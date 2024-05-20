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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天街吃閹雞!

石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天街吃閹雞!

2024-05-20 00:38:00 靜怡＆大顆呆 人氣：118
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2221篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 石碇區

造訪商家：石碇老街
phone02-2663-1080
place新北市石碇區潭邊里
作者本次評價：
4.05
環境設備
4.00
服務
4.00
交通便利
3.50
CP值
4.50
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石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天

很喜歡老街的氛圍，很慶幸台北有很多老街可以逛！

上回原本要去【石碇老街】結果說成坪林老街

不死心的我當然要再安排一趟石碇老街之旅啦

這回造訪石碇老街，吃了福寶飲食店一粒粽阿婆麻糬等美食，太滿足了！

逛完老街，再去知名的石碇五路財神廟拜拜，還可以順遊石碇千島湖許家手工麵線等景點

週休假日石碇一日遊安排起來！

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石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天街吃閹雞!

石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天

石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天

石碇老街緊鄰著崩山溪，可以感受溪流潺潺的美好

房子沿溪床而建，靠溪側的建築物使用柱子支撐，形成獨特的吊腳樓景觀

開車前來，可以將車子停放在皇帝殿登山口的停車場，再步行至老街

石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天ADD:新北市石碇區石碇東街

石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天

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石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天

崩山溪水清澈，溪內有許多魚兒悠游其中

不見天街有商店販賣魚飼料，可以買來餵魚

石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天

老街尾端有階梯可走到溪水處

可以享受近距離觀賞魚兒與餵魚的樂趣

魚兒數量很多，也都很愛吃，餵起來很有成就感

石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天

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街道上方被建築物覆蓋不見天日，故稱為不見天街

光線較為昏暗，但也不怕風吹雨淋

不見天街內有百年石頭屋，以往有開放參觀，但我們此次造訪時是封閉的狀態

石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天

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石碇老街阿嬤麻糬

阿嬤麻糬就在不見天街內

我很愛吃麻糬，見到麻糬一定要買啊

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有包餡的大顆麻糬及古早味麻糬

我喜歡吃不包餡的古早味麻糬，是一整包的，阿嬤會幫忙切成小塊裹上花生粉

因為石碇這一代產茶，所以有包種茶口味麻糬

我這包是包種茶＋原味，所以有白跟綠兩色！

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石碇老街並不長，商家攤販也不多

逛起來特別清幽，有著濃濃人情味

當天來的時間比較晚，加上天氣不太好，這時遊客已經不多

石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天

王氏豆腐相當有名氣，多年前我們也吃過幾次

這回我就改吃其他店家了，想著要吃福寶還是美美！？

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後來我決定吃福寶飲食店

原因無他，就單純看福寶生意比美美好，下回再來，再吃美美吧

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福寶飲食店菜單及價格

料理選擇不多，另有套餐合菜可選擇

石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天

我們點了閹雞半隻、魯脆筍、紅燒豆腐及豆腐羹

閹雞價格比較高，半隻$550

紅燒豆腐及豆腐羹下飯美味，魯脆筍很爽口

石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天

就這樣兩大兩小吃得滿足開心！

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石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天

一粒粽在石碇也相當有名，多年前買過，這回也特地過來買

有多種口味粽可選擇，最豪華的鮑魚粽一顆$110

石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天

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買了一顆排骨酥肉粽$70

這應該是別處吃不到的口味吧！？

台灣糯米、無骨排骨酥、老滷鵪鶉蛋、香菇、雪蓮子、金鉤蝦、紅蔥酥的組合

餡多、米粒香Q不油膩

石碇老街美食 ，福寶飲食店、一粒粽、阿婆麻糬，吊腳樓、不見天

一粒粽有提供桌位讓大家坐下來享用

牆面上的彩繪還挺有意思的！

放假時不知道往何處去，就來老街走走逛逛，吃吃美食吧！

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石碇老街 石碇老街美食 石碇老街阿嬤麻糬 石碇 石碇一粒粽 福寶飲食店 福寶飲食店菜單 石碇老街閹雞 石碇老街豆腐 王氏豆腐 新北老街 吊腳樓
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