2024.05.16

Oh ! Yaki精緻燒肉吃到飽 | 599元起平價人氣燒肉，16OZ安格斯牛排。

Oh ! Yaki精緻燒肉吃到飽(台中中美店) | 台中燒肉吃到飽推薦，Oh ! Yaki是人氣相當高的平價燒肉，只要599元起就能吃到多種肉品、海鮮燒烤，還有飲料、冰淇淋無限量供應，近台中SOGO商圈交通便利，且服務親切，連平常日晚上都幾乎是客滿狀態。

台中燒肉吃到飽

之前就有到Oh ! Yaki精緻燒肉吃到飽(台中中美店)用餐過，對於這家燒肉店跟服務印象很好，再訪依舊是保有水準，肉品現點現切，海鮮吃起來也新鮮，不分平、假日通通599/699/899三種價位，不必千元就能享受海陸燒肉吃到飽，每人每次消費累積一點，集滿10點免費吃1次。

113/05/01~06/30謝師宴活動

20位2位免費、30位3位免費、40位4位免費、50位5位免費。(以此類推)

台中目前有中美店以及崇德店兩家分店，這次二訪中美店就在SOGO百貨的後方，明義街與中美街路口。

Oh ! Yaki精緻燒肉吃到飽價位

超值饗宴吃到飽599/頂級饗宴吃到飽699/豪華饗宴吃到飽899/酒類暢飲+77。(均+10%服務費)

Oh ! Yaki精緻燒肉吃到飽內用環境帶著霓虹的絢爛感，座位寬敞清爽，還看的到吧檯在現點現切的原肉，平常日晚上容易客滿，建議提早訂位比較不用等待喔。

▲開放式吧檯還可看到原肉現切，雖然是平價吃到飽，但是提供的肉品質感不錯，所以一直都很受到歡迎。

▲飲料區有提供可樂、雪碧、冬瓜檸檬冰沙、烏梅汁、熱咖啡、無糖綠茶等。

冰淇淋則是提供泰國的明果跟日本北海道Niseko，都是品質很好的冰淇淋，特別是明果的我跟其他朋友都很愛。

醬料區多達11種選項，我覺得他們的辣味噌醬調的很好吃，另外還有蔥鹽也是必拿的，搭配燒肉真的MATCH！芥末燒肉醬、日式燒肉醬、韓式醬油、辣味噌醬、味噌醬多種沾醬可以選擇。

Oh ! Yaki精緻燒肉吃到飽菜單

超值饗宴吃到飽599/頂級饗宴吃到飽699/豪華饗宴吃到飽899/酒類暢飲+77。(均+10%服務費)

899可以點選699跟599的肉品，我覺得599的肉品就給的很有誠意了，當然699跟899品項更多，後方則是+77無限暢飲啤酒及沙瓦。

(酒後不開車、未成年請勿飲酒。)

入座後會給QR Code，手機掃描就可以開始點餐。

好友募集中！每人每次消費累積一點，集滿10點免費吃1次。

113/05/01~06/30謝師宴活動

20位2位免費、30位3位免費、40位4位免費、50位5位免費。(以此類推)

