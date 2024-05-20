這間耕牛園炸雞可是在地超有名氣的秒殺炸雞，雞塊起鍋前就一堆人圍著盤子拿著夾子準備搶，真的是秒殺比手速，慢的人就要等下一輪了，一天只營業五小時，可是在地人的最愛，現場只販售五種炸物，雞排是平日限定的品項，除了最多人搶的炸小雞塊外，還有雞翅、雞腿、大雞塊等，價位落在$35~$95之間，建議想買避開假日或者先預訂會比較好買唷！！

苑裡菜市場炸雞 在哪？

耕牛園炸雞在苑裡菜市場裡，在大同路和建國路口附近，一進市場看到很多人在小攤前就是了，滿好找尋的，雖然是平日，人潮依舊是不少，真的不要傻傻排隊，這裡直接擠到前面去就對了，不然就是跟老闆娘說要買什麼，老闆娘會幫忙搶，傻傻排隊是買不到的唷！！

老闆炸雞的手真的是沒有停過，炸雞是每天採用當日現宰的溫體雞，加上醬油膏代替將由醃製入味，口感吃起來較為甘甜些，炸雞是採用兩次回炸的方式，整鍋現炸口感更加酥脆還可以減少油膩感鎖住肉汁鮮甜口感

雞塊每半小時就起鍋，攤子前擠滿了買雞塊的人潮，真的是靠手速，搶得最快的就買得到，像我第一次來怕搶不過，可以直接跟老闆娘說要買什麼～

價目表

現場只販售五種炸物，雞排是平日限定的品項，除了最多人搶的炸小雞塊外，還有雞翅、雞腿、大雞塊等，價位落在$35~$95之間，提早賣完就收攤唷！！

小雞塊

炸小雞塊都是以秤斤的方式計價，半斤是$95，要多少搶多少～

炸雞口感真的外皮酥脆而不硬，肉質軟嫩多汁，剛起鍋要小心燙口，是先醃過的雞塊帶點鹹甜鹹甜的滋味，當小點心也很好吃唷！！

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店家/景點資訊

店家名稱：苑裡菜市場炸雞

所在地址：358臺灣苗栗縣苑裡鎮大同路90號

營業時間：日 二 三 四 五 六 09:00-13:00

店家電話：0932531046

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊

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