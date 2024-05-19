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【宜蘭食記】宜蘭頭城好吃拉麵分享屋台拉麵，每日限量柴燒熬煮湯頭拉麵跟特色小菜美味滿點

2024-05-19 12:57:00 hy 人氣：118
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窩客好文

hy

發表篇數：15篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 頭城鎮

造訪商家：屋台拉麵
phone0929-861-060
place宜蘭縣頭城鎮三路一段36號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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礁溪是自己目前固定去泡溫泉的幾個點之一，而之前就聽聞離礁溪轉運站不遠有家從攤車起家，地址屬於頭城鎮的屋台拉麵，包括每日限量柴燒熬煮湯頭拉麵，還有特色小菜都頗不錯，因此這一趟跟朋友去泡礁溪溫泉前，就來這家宜蘭好評拉麵店吃午餐。至於當天在屋台拉麵點來享用的香蒜豚骨盛合拉麵、雲林黑蒜頭拉麵這兩碗私房拉麵，還有四個在菜單上，以及一個不在菜單上的小菜，實際吃過後覺得很合自己口味，並且屋台拉麵也是喵星人的中途之家，所以就來分享一下，讓在找宜蘭拉麵推薦店、頭城美食推薦店、頭城寵物友善餐廳的大大做參考。

宜蘭拉麵推薦

 

這次到礁溪泡溫泉前來用餐的屋台拉麵，店面位置是在頭城鎮宜三路一段，我們當天開車走國道五號（蔣渭水高速公路）下礁溪交流道，再往坪林方向台九線前行一點點後轉進宜三路馬上就會看到了。

頭城屋台拉麵

 

提供美味日式拉麵應該超過10年的屋台拉麵，曾在台北五星飯店擔任主廚的老闆，一開始是從攤車起家，先後在頭城、冬山、宜蘭市營業過，然後再到目前的店面繼續營業，而當天在停車場停好車後，下車就看到做為店家精神象徵的初代木製攤車。

屋台拉麵評價

 

由於是平日來用餐，而且當下客人較少，因此餐點很快就都送來了，所以來張大合照，然後就正式開吃啦！

宜蘭好評拉麵店

 

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屋台拉麵 屋台拉麵評價 屋台拉麵好吃嗎 宜蘭拉麵推薦 more
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