丼飯的飯量~分為中碗~飯大碗~超大碗三種

    價格也有微調~一般的份量是中碗~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~

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   桃園楊梅すき家~

  ↑小青不吃牛~僅我倆用餐時

    老公也會盡量配合我~少點含牛的食材

    這樣小青就可以多吃一種口味的菜色~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~

   桃園楊梅すき家~

  ↑すき家於57日推出期間限定特別菜單~海鮮丼

    各色海鮮切丁味道鮮美~灑在絲滑的金黃蛋絲上色彩鮮豔

    還有草莓檸檬特調~看起來也很讚~但今日時間不多

    美味食材要有時間~才能好好慢慢的品嚐~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~  

   桃園楊梅すき家~

  ↑我們就簡單點了二份中碗丼飯~帳單留影~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~  

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  ↑等待丼飯上桌前~合影先~因為

    爸爸需要快速用完餐~趕快赴公差地喔~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~    

   桃園楊梅すき家~

  ↑很快爸爸點的~特製咖哩唐揚鷄套餐129元

    含一碗味噌湯~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~

   桃園楊梅すき家~

  ↑爸爸說咖哩給的很多~味道濃郁~搭著飯吃

    濕潤度很足~美味~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~

   桃園楊梅すき家~

  ↑小青看著三小塊的唐揚鷄~感覺有點小氣喔

    雖然炸的酥脆~但有點炸老了~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~

   桃園楊梅すき家~

  ↑小青點的燒烤鷄肉丼飯139元+40元優惠套餐

    含燙青菜乙盤~味噌湯一碗~簡單不失美味~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~

   桃園楊梅すき家~

  ↑鷄肉丼~小青太有口福~這鷄肉鮮嫩帶咬勁

    層次感豐富~小青的最愛~果然沒有失望~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~

   桃園楊梅すき家~

  ↑燙青菜~店家很有誠意的~加大量蒜碎~

    空心菜味道十足~葉嫩不老梗~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~

   桃園楊梅すき家~

  ↑辛苦的老公來張特寫~快快用完餐

    離席辦公去~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~

   桃園楊梅すき家~

   桃園楊梅すき家~

   桃園楊梅すき家~

  ↑小靑就在原地~慢慢吃~慢慢玩手機~拍照

    接著第二波用餐人潮出現~小青才結帳離席~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~

   桃園楊梅すき家~ 

   桃園楊梅すき家~

   桃園楊梅すき家~

  ↑離開すき家~小青能去哪

    哈~不愁沒地方去~隔壁就是熟悉的麥當勞

    不限時的麥當勞~果然是等人~消耗時間的最佳地方~桃園楊梅すき家SUKIYA~日本三大連鎖丼飯之一~價格實惠~

   桃園楊梅すき家~

  ↑店家資訊

    店名~ すき家SUKIYA 中山北路店

    地址~桃園巿楊梅區中山北路一段230號1樓

    營業時間~10:00-23:00

文章標籤
すき家SUKIYA(食其家) すき家 SUKIYA(食其家) 日本三大連鎖丼飯之一 咖哩丼飯 唐陽鷄 賣當勞
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