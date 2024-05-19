卯澳海洋驛站,

原本是在卯澳漁港旁的一間餐廳,2020年曾經來過一次.

201107新北市-卯澳海洋驛站

https://jacklsy1973.pixnet.net/blog/post/360494483

記得當時對店家的小卷蝦米粉和海鮮粥,就已經是讚不絕口.

沒想到這幾年店家生意好到從卯澳漁港搬到台2線上的福連街,而且剛剛好在加油站旁邊.

這個新地點非常的醒目,每次經過都很難不去注意到.

新店址的停車的空間比較大,也解決了停車位不足的問題.

不過根據網路上文章描素,每到用餐時間還是爆滿........

雖然店家有新的招牌,但是我還是只認這塊老招牌.

我也看到老闆的身影,確定沒錯了,才走進來用餐.

菜單在門口,請自取.

如果各位人客是尖峰時間來,趕快拿菜單順便找位置,或是找位置順便拿菜單.

反正就是動作快一點,慢了就沒有位置了.

菜單上各個品項和價錢都非常清楚,人客們可以好好研究一下.

當年沒有拍到菜單,所以在網路上找到幾年前的菜單做比較.

各品項價錢有的維持原價,有的有做調整,但是調幅不算大.

新的卯澳海洋驛站都是室內座位,差別就是在有沒有冷氣,離櫃台和廚房遠不遠而已.

下面照片的位置,就是整間店最熱門的區域,先客滿的一定是這裡.

幸好用餐人客的流動速度快,稍微等一下下就會有空位了.

如果等不及的人客,從停車場進來的左右兩側都還有座位區,可以優先考慮.

今天的天氣太好了......

海鮮粥

距離上次來光顧,已經是快四年前的事了.

再次看到這一碗海鮮粥,依舊讓我讚嘆不已.

天啊....好大一碗!!!!

感覺好像更大碗了,老闆的碗有升級嗎????

這也太佛心了,真的是好大一碗的海鮮粥.

簡單來說,味道沒有什麼改變.

口感就像廣東粥一樣,比較軟爛一點.

牙口不好的老人家,也蠻適合吃這一碗海鮮粥.

最重要的是,海鮮粥內的小卷和蝦子,好像也跟著升級.

小卷蝦米粉

各位人客,你們看看,你們看看....

這小卷和蝦子,真的給得不手軟,所有的用料都升級.

這樣一碗150元,我個人是覺得很超值.

我記得以前老闆在熬煮湯頭時,還有加了石花凍下去一起煮.

主要是讓整個湯頭,再多一點海味.

如果人客是常吃海鮮的老饕,就一定會發現這裡的小卷和蝦子都非常的新鮮.

不管是海鮮粥還是小卷米粉,每一碗的份量都很多.

一個人一碗,絕對會飽.

我只能老實說,這一碗小卷蝦米粉,是我目前吃過最份量最多的一碗.

蔥爆小卷

上次來吃有另外加點鮑魚/九孔和龍蝦,這次就改點蔥爆小卷.

雖然只是一道簡單的料理,但是廚房裡的廚師一點都不馬虎,非常棒的下酒菜.

對了,上菜之前員工會倒一杯蜂蜜檸檬,非常好喝.

只是不曉得這杯蜂蜜檸檬能不能續杯.....

時隔四年,再次光臨.

相同的餐點,不變的美味.

價錢雖然有略為調整,但是份量和食材並沒有減少.

我只能說,老闆真的很佛心.

難怪生意會這麼好,真的值得大推.