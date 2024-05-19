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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 花蓮縣花蓮市花蓮隱藏版伴手禮推薦～花蓮縣餅

花蓮縣花蓮市花蓮隱藏版伴手禮推薦～花蓮縣餅

2024-05-19 22:00:00 幽蘭 人氣：126
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窩客好文

幽蘭

發表篇數：29篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：花蓮縣 > 花蓮市

造訪商家：花蓮縣餅(國聯一路店)
phone03-8338819
place花蓮縣花蓮市國聯一路57號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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這次到花蓮旅遊的感受很不一樣
多了更多珍惜的情懷
還有對這片土地的惋惜
其實避開一些還在重建中的區域
花蓮還是有很多景點可以來旅遊的
這回先跳過太魯閣的部分
其他像是鯉魚潭、瑞穗
也都是很值得前往的景點
               
慢慢的品味旅行充飽電力的滋潤後
回程買點伴手禮是一定要的
最後一晚就住在市區
隔天退房後直奔伴手禮一條街
特地前往花蓮隱藏版伴手禮-花蓮縣餅
這家許多朋友大力推薦的
其中原味奶油酥條最多人敲碗要我買回去的
剛好他們最近有新包裝了
來跟大家分享一下
               

奶油酥條隨享盒
新的包裝很有質感
而且設計也相當貼心
小巧盒裝設計
上面還有可以直接撕開盒裝的巧思
身為伴手禮而言
相當高雅簡約不失禮
               

每盒有三包入
每包有三條美味的原味酥條
在攜帶上與享用上更加方便
放在包裏也不占空間
撕開即享
也不用擔心會沾手
透明的包裝讓酥條本體一目了然
               

選用紐西蘭進口的安佳奶油
嚴選吐司中間最鬆軟的部位
費工的低溫烘烤
再搭配上脆口的砂糖
奶香濃郁、酥脆香甜
真的會一口接一口阿
現在還購買還可以享嘗鮮價99元
而且買五送一　超級划算的
               
推薦大家可以安排時間來花蓮走走
振興觀光也是幫助重建的一個方式
吃吃喝喝逛逛後
也別忘了可以到花蓮縣餅採買一波
各式精緻美味的伴手禮
絕對是大方不失禮的好選擇
有興趣的朋友也可以先到他們網站看看喔
https://pse.is/5ydnw8

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