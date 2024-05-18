

最近某週日，一大早送兒子去板橋練桌球後，和老婆有5個多小時的空檔時間。她說，想到還沒去過的八德「大湳森林公園」走走。我上網查了一下，沒想到，從板橋開車過去，不到半小時，比想像中快很多！我們是夠時間，去逛完整個森林公園，然後在周邊隨便吃個午餐。再趕回來板橋，接兒子回家。

只能說「大湳森林公園」，是媲美首都的森林公園，公園內，還有兒童玩具圖書館及民俗藝術村在其中，真是桃園市民們，假日想到郊外走走，卻不用跑遠的絕佳好去處~

逛完了園區，當然就要找個地方吃午餐，由於卡在時間的關係，只能在周邊找個地方用餐。上網查了一下，附近有家在地30多年的牛肉麵店，雖然看到網路上評價正反兩極，但麵體是老婆偏愛的刀削麵，加上很靠近我們的停車地點，大忠國小地下停車場，於是就決定試試這家「來來牛肉麵」～

【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】





▲「來來牛肉麵」店外觀

位於「大湳森林公園」北側入口，

和「大忠國小地下停車場」，

兩者距離間的和平路上。

外觀相較一般的牛肉麵店，

算是不小一家，

有點在地的歲月感，

招牌上則寫著，

鳳中奇緣強力推薦。







▲琳瑯滿目的小菜櫃

依據盤子樣式，

有不同的價位，

簡單明瞭。







▲用餐區

還蠻寬敞的，

環境有點在地的歲月感。







▲價目表

除了牛肉麵和水餃，

還有大滷麵、榨菜肉絲麵、酸辣麵...等。

餐點價位，

我感覺得比雙北便宜。







▲在地人氣美食上桌

家常牛肉麵（大）、水餃、滷肉飯、涼拌小黃瓜、滷蛋海帶豆干







▲魯肉飯

看起來很肥的滷肉燥，

但我吃起來，

還不覺得很肥膩，

滷汁味偏平淡。

口感尚可，

有著小時候的家常味，

不難吃，

但也不特別出色。







▲ 涼拌小黃瓜

這是在大多的麵店攤，

去膩小菜首選。







▲滷蛋海帶豆干

麵店攤小菜的基本款。

第一次造訪的店家，

想吃小菜，

卻不知要點什麼，

點這通常不會差太多。







▲水餃（最少需點10粒）

近年物價一直漲，

坊間的水餃，

大概都已一粒7~8元以上。

這裡一粒6元，

個頭飽滿也不小，

算是便宜。







▲水餃，沾辣醬

很手工水餃的外觀







▲水餃，剖面

水餃的內餡，

是豬肉、韭菜、高麗菜混搭。

不知是不是我的錯覺，

感覺還有些許薑味。

整體口感，

有著我小時候所喜愛的某家水餃，

讓人懷念的滋味，

可惜那家不在了（印象中那家也沒有薑味）。

父母曾說，

當時我一個人就可以吃30~40粒，

比大人多很多～







▲家常牛肉麵（大）150元

感覺比雙北的價位便宜







▲酸菜

味道不死鹹







▲牛肉麵，特寫

刀削麵條，

口感Q彈有咬勁。

牛肉，

算是厚實大塊但又不過硬，

起來有嚼勁，

有吃到牛肉的感覺。







▲湯頭

老婆說很有小時候牛肉麵的味道，

沒有感受到加豆瓣醬或其他醬料，

單純用藥膳包滷出，

爽口偏清淡的紅燒湯頭。



這家「來來牛肉麵」，

麵體為刀削麵，

吃起來，

是爽口偏清淡的紅燒牛肉麵。

我個人感覺，

其口味不算很出眾，

但有著我和老婆在小時候，

鄰家牛肉麵攤的那種懷念滋味。

很平價，

CP值還不錯，

也是30多年的在地家常味，

受到不少在地人，

以及附近軍營阿兵哥所喜愛。

我並不會大推，

外地人專程前往。

但如果是來到，

這媲美首都的森林公園，

公園內，

還有兒童玩具圖書館，

以及民俗藝術村在其中的「大湳森林公園」。

想就近用餐，

就會是可以造訪的選擇～



【營業時間】10：00～22：00；週四店休

【地 址】桃園市八德區和平路72號



【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】

【延伸閱讀】

◎﹝桃園市八德﹞大湳森林公園 媲美首都的森林公園，還有兒童玩具圖書館及民俗藝術村在其中

◎﹝桃園市八德﹞八塊厝民俗藝術村 藏在森林公園內，近年免費參觀的文化民俗新景點

◎﹝桃園市八德﹞兒童玩具圖書館 藏在森林公園內，知性、主題積木、感測機器人、互動體感遊戲...等結合的市立兒童玩具圖書館

◎﹝桃園市八德﹞力行街無名早點 在地人才知，不起眼又沒店名的數十多年傳統早點店，藏著超厚Q、超好吃，且有著濃厚古早味的粉漿蛋餅

◎﹝桃園市八德﹞阿琴蚵嗲 表皮極酥香脆，每口都吃得到蚵鮮肥美且竟還包入肉片，隱身在鐵皮屋工業區的人氣炸蚵嗲

◎﹝桃園市八德﹞第一家蚵嗲 麵衣超級酥香脆不過硬，內餡蚵仔肥鮮味美還加了肉絲的超人氣蚵嗲

◎﹝桃園市八德﹞落羽松森林 有如北國風情畫作般絕美的落羽松森林

來來牛肉麵、刀削牛肉麵、桃園牛肉麵、大湳森林公園美食、鳳中奇緣推薦、八德美食