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﹝桃園市八德﹞來來牛肉麵　在地人與阿兵哥愛的，30多年傳統家常味刀削牛肉麵　／桃園牛肉麵／大湳森林公園美食／鳳中奇緣推薦

2024-05-18 15:13:00 阿發的簡單幸福 人氣：107
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：943篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：來來牛肉麵-八德
place桃園市八德區和平路72號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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來來牛肉麵all.jpg
最近某週日，一大早送兒子去板橋練桌球後，和老婆有5個多小時的空檔時間。她說，想到還沒去過的八德「大湳森林公園」走走。我上網查了一下，沒想到，從板橋開車過去，不到半小時，比想像中快很多！我們是夠時間，去逛完整個森林公園，然後在周邊隨便吃個午餐。再趕回來板橋，接兒子回家。
只能說「大湳森林公園」，是媲美首都的森林公園，公園內，還有兒童玩具圖書館及民俗藝術村在其中，真是桃園市民們，假日想到郊外走走，卻不用跑遠的絕佳好去處~
逛完了園區，當然就要找個地方吃午餐，由於卡在時間的關係，只能在周邊找個地方用餐。上網查了一下，附近有家在地30多年的牛肉麵店，雖然看到網路上評價正反兩極，但麵體是老婆偏愛的刀削麵，加上很靠近我們的停車地點，大忠國小地下停車場，於是就決定試試這家「來來牛肉麵」～
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來來牛肉麵01-店外觀.jpg
▲「來來牛肉麵」店外觀
位於「大湳森林公園」北側入口，
和「大忠國小地下停車場」，
兩者距離間的和平路上。
外觀相較一般的牛肉麵店，
算是不小一家，
有點在地的歲月感，
招牌上則寫著，
鳳中奇緣強力推薦。

來來牛肉麵02-小菜櫃.jpg
▲琳瑯滿目的小菜櫃
依據盤子樣式，
有不同的價位，
簡單明瞭。

來來牛肉麵03-用餐區.jpg
▲用餐區
還蠻寬敞的，
環境有點在地的歲月感。

來來牛肉麵04-價目表.jpg
▲價目表
除了牛肉麵和水餃，
還有大滷麵、榨菜肉絲麵、酸辣麵...等。
餐點價位，
我感覺得比雙北便宜。

來來牛肉麵05-在地人氣牛肉麵.jpg
▲在地人氣美食上桌
家常牛肉麵（大）、水餃、滷肉飯、涼拌小黃瓜、滷蛋海帶豆干

來來牛肉麵06-滷肉飯.jpg
▲魯肉飯
看起來很肥的滷肉燥，
但我吃起來，
還不覺得很肥膩，
滷汁味偏平淡。
口感尚可，
有著小時候的家常味，
不難吃，
但也不特別出色。

來來牛肉麵07-小黃瓜.jpg
▲ 涼拌小黃瓜
這是在大多的麵店攤，
去膩小菜首選。

來來牛肉麵08-滷蛋海帶豆干.jpg
▲滷蛋海帶豆干
麵店攤小菜的基本款。
第一次造訪的店家，
想吃小菜，
卻不知要點什麼，
點這通常不會差太多。

來來牛肉麵09-水餃.jpg
▲水餃（最少需點10粒）
近年物價一直漲，
坊間的水餃，
大概都已一粒7~8元以上。
這裡一粒6元，
個頭飽滿也不小，
算是便宜。

來來牛肉麵10-水餃沾辣醬.jpg
▲水餃，沾辣醬
很手工水餃的外觀

來來牛肉麵11-水餃剖面.jpg
▲水餃，剖面
水餃的內餡，
是豬肉、韭菜、高麗菜混搭。
不知是不是我的錯覺，
感覺還有些許薑味。
整體口感，
有著我小時候所喜愛的某家水餃，
讓人懷念的滋味，
可惜那家不在了（印象中那家也沒有薑味）。
父母曾說，
當時我一個人就可以吃30~40粒，
比大人多很多～

來來牛肉麵12-牛肉麵.jpg
▲家常牛肉麵（大）150
感覺比雙北的價位便宜

來來牛肉麵13-酸菜.jpg
▲酸菜
味道不死鹹

來來牛肉麵14-牛肉麵特寫.jpg
▲牛肉麵，特寫
刀削麵條，
口感Q彈有咬勁。
牛肉，
算是厚實大塊但又不過硬，
起來有嚼勁，
有吃到牛肉的感覺。

來來牛肉麵15-湯頭.jpg
▲湯頭
老婆說很有小時候牛肉麵的味道，
沒有感受到加豆瓣醬或其他醬料，
單純用藥膳包滷出，
爽口偏清淡的紅燒湯頭。

這家「來來牛肉麵」，
麵體為刀削麵，
吃起來，
是爽口偏清淡的紅燒牛肉麵。
我個人感覺，
其口味不算很出眾，
但有著我和老婆在小時候，
鄰家牛肉麵攤的那種懷念滋味。
很平價，
CP值還不錯，
也是30多年的在地家常味，
受到不少在地人，
以及附近軍營阿兵哥所喜愛。
我並不會大推，
外地人專程前往。
但如果是來到，
這媲美首都的森林公園，
公園內，
還有兒童玩具圖書館，
以及民俗藝術村在其中的「大湳森林公園」。
想就近用餐，
就會是可以造訪的選擇～

【營業時間】10002200；週四店休
【地　　址】桃園市八德區和平路72

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文章標籤
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