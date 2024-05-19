「WilsonPark威爾森餐酒館」在台北內湖民權東路圓環附近，距離捷運比較遠一些，適合搭乘大眾交通工具或是騎車開車前往。

「WilsonPark威爾森餐酒館」還是一間寵物友善餐廳，飼主要帶寵物記得攜帶寵物推車或寵物袋哦！

「WilsonPark威爾森餐酒館」店內裝潢風格低調沉穩，寬敞不擁擠的環境給人舒適放鬆的感覺～

有提供包場服務，大約可以容納26人左右，現場提供投影機、麥克風、螢幕租借服務。

包廂目前沒有低消限制，最多可以坐八個人，裏面有電視可以轉接電腦，也很適合簡單的商務會議。

包廂用拉簾與外面區隔開來，小空間隱密性高，和朋友相聚約會更能盡情暢聊不受打擾！

「培根孢子甘藍」外型很像袖珍版高麗菜，模樣討喜可愛～

孢子甘藍本身帶點苦味，店家有特別水煮，所以吃起來一點苦味都沒有！

搭配炒過的培根丁和白色羊奶起司，是一道視覺好看味道合拍的前菜～

「炙燒鮪魚油醋沙拉」料多滿滿很大一盤，美味又健康～

使用當季幼苗嫩葉的貝比生菜，一口氣可以吃到多種蔬菜！

貝比生菜吃起來鮮嫩爽脆之外，營養價值還比一般成菜還要高喔！

生菜搭配自製油醋醬還有微甜微辣帶點肉桂香氣的辣味核桃，滋味很加分～

鮪魚裹上黑胡椒粗粒以小火乾煎，吃起來有微炙燒的口感，我很喜歡餒～

「嫩煎菲力佐鮪魚醬」使用美國菲力牛，肉質細緻軟嫩，熟度大約三分熟

菲力牛佐上鮪魚美乃滋還有誘人松露醬，根本就是超強黃金組合！

一直專吃肉難免會膩口，搭配貝比生菜一起吃，正好清爽又解膩～

「油封宜蘭櫻桃鴨腿」整隻帶骨鴨腿烤色看起來相當漂亮～

特別以東山鴨頭的香料進行油封，鴨腿吸附微鹹微甜的醬汁

肉質細嫩軟爛且肥而不膩，不愧是頗具盛名的櫻桃鴨！

搭配多種時蔬毛豆仁、芋頭、孢子甘藍拌炒，吃起來層次豐富又解膩

「美國Prime助眼牛排奶油手打寬麵」給人豪邁奢華的視覺饗宴！

超厚牛排肉撲得超滿，讓人幾乎快看不到麵體，中央點綴生菜及生蛋黃

美國Prime肋眼牛排肉色粉嫩約三分熟，香氣濃郁迷人，肉質多汁軟嫩略帶嚼勁～

建議可以先品嚐肉的原味，或者換個吃法搭配滑順蛋黃一起吃也很有趣喔！

自製手打寬麵搭配蛋黃奶油醬，調味得恰到好處，吃起來完全不膩口～

貼心提醒：這道主餐要趁熱吃，不然容易凝固引影響風味：）

WilsonPark威爾森餐酒館

電話：02 87922461

地址：台北市內湖區民權東路六段125號之一

營業時間：週一至週日、11:30–14:30、17:30–23:00

官網：https://www.wilsonparkbistro.com/

粉絲團：https://www.facebook.com/wilsonpark125/

IG：https://www.instagram.com/wilson_park_/

點我訂位：https://inline.app/booking/-MkA8b6pK6mUokyBHg0b:inline-live-2/-MkA8bHJW6uboupTBDZL

#寵物友善 #威靈頓牛排

文章標籤