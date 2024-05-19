

相信許多北投在地饕客對於北投市場內的牛小弟，印象深刻，2009年起源於新市街22-1號攤位末端，可以說是家喻戶曉的 北投牛排推薦 ，附近阿姨都認識牛小弟本尊，老字號燈火重新吹起，原班人馬於市場內原址，以「 北投牛排 」再次出發，找回北投人記憶中的牛小弟牛排魂。







北投平價牛排推薦 | 北投牛排 地理位置 交通資訊

原北投牛小弟的位置不變，於北投市場新市街22-1號，新市街22-1號為L型長攤位，同址攤位很多家，北投牛排在L型的最末端， 新市街24巷裡面 。附近也有收費停車場設置。











北投牛排推薦 | 北投牛排 環境介紹

乾淨衛生的夜市牛排用餐環境，座位設置採4人座，提供內用、外帶服務，如果覺得夏天炎熱的話，建議可以外帶回家，好好享受～！！！



提供 飲料機、特製玉米濃湯 自助式無限量暢飲；食材新鮮嚴選，當日採買；獨家手作蘑菇醬、黑胡椒牛排醬，為每日新鮮製作，絕不使用隔夜醬。











▼飲料自助式





▼玉米濃湯無限量供應









▼食材新鮮





▼獨家手作蘑菇醬、黑胡椒牛排醬

























▼飲料自助式▼玉米濃湯無限量供應▼食材新鮮▼獨家手作蘑菇醬、黑胡椒牛排醬





北投夜市牛排推薦 | 北投牛排 人氣菜單

北投牛排 堅持不使用重組肉 ，原塊牛排肉質口感細膩，鮮嫩多汁，搭配獨家手作蘑菇醬、黑胡椒牛排醬，甚至也可以不需要沾醬，簡單輕撒點玫瑰鹽，將原塊牛排的原始鮮甜帶出， 真正好吃的牛排，一點鹽就很好吃了 ，由此可見，北投牛排的肉品品質，是可以上高級餐廳的。



價位親民合理，我們點了一份8盎司沙朗與8盎司美國菲力牛排，媲美頂級牛排館的肉質，卻是夜市牛排的價格，CP值高高～！！！果真是平價牛排魂，勾起北投在地饕客味蕾~~















▼8盎司沙朗+8盎司美國菲力牛排







▼8盎司沙朗+8盎司美國菲力牛排

玉米濃湯

玉米濃湯料多味美，勾芡不會過分濃稠。







香蒜麵包

獨家手作香蒜麵包，吃起來會讓人喚醒「我家牛排」的記憶，味道很像欸～！！！沾玉米濃湯，超好吃～！！！















8盎司美國菲力牛排

原塊菲力牛排7分熟，肉質軟嫩多汁，精緻細膩的口感，整塊牛排沒有多餘的筋，吃夜市牛排也可以很優雅，不用拿牛排刀，死裡的往鐵板猛畫，發出刮刮刮的聲音。



選擇不沾醬，輕撒玫瑰鹽，粉紅色的肉澤，外層香煎恰恰，鐵板香煎的特殊香氣與原汁原味的肉香，結合得唯妙唯肖。



附荷包蛋、花椰菜與麵條，麵條可以選擇一般直麵或是螺絲麵，螺絲麵的口感Q彈，份量也給得很飽足。















▼輕撒玫瑰鹽





▼輕撒玫瑰鹽





8盎司沙朗

5分熟沙朗牛排，淋手作黑胡椒牛排醬，沙朗牛排帶點微筋、不多，切起牛排不會讓人感到困難，吃起來帶點微嚼勁的口感，黑胡椒牛排醬帶點微甜，黑胡椒香氣濃郁，辣度適中，是一般人都可以接受的辣度。











