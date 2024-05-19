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240511新北市-再訪卯澳海洋驛站

2024-05-19 07:05:00 jacklsy 人氣：109
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窩客好文

jacklsy

發表篇數：326篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 貢寮區

造訪商家：卯澳海洋驛站
phone002-2499-1617
place新北市貢寮區福連街37號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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卯澳海洋驛站,

原本是在卯澳漁港旁的一間餐廳,2020年曾經來過一次.

201107新北市-卯澳海洋驛站

https://jacklsy1973.pixnet.net/blog/post/360494483

 

記得當時對店家的小卷蝦米粉和海鮮粥,就已經是讚不絕口.

沒想到這幾年店家生意好到從卯澳漁港搬到台2線上的福連街,而且剛剛好在加油站旁邊.

這個新地點非常的醒目,每次經過都很難不去注意到.

新店址的停車的空間比較大,也解決了停車位不足的問題.

不過根據網路上文章描素,每到用餐時間還是爆滿........

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雖然店家有新的招牌,但是我還是只認這塊老招牌.

我也看到老闆的身影,確定沒錯了,才走進來用餐.

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菜單在門口,請自取.

如果各位人客是尖峰時間來,趕快拿菜單順便找位置,或是找位置順便拿菜單.

反正就是動作快一點,慢了就沒有位置了.

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菜單上各個品項和價錢都非常清楚,人客們可以好好研究一下.

當年沒有拍到菜單,所以在網路上找到幾年前的菜單做比較.

各品項價錢有的維持原價,有的有做調整,但是調幅不算大.

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新的卯澳海洋驛站都是室內座位,差別就是在有沒有冷氣,離櫃台和廚房遠不遠而已.

下面照片的位置,就是整間店最熱門的區域,先客滿的一定是這裡.

幸好用餐人客的流動速度快,稍微等一下下就會有空位了.

如果等不及的人客,從停車場進來的左右兩側都還有座位區,可以優先考慮.

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今天的天氣太好了......

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海鮮粥

距離上次來光顧,已經是快四年前的事了.

再次看到這一碗海鮮粥,依舊讓我讚嘆不已.

天啊....好大一碗!!!!

感覺好像更大碗了,老闆的碗有升級嗎????

這也太佛心了,真的是好大一碗的海鮮粥.

簡單來說,味道沒有什麼改變.

口感就像廣東粥一樣,比較軟爛一點.

牙口不好的老人家,也蠻適合吃這一碗海鮮粥.

最重要的是,海鮮粥內的小卷和蝦子,好像也跟著升級.

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小卷蝦米粉

各位人客,你們看看,你們看看....

這小卷和蝦子,真的給得不手軟,所有的用料都升級.

這樣一碗150元,我個人是覺得很超值.

我記得以前老闆在熬煮湯頭時,還有加了石花凍下去一起煮.

主要是讓整個湯頭,再多一點海味.

如果人客是常吃海鮮的老饕,就一定會發現這裡的小卷和蝦子都非常的新鮮.

不管是海鮮粥還是小卷米粉,每一碗的份量都很多.

一個人一碗,絕對會飽.

我只能老實說,這一碗小卷蝦米粉,是我目前吃過最份量最多的一碗.

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蔥爆小卷

上次來吃有另外加點鮑魚/九孔和龍蝦,這次就改點蔥爆小卷.

雖然只是一道簡單的料理,但是廚房裡的廚師一點都不馬虎,非常棒的下酒菜.

對了,上菜之前員工會倒一杯蜂蜜檸檬,非常好喝.

只是不曉得這杯蜂蜜檸檬能不能續杯.....

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時隔四年,再次光臨.

相同的餐點,不變的美味.

價錢雖然有略為調整,但是份量和食材並沒有減少.

我只能說,老闆真的很佛心.

難怪生意會這麼好,真的值得大推.

文章標籤
卯澳海洋驛站 新北市 海鮮粥 小卷蝦米粉
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