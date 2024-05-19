金食在豬五花肉飯專賣是五花肉飯、滷肉飯、肉羹清湯、便當的專賣店，是我認識的美容老師的家人經營的，用料實在、色香味俱全，位於萬華車站附近的西園路二段，距離萬華車站、捷運龍山寺站都是步行10分鐘以內，也是很多人下班會經過的地方，在這個寸土寸金的大台北地區，銅板價就能溫暖飽餐一頓，真的好實在！

▼短影片這邊看

https://mozaiyang.pse.is/5ydj7n

▼金食在豬五花肉飯專賣熱騰騰全新開幕，目前有開幕期間滷肉飯買一送一活動，5/20過後的優惠活動以店家公告為準喔！

▼店面環境非常乾淨，空間不大，內用座位不多，不過根據我用餐時的觀察，大家用餐速度很快，所以翻桌速度也快，加上很多外帶的客人，所以晚餐時段來內用還是有座位的。

▼這是金食在的菜單，真真銅板價就能吃飽！其中便當品項的單價稍高，但是他們便當份量、用料都紮實，以台北市的價格來說，我覺得很可以！

▼便當可以自選三樣配菜，他們的配菜都是當餐現炒，樣式很多，可以天天吃不一樣的菜色！

▼既然是豬五花肉飯專賣，那豬五花肉當然是重頭戲！他們家用的豬肉是每天早上新鮮採購的溫體豬，當天現切現滷，肥瘦均衡，調味也比較健康，吃起來自然甘甜不膩口！

▼湯品在前台廚房現點現煮。

▼還有現點現切的各式小菜。

▼來看看我們吃了哪些好料吧～這次帶了我家大胃王父子檔出來用餐，金食在超實在的份量絕對夠他們吃！！

▼五花肉飯（單點）

五花肉飯就是控肉飯，但市面上的控肉大多重口味，金食在的五花肉自然甘甜不死鹹，也沒有人工味精那種假假的味道，肉質口感軟嫩很好下飯，旁邊的酸菜很香又爽脆，跟滷肉超搭的，白飯的份量很紮實，食量大也不用怕！（如果食量比較小的話，點餐時記得提醒要飯少喔）

▼五花肉便當

便當就是可以自選三樣配菜，如同前面提到的，他們配菜樣式很多，而且口味都很好吃，推薦食量大的朋友，點便當一定可以吃得飽飽飽！

▼滷肉飯（單點）

以前常聽人說我們北部的滷肉飯都是肉燥飯，才不是咧！金食在的滷肉飯是切成小丁狀的五花肉，吃得到Ｑ彈的肉肉口感，肥瘦相間不膩口，滷汁好下飯，我兒子最喜歡滷肉飯了，這碗被他全吃了～

▼滷肉便當

就是滷肉飯＋三樣配菜。

▼左宗棠雞便當（每週一三五供應）

左宗棠雞的特色在於酸、甜、辣三種口感，不過他們辣椒只是配色，吃起來是不辣的，雞肉口感軟嫩好入口，吃得出酸、甜的滋味，口味不會太重，但也很好下飯。

▼梅子醬燒雞便當（每週二四六供應）

梅子雞吃起來酸酸甜甜，調味清爽多吃幾口不會膩，適合喜歡偏甜口味的人，這個味道我兒子就很喜歡，所以很適合小朋友吃。

▼喜歡喝湯的朋友們，一定要來碗店裡的湯品！

▼花枝羹清湯

我最喜歡花枝羹了！花枝羹裡有明顯大塊的花枝，吃起來口感ＱＱ彈牙，配上蘿蔔清湯甘甜解膩！

▼肉羹清湯

肉羹也是大塊Ｑ彈的口感，一碗裡面好多塊肉羹，吃起來好滿足！

▼綜合丸湯

貢丸＋魚丸＋蘿蔔。

▼滷海帶（現切小菜）

▼白切五花肉

▼必須說說他們家的辣椒醬，是他們自己炒的，很香～吃起來很夠味，有一定的辣度，沾什麼都好吃，因為我能吃很辣，所以整片白切五花肉沾下去也沒在怕，如果平常吃小辣的人，先沾一點點試試看喔！

▼店裡還提供信義鄉農會最強梅精硬糖，吃完飯後可以來一顆解解膩！

▼我跟老闆娘認識很久了，他們家做生意一向很實在，「金食在」這個店名真是超級適合他們，現在這樣萬物瘋漲的年代，又是台北這樣寸土寸金的地方，有一間店能用銅板價就吃飽，口味跟用料都很讚，是多麼溫暖的所在啊！工作一天下班回家已經很累了，還要開伙煮飯就更累，還是去金食在豬五花肉飯專賣吃飽飽吧！

金食在豬五花肉飯專賣

營業時間：週一~週六 16:00~22:00 （週日休息）

地址：台北市萬華區西園路二段126號1樓

電話：0970 151 980

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