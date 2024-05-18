桃鶯生炒羊肉 | 桃園市八德區桃鶯路125號
03 363 4700 | 17:00-01:00
關於桃鶯生炒羊肉
桃鶯路是連接新北市鶯歌區跟桃園市市區的重要道路
這條路發展歷史悠久,
尤其在靠近市場部分有非常多傳統美食,
桃鶯生炒羊肉在靠近鳳鳴重劃區,
無論是對住鶯歌, 還是後面新社區想要覓食都很方便,
主打平價美味的生炒羊肉, 每份餐點都是現點現做,
銅板價就能吃到彭湃羊肉燴飯羊肉炒麵,
還有一個人也能吃的獨吞羊肉爐,
超適合下班想要找地方吃飯品嘗~
大概晚上6點來用餐的時候真的超多人外帶,
堅持一份一份現點現做,
如果不想等候的話, 也可以先打電話預訂
推薦如果點比較多的話, 還是要先訂比較不用等
因為外面比較不好停車, 預訂拿了就走很方便~
選用厚實的進口羊肉,
個人羊肉爐部分會另外選用羊肉塊
站在廚房旁邊就能聞到羊肉湯香氣
炒麻油羊肉淋上米酒整個霸氣十足,
生炒羊肉絕對名不虛傳,
另外個人份的羊肉爐煮好後直接上桌~
冷氣內用空間
舒適空間大約有6到7張桌子
採用全自助方式, 服務人員會幫忙送餐
提供醬料包含我個人還蠻喜歡的辣椒醬腐乳醬
用來沾羊肉超提味,
辣椒還蠻到位的,
可以吃辣的朋友推薦可以試看看~
桃鶯生炒羊肉菜單非常簡單,
六種餐點 +10元白飯
全部都是羊肉絕對滿足羊肉控的味蕾
很久沒看到羊肉店真的賣純羊肉,
現在有好多都會可以改豬肉, 牛肉,
欣賞老闆堅持, 對自己的自信~
趕快帶大家看看今天吃了什麼好料吧~
獨吞的羊肉爐 180
想要吃羊肉爐又找不到人跟你吃?
一個人也能吃就是霸氣 ,
加入高麗菜 , 火鍋丸, 豆皮還有適量的藥材
湯頭喝起來不油膩很順口, 高麗菜甜度完整釋放,
取名清楚易懂就是一人一鍋,
很多人想吃羊肉爐又找不到人一起吃,
直接做個人份堪稱完美~
羊肉選擇帶骨的羊肋排,
而且骨頭都只有小小一片非常真材實料
已經很少看到羊肉爐肉量這麼多
少五大塊吃得非常過癮, 而且完全不會有羊騷味,
不輸外面很多的羊肉爐老店,
推薦喜歡吃羊肉的朋友真的一定要點這份,
加碗白飯絕對飽足~
羊肉炒麵 80
如果怕吃不飽推薦可以點炒麵,
這邊的炒麵咬起來是有Q度,
口感較一般台式炒麵來得更加鹹香、濃郁~
羊肉燴飯 80
現在很多羊肉燴飯都要百元以上,
這邊還是維持80元 ,
清香的沙茶, 搭配上Q彈羊肉,
想要更飽足還可以加點一碗飯,
個人覺得整體給的醬汁份量都蠻多,
用來多配一碗飯絕對夠~
生炒羊肉 130
招牌炒羊肉,軟嫩好入口肉多料好實在肉質鮮甜，口感鮮嫩
炒羊肉底下是空心菜, 量給得不少
搭著一起吃增加爽脆感,
沙茶的口感不會太搶味, 還可以吃到蒜頭爆炒過後的香氣,
覺得蠻平衡的, 而且不會太油非常好吃~
麻油羊肉 130
在炒的過程中麻油整個香氣被逼出非常過癮,
底打得很扎實 , 上桌時就可以聞到濃厚麻油香
大火翻炒, 讓羊肉完全吸收薑絲和麻油的風味
加上肉片夠厚, 口感滋味非常讚~
羊肉湯 80
如果喜歡喝湯的朋友, 也可以來飯清潤的羊肉湯
上桌時會搭配點薑絲,
羊肉片肉質軟嫩, 不會有過重羊騷味
同樣也是一個肉很夠路線 ,喝完湯頭也不會有燥熱感,
湯底本身很順口, 不油膩味道濃郁
桃鶯生炒羊肉總結
我自己蠻喜歡這邊調味不會下太重鹹,
選用羊肉品質非常不錯
像炒麵就很對我的口味, 火候也非常紮實,
自己一個人也能吃的羊肉超讚
尤其是帶皮羊肉塊, 搭配豆腐乳很過癮
晚上還營業到凌晨1點, 多晚都不怕吃不到
住在桃園或者是新北的朋友很推薦可以來試看看
桃鶯生炒羊肉 | 桃園市八德區桃鶯路125號
03 363 4700 | 17:00-01:00
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