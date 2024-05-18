今天是個值得紀念的日子，因為我終於帶到了從馬來西亞來的朋友來吃牛老大火鍋了！他早就聽說過這家店的美味，這次來台灣玩，指定要來品嚐一番。

牛老大涮牛肉是高雄知名的溫體牛肉火鍋專賣店，曾榮獲米其林必比登推薦，是許多饕客的口袋名單。

▼我們一行人，大約下午五點抵達牛老大涮牛肉的高雄二店。店內空間寬敞明亮，採挑高的設計讓用餐環境不會感到壓迫。桌椅間的間距也足夠，用餐起來很舒適。而且需要的話也有包廂可以用餐，很有隱私感。

▼先點了一桌，吃不夠再繼續加點，有牛肉爐、新鮮牛肉盤、海鮮拼盤、魚餃、蛋餃、蝦餃、牛尾、牛腩、手工花枝漿等等，還有新品甕燒酸菜牛尾！這道新品要等30分鐘，想吃的朋友建議一開始就先點！

▼牛肉爐的湯頭是用牛大骨和新鮮蔬果熬煮而成，喝起來清甜甘甜，沒有添加味精。喝完暖暖的胃很舒服，讓朋友也不經先多喝了兩碗才開始涮肉。

▼新鮮牛肉是當天現宰的溫體牛，肉質鮮嫩，涮一下就熟了，微微的粉色，入口即化！

▼豬肉也是鮮嫩甜美。

▼海鮮拼盤很豐富，裡頭的蛤蠣、牡蠣、白蝦、花枝和虱目魚柳都很新鮮，吃起來鮮甜美味。

▼手工花枝漿口感紮實，裡面藏了很多花枝丁，又鮮又有彈性。

▼牛尾和牛腩味道濃郁，吃起來口感很好！

▼魚餃、蛋餃、蝦餃皮薄餡多，口感Q彈，煮熟吸滿了湯汁，很唰嘴。

▼甕燒酸菜牛尾是店裡的招牌新菜，酸菜的酸味和牛尾的香氣完美融合，酸爽開胃，讓人回味無窮，30分鐘等待很值得！

我們一行人吃得非常盡興，加了好幾次湯（加的都是原湯），都對牛老大涮牛肉的餐點讚不絕口。朋友說，他從來沒有吃過這麼好吃的溫體牛肉火鍋，直說不虛此行，回馬來西亞後一定會非常想念！

牛老大涮牛肉-高雄二店

地址：高雄市前金區自強三路281號

電話：07 272 0006

二店營業時間：16:00-00:00（週一公休/若遇連續假日照常營業）



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