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台南燒烤店／南台科大學區美食／邊緣人的天堂／藏身巷弄傍晚才營業／嚴選品質CP值高／隱藏版必點手作漢堡排

2024-05-19 21:34:00 台南先生 人氣：198
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窩客好文

台南先生

發表篇數：488篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 永康區

造訪商家：私烤一人燒肉
phone09-75220487
place台南市永康區南台街89巷1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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隱身在南台科大附近巷弄裡的燒烤店，主打一人燒肉，想吃什麼自己掃碼點，完全不需要跟店員說話，也不用擔心沒朋友陪你吃飯，根本是邊緣人的天堂


 

 

 

店面外觀


 

 

 

店內空間


 

 

 

各式調味佐料可自取


 

 

 

點餐注意事項：座位牆面上都有QRcode，直接掃碼就能線上點餐

 


 

美澳牛肉私烤套餐（200g）：內含牛肋條+黑牛嫩肩+熟成牛腹肉，附沙拉、小菜、泡菜、湯品、白飯（白飯、洋蔥、小菜皆可續一次）


 

 

 

牛肋條油脂含量適中，肉質鮮嫩甜美，軟嫩中又帶有嚼勁
黑牛嫩肩肉中帶筋，入口肉質柔嫩帶點咬勁與脆度，越嚼越香
熟成牛腹肉肉質柔嫩肥瘦相間，燒烤過後香氣撲鼻而來，讓人一吃就停不下來


 

 

 

嚴選豬牛私烤套餐（200g）：內含豬梅花+豬五花+牛肋條+黑牛嫩肩，附沙拉、小菜、泡菜、湯品、白飯（白飯、洋蔥、小菜皆可續一次）


 

 

 

豬五花油脂和肌肉交疊分布，油脂豐富口感軟嫩，肉質鮮美無腥味
豬梅花油脂分布均勻肥瘦各半，吃起來軟嫩富有彈性


 

 

 

手作漢堡排：點套餐加購有優惠價，這道可以說是這間店的主廚私房隱藏版菜色


 

 

 

外皮煎得焦香，入口厚實多汁，一口咬下能感受到肉汁在口中爆開

 

店家資訊及菜單：https://www.mrtainan.com/2024/05/onepersonbbq.html

 

 

 

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