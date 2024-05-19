隱身在南台科大附近巷弄裡的燒烤店，主打一人燒肉，想吃什麼自己掃碼點，完全不需要跟店員說話，也不用擔心沒朋友陪你吃飯，根本是邊緣人的天堂





店面外觀





店內空間





各式調味佐料可自取





點餐注意事項：座位牆面上都有QRcode，直接掃碼就能線上點餐





美澳牛肉私烤套餐（200g）：內含牛肋條+黑牛嫩肩+熟成牛腹肉，附沙拉、小菜、泡菜、湯品、白飯（白飯、洋蔥、小菜皆可續一次）





牛肋條油脂含量適中，肉質鮮嫩甜美，軟嫩中又帶有嚼勁

黑牛嫩肩肉中帶筋，入口肉質柔嫩帶點咬勁與脆度，越嚼越香

熟成牛腹肉肉質柔嫩肥瘦相間，燒烤過後香氣撲鼻而來，讓人一吃就停不下來





嚴選豬牛私烤套餐（200g）：內含豬梅花+豬五花+牛肋條+黑牛嫩肩，附沙拉、小菜、泡菜、湯品、白飯（白飯、洋蔥、小菜皆可續一次）





豬五花油脂和肌肉交疊分布，油脂豐富口感軟嫩，肉質鮮美無腥味

豬梅花油脂分布均勻肥瘦各半，吃起來軟嫩富有彈性





手作漢堡排：點套餐加購有優惠價，這道可以說是這間店的主廚私房隱藏版菜色





外皮煎得焦香，入口厚實多汁，一口咬下能感受到肉汁在口中爆開