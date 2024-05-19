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北投牛排 | 正宗北投牛小弟強勢回歸 平價牛排魂，勾起北投在地饕客味蕾~~ - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

2024-05-19 12:30:00 Lulu~愛分享 人氣：187
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窩客好文

Lulu~愛分享

發表篇數：287篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 北投區

造訪商家：北投牛排
place台北市北投區新市街22-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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相信許多北投在地饕客對於北投市場內的牛小弟，印象深刻，2009年起源於新市街22-1號攤位末端，可以說是家喻戶曉的北投牛排推薦，附近阿姨都認識牛小弟本尊，老字號燈火重新吹起，原班人馬於市場內原址，以「北投牛排」再次出發，找回北投人記憶中的牛小弟牛排魂。
 

文章目錄

    1. 北投牛排 | 地理位置 交通資訊
    2. 北投牛排 | 環境介紹

    3. 北投牛排 | 人氣菜單
        3-1 玉米濃湯
        3-2 香蒜麵包
        3-3 8盎司美國菲力牛排
        3-4 8盎司沙朗

    4. 北投牛排 | 店家資訊
 


 

北投平價牛排推薦 | 北投牛排 地理位置 交通資訊

原北投牛小弟的位置不變，於北投市場新市街22-1號，新市街22-1號為L型長攤位，同址攤位很多家，北投牛排在L型的最末端，新市街24巷裡面。附近也有收費停車場設置。
 


 

北投牛排推薦 | 北投牛排 環境介紹

乾淨衛生的夜市牛排用餐環境，座位設置採4人座，提供內用、外帶服務，如果覺得夏天炎熱的話，建議可以外帶回家，好好享受～！！！

提供 飲料機、特製玉米濃湯 自助式無限量暢飲；食材新鮮嚴選，當日採買；獨家手作蘑菇醬、黑胡椒牛排醬，為每日新鮮製作，絕不使用隔夜醬。






▼飲料自助式


▼玉米濃湯無限量供應




▼食材新鮮


▼獨家手作蘑菇醬、黑胡椒牛排醬













 

北投夜市牛排推薦 | 北投牛排 人氣菜單

北投牛排堅持不使用重組肉，原塊牛排肉質口感細膩，鮮嫩多汁，搭配獨家手作蘑菇醬、黑胡椒牛排醬，甚至也可以不需要沾醬，簡單輕撒點玫瑰鹽，將原塊牛排的原始鮮甜帶出，真正好吃的牛排，一點鹽就很好吃了，由此可見，北投牛排的肉品品質，是可以上高級餐廳的。

價位親民合理，我們點了一份8盎司沙朗與8盎司美國菲力牛排，媲美頂級牛排館的肉質，卻是夜市牛排的價格，CP值高高～！！！果真是平價牛排魂，勾起北投在地饕客味蕾~~







▼8盎司沙朗+8盎司美國菲力牛排



 

 

玉米濃湯

玉米濃湯料多味美，勾芡不會過分濃稠。


 

 

香蒜麵包

獨家手作香蒜麵包，吃起來會讓人喚醒「我家牛排」的記憶，味道很像欸～！！！沾玉米濃湯，超好吃～！！！






 

8盎司美國菲力牛排

原塊菲力牛排7分熟，肉質軟嫩多汁，精緻細膩的口感，整塊牛排沒有多餘的筋，吃夜市牛排也可以很優雅，不用拿牛排刀，死裡的往鐵板猛畫，發出刮刮刮的聲音。

選擇不沾醬，輕撒玫瑰鹽，粉紅色的肉澤，外層香煎恰恰，鐵板香煎的特殊香氣與原汁原味的肉香，結合得唯妙唯肖。

附荷包蛋、花椰菜與麵條，麵條可以選擇一般直麵或是螺絲麵，螺絲麵的口感Q彈，份量也給得很飽足。







▼輕撒玫瑰鹽



 

8盎司沙朗

5分熟沙朗牛排，淋手作黑胡椒牛排醬，沙朗牛排帶點微筋、不多，切起牛排不會讓人感到困難，吃起來帶點微嚼勁的口感，黑胡椒牛排醬帶點微甜，黑胡椒香氣濃郁，辣度適中，是一般人都可以接受的辣度。













［ 店家資訊 ］

北投牛排

地址：
112台北市北投區新市街22之1號
營業時間：
週一至週六 17:00–00:00
週日 00:00–12:00/17:00–00:00










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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。



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