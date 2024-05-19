夜幕低垂，交通便利的台北士林夜市逐漸熱鬧起來，成為無數美食愛好者朝聖地。假日與家人搭到劍潭捷運站，一起逛逛士林夜市，晚上到處覓食發現了這間開幕不久的士林串燒，一場味蕾與夜市風情的共舞就此展現。

串燒取用採自助式，非常free隨興。多樣化的選擇，讓人眼花繚亂，無論你是愛吃肉的饕客(經典雞肉串、豬肉串、海鮮串)，還是素食愛好者(蔬菜串)，都能在這裡找到心儀的美味。

餐具自助取用區

戶外座位區，一邊用餐一邊看著逛夜市的人潮，別有一番風情

店餐及結帳櫃台，服務人員都很親切

冰櫃中的各式酒類、飲料

開放式的廚房，看著師傅們在高溫火爐前專注賣力地翻烤每一串燒，視覺和嗅覺的雙重享受，讓人不自覺地被吸引過來

啤酒區

一樓室內座位區，寬敞舒適

使用座位上QR CODE 點餐，非常方便環保

士林串燒招牌拉麵(微辣)，融合東西風味(拉麵+起司)的絕妙創意，起司湯頭濃郁，料多味美，吃串燒搭配喝湯，超級讚!這道美食將傳統拉麵的細膩口感與濃郁的起司完美結合，呈現出豐富的味覺層次。熱騰騰的拉麵湯頭鮮美，麵條彈牙爽口，而厚厚的起司在湯中緩緩融化，釋放出濃郁的奶香，每一口都充滿幸福感。

鮮釀蜜茶，冰涼消暑，結合天然蜂蜜甜味的清新飲品，茶湯透亮，散發出淡淡芳香，啜飲一口，清新爽口，無論是炎炎夏日還是清爽春秋，都很適合。

沁涼雪碧，吃串燒必喝的一款經典的碳酸飲料，清新口感和爽口的氣泡，嘶嘶作響的氣泡聲讓人感受到即將到來的清涼感。雪碧特有的檸檬和萊姆風味，帶來微酸的甜美滋味。

新鮮的食材經過巧妙的調味和火候的掌控，每一口都讓人欲罷不能。剛上桌熱騰騰烤好的串燒，有茄子、青椒、杏鮑菇、香菇頭、絲瓜等青蔬，也有雞胸肉、牛肉串等，口感軟嫩，香味撲鼻，搭配清爽的洋蔥，絕妙滋味。

甜不辣、百頁豆腐、豆干、花枝丸，不乾柴，火侯控制恰到好處，搭配塗上的沙茶醬調味，撒上白芝麻，讓每一串燒都有著美味的風味。

大口吃串燒，大口啜飲，大呼過癮啊~

魷魚、鯖魚，肉質鮮美，夜市中無法抗拒的海鮮美味誘惑，經過火侯慢烤，魷魚和鯖魚的外皮被烤得微微焦香，散發出濃郁的海洋氣息。烤魷魚肉質彈牙，嚼勁十足，每一口串燒都帶有獨特的煙熏味，切成小塊，撒上微酸的檸檬汁，品味到魷魚的鮮嫩與香氣。烤鯖魚口感鮮美且富有些許油脂，烤製過程中，鯖魚的魚油被慢慢逼出，融入到魚肉中，使得每一口都鮮香四溢，外皮酥脆，內裡軟嫩，搭配少許檸檬汁，既能提鮮又能去腥，讓魚肉天然風味更加突出。

大人小人都吃得開心

香酥油爆蝦，一份有12隻，鮮蝦投入滾燙的油鍋中炸至金黃酥脆。當香酥油爆蝦上桌，金黃的外皮透著誘人的光澤，咬下一口，香酥內軟韌，內裡的蝦肉鮮嫩多汁，鮮美的滋味瞬間在口中爆發，搭配啤酒超適合!

墨魚花枝燒，肉質口感層次豐富，彈嫩鮮香的海味享受，雖然賣相不佳，但確實美味，新鮮的墨魚和花枝，經過處理和醃製，透過高溫燒烤，墨魚和花枝的表面微微焦脆，內裡則保持著鮮嫩多汁口感。海鮮的原味得以充分保留，同時又增添一層炭烤香氣。

老公的最愛!大快朵頤

現場烤製的魅力，靠近廚房處炭火燒烤香氣撲鼻而來，Ivy親自品嘗過後，推薦不可錯過的特色串燒有雞肉串、牛肉串，外皮烤得焦香脆口，內裡肉質鮮嫩多汁而不柴，是讓人一試成主顧的美味。搭配私房菜招牌拉麵、墨魚花枝燒，真心推薦!逛逛士林夜市疲累之餘，坐下來歇息填飽肚子，士林串燒是不錯的選擇!下一次走進士林夜市，不妨放慢腳步，享受這份來自炭火和食材的純粹美味！分享給大家



