桃鶯生炒羊肉 | 桃園市八德區桃鶯路125號

03 363 4700 | 17:00-01:00

關於桃鶯生炒羊肉

桃鶯路是連接新北市鶯歌區跟桃園市市區的重要道路

這條路發展歷史悠久,

尤其在靠近市場部分有非常多傳統美食,

桃鶯生炒羊肉在靠近鳳鳴重劃區,

無論是對住鶯歌, 還是後面新社區想要覓食都很方便,

主打平價美味的生炒羊肉, 每份餐點都是現點現做,

銅板價就能吃到彭湃羊肉燴飯羊肉炒麵,

還有一個人也能吃的獨吞羊肉爐,

超適合下班想要找地方吃飯品嘗~







大概晚上6點來用餐的時候真的超多人外帶,

堅持一份一份現點現做,

如果不想等候的話, 也可以先打電話預訂

推薦如果點比較多的話, 還是要先訂比較不用等

因為外面比較不好停車, 預訂拿了就走很方便~

選用厚實的進口羊肉,

個人羊肉爐部分會另外選用羊肉塊

站在廚房旁邊就能聞到羊肉湯香氣







炒麻油羊肉淋上米酒整個霸氣十足,

生炒羊肉絕對名不虛傳,

另外個人份的羊肉爐煮好後直接上桌~

冷氣內用空間

舒適空間大約有6到7張桌子

採用全自助方式, 服務人員會幫忙送餐

提供醬料包含我個人還蠻喜歡的辣椒醬腐乳醬

用來沾羊肉超提味,

辣椒還蠻到位的,

可以吃辣的朋友推薦可以試看看~

桃鶯生炒羊肉菜單非常簡單,

六種餐點 +10元白飯

全部都是羊肉絕對滿足羊肉控的味蕾

很久沒看到羊肉店真的賣純羊肉,

現在有好多都會可以改豬肉, 牛肉,

欣賞老闆堅持, 對自己的自信~

趕快帶大家看看今天吃了什麼好料吧~







獨吞的羊肉爐 180

想要吃羊肉爐又找不到人跟你吃?

一個人也能吃就是霸氣 ,

加入高麗菜 , 火鍋丸, 豆皮還有適量的藥材

湯頭喝起來不油膩很順口, 高麗菜甜度完整釋放,

取名清楚易懂就是一人一鍋,

很多人想吃羊肉爐又找不到人一起吃,

直接做個人份堪稱完美~

羊肉選擇帶骨的羊肋排,

而且骨頭都只有小小一片非常真材實料

已經很少看到羊肉爐肉量這麼多

少五大塊吃得非常過癮, 而且完全不會有羊騷味,

不輸外面很多的羊肉爐老店,

推薦喜歡吃羊肉的朋友真的一定要點這份,

加碗白飯絕對飽足~

羊肉炒麵 80

如果怕吃不飽推薦可以點炒麵,

這邊的炒麵咬起來是有Q度,

口感較一般台式炒麵來得更加鹹香、濃郁~







羊肉燴飯 80

現在很多羊肉燴飯都要百元以上,

這邊還是維持80元 ,

清香的沙茶, 搭配上Q彈羊肉,

想要更飽足還可以加點一碗飯,

個人覺得整體給的醬汁份量都蠻多,

用來多配一碗飯絕對夠~

生炒羊肉 130

招牌炒羊肉,軟嫩好入口肉多料好實在肉質鮮甜，口感鮮嫩

炒羊肉底下是空心菜, 量給得不少

搭著一起吃增加爽脆感,

沙茶的口感不會太搶味, 還可以吃到蒜頭爆炒過後的香氣,

覺得蠻平衡的, 而且不會太油非常好吃~







麻油羊肉 130

在炒的過程中麻油整個香氣被逼出非常過癮,

底打得很扎實 , 上桌時就可以聞到濃厚麻油香

大火翻炒, 讓羊肉完全吸收薑絲和麻油的風味

加上肉片夠厚, 口感滋味非常讚~

羊肉湯 80

如果喜歡喝湯的朋友, 也可以來飯清潤的羊肉湯

上桌時會搭配點薑絲,

羊肉片肉質軟嫩, 不會有過重羊騷味

同樣也是一個肉很夠路線 ,喝完湯頭也不會有燥熱感,

湯底本身很順口, 不油膩味道濃郁

桃鶯生炒羊肉總結

我自己蠻喜歡這邊調味不會下太重鹹,

選用羊肉品質非常不錯

像炒麵就很對我的口味, 火候也非常紮實,

自己一個人也能吃的羊肉超讚

尤其是帶皮羊肉塊, 搭配豆腐乳很過癮

晚上還營業到凌晨1點, 多晚都不怕吃不到

住在桃園或者是新北的朋友很推薦可以來試看看

桃鶯生炒羊肉 | 桃園市八德區桃鶯路125號

03 363 4700 | 17:00-01:00

舒壓蒸汽眼罩 | 溫暖暖腳墊推薦

桃園其他餐廳推薦:

港Soul港式料理餐廳

嶼日式無菜單料理 – 隱藏版免千元無菜單料理

參食sanshi 精緻台式串燒

MORE默爾義大利餐廳 桃園統領店

湯姆仕泰國旅遊社團歡迎來分享討論:

ThaiHolic 很愛泰國旅遊的人

———————————————————————-​

記得要來追蹤一下湯姆仕的 Facebook 喔