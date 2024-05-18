新北大都會公園被譽為「熊猴森樂園」，是全台知名的家庭聚樂之地

每逢週末假日都湧入大大小小的遊客，享受野餐、休閒和遊樂的愉悅時光

今年新北市政府高灘地工程管理處特別籌劃了一場別開生面的活動「花開水岸•春日藝遊」

邀請了插畫藝術家潘心屏（Hsinping Pan）在公園內打造了一座「奇幻藝花園」，並添置了一座高達6米的「幸福熊」

這隻白熊身邊環繞著巨型繽紛的花朵，充滿了春日的浪漫俏皮感，讓遊客仿佛置身於夢幻世界中，不捨離去

活動日期：2024年5月10日至6月10日

交通資訊：自行開車：請導航前往新北大都會公園熊猴森樂園

大眾運輸：搭乘捷運至台北捷運三重站或機捷A2三重站，從機捷1A出口出站後即可抵達活動場地

你絕對不能錯過春光物語的光影廊道！整條路都被五顏六色的彩球裝飾著

每個角度都充滿了驚喜和靈感，你隨手拍下的照片瞬間就能變成一張網美照

別忘了把這一刻的美好永遠凝固在相機裡，讓每次翻看照片都能重溫這份美好

這超吸睛的奇幻藝花園絕對是個讓人眼睛為之一亮的地方裡面有一隻高達6米的「幸福熊」

身邊環繞著巨型的繽紛花朵，整個園區都被這浪漫俏皮的氛圍所籠罩

不管是白天還是夜晚，它都散發著不同的魅力

當夜幕降臨，燈光點亮了花朵和熊的身影，讓人感到溫馨又可愛

而在花朵下的野餐台上，你和朋友們可以盡情聚會、放鬆，享受愉快的時光

編織藝術家楊海茜親手打造了一把高達4米的「織夢花傘」

在這把傘上，繁花盛開，彷彿整個春天都被捕捉了下來

無論是陽光普照還是夕陽西下，都能在不同的時刻感受到不同的美好

這花傘可真是讓人忍不住想要拿起相機，捕捉這美好瞬間呢

「幻彩之花」的創作地景與草地上的樹影相得益彰，當陽光灑落在花朵上時

它們的柔和線條瞬間轉化為幾何形狀，仿若鑽石在陽光下閃耀著奪目光芒

而夜幕降臨時，「幻彩之花」與周圍流動的水影和燈光交織在一起

這樣的景象使得大都會的夜晚更加生動迷人，為城市增添了一份神秘的美感

有帶小孩的家庭也可以一同前來遊樂玩樂

在「花開水岸•春日藝遊展」中，不僅有美麗的藝術裝置，還有許多適合孩子們的娛樂設施

從即日起到6月10日止，歡迎大家在春末夏初的時節，一同享受這難得的悠閒浪漫時光

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