我們挑選的是頂級饗宴699元吃到飽，肉品跟海鮮上桌很迅速，兩小時用餐可盡情吃燒肉，16盎司安格斯嫩肩牛排是店員相當推薦必點的品項，我們三個人都快被這塊牛排嚇到！

16盎司安格斯嫩肩牛排，還可以一直續點，真的很狂。

特選戰斧豬排。豬排上方還刷上的一層燒烤醬，燒烤起來更入味呢。

超大鮮魷魚。這魷魚是我個人很推薦的，上次來吃也是很喜歡這魷魚，燒烤後滿滿鮮味。

雪花牛、板腱牛。厚度適中，油脂豐厚吃起來比較嫩口。

剝皮辣椒豬肉捲、培根蘆筍捲。沒想到剝皮辣椒跟豬肉這麼搭，培根蘆筍捲則是很經典的組合。

霜降豬、韓式厚切豬五花。

椒鹽梅花豬、椒鹽豬五花。梅花豬瘦肉部位跟油脂部位都很平均、豬五花油脂也不會多到膩人。

椒鹽鳳螺、白醬起司扇貝、特選鮮蝦。對於愛吃海鮮的我是相當誘人的。

黑胡椒豬里肌。里肌肉燒烤起來也是好吃的部位。

秘傳壺漬牛肋條。加上黑胡椒跟特製醃料的牛肋條。

韓式泡菜、涼拌洋蔥。兩款小菜都很好吃，特別是這韓式泡菜很入味脆口，也是精選給客人的。

韓式石鍋拌飯。這一鍋拌飯真夠我們三人吃的，醬汁給的足量所以攪拌起來每一顆米飯都能沾附到，吃起來味道比較濃，辣度是微辣的口味。

16盎司安格斯嫩肩牛排。這牛排還需要用力夾起才能翻面，重量太足了！雖然是瘦肉為主，但是燒烤起來香氣很濃郁，吃起來也很好咀嚼。

我覺得光是這一塊16盎司安格斯嫩肩牛排就很超值！而且還可以一直供應的，吃燒肉就是要這麼爽快。

嫩肩牛排我們烤約7、8分熟，吃起來帶一點燒烤椒香味，粉嫩的色澤誘人，沾玫瑰鹽好吃。霜降豬吃起來帶點脆口感，富有咬勁。

沾辣味增也美味，肉質好怎麼吃都好吃。

培根蘆筍燒烤過本身就有鹹度，直接吃就好吃，剝皮辣椒豬肉捲讓我很驚喜，辣椒沒有什麼辣度，多了一股特殊的風味。

韓式厚切豬五花。豬五花搭配韓式醬，燒烤後非常香，豬肉很入味，且五花肉不會太肥，我覺得肥瘦適中剛剛好，微辣的風味很讚。

雪花牛油花的地方很嫩，油花分布明顯，也可以夾上生菜跟泡菜一同吃下增加不同口感。

黑胡椒豬里肌。胡椒味很香濃，里肌肉幾乎是無人不愛，軟嫩好入口。

特選戰斧豬排。有刷上燒烤醬，一整隻豬排氣勢超足，烤熟後再剪開，吃起來香又嫩，在外面隨便一份都要兩三百以上，點上兩份就回本了。

超大鮮魷魚。魷魚一整尾份量十足，我超愛他們的魷魚，又大隻厚度也不錯，吃起來很鮮。

椒鹽鳳螺。外面點幾顆就要一兩百，這裡也是無限供應，鳳螺吃起來很脆口，搭配飲料或啤酒都超對味。

來吃兩次依舊覺得他們提供的肉品品質不錯，便宜又好吃，讓人吃的很滿足。

+77元可點選青梅沙瓦、可爾必思沙瓦、水蜜桃沙瓦、葡萄沙瓦，我們選擇不加酒精。

最後再以甜點來做完美的收尾。

紅豆紫米粥、日式麻糬、奶香起司地瓜。

紅豆紫米粥是吃涼的甜點，冰冰涼涼、紅豆軟綿。

Q彈的烤麻糬沾上煉乳跟花生粉，熱量全拋諸腦後了。

奶香起司地瓜。奶香濃郁、地瓜很鬆綿，好吃。

最後我們各自挖了喜歡的冰淇淋，我挖了明果榴槤跟泰奶兩種口味，榴槤冰淇淋太好吃了。😆

平常日晚上幾乎是客滿，生意真的超好。

雖然是平價的燒肉，但是Oh ! Yaki精緻燒肉吃到飽提供的肉品品質真的不錯，來吃兩次都覺得服務很好，現在也謝師宴活動，不用花太多錢就能吃到美味的燒肉吃到飽，CP值很高。