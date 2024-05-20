為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 苗栗縣苑裡鎮美食-耕牛園炸雞-一天只賣5小時！隱藏在市場內的秒殺炸雞

苗栗縣苑裡鎮美食-耕牛園炸雞-一天只賣5小時！隱藏在市場內的秒殺炸雞

2024-05-20 12:30:14 靜兒貪吃遊玩愛分享 人氣：156
share
窩客好文

靜兒貪吃遊玩愛分享

發表篇數：600篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 苑裡鎮

造訪商家：耕牛園炸雞
phone0932-531046
place苗栗縣苑裡鎮大同路與建國路交叉口
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
 
 
 

這間耕牛園炸雞可是在地超有名氣的秒殺炸雞，雞塊起鍋前就一堆人圍著盤子拿著夾子準備搶，真的是秒殺比手速，慢的人就要等下一輪了，一天只營業五小時，可是在地人的最愛，現場只販售五種炸物，雞排是平日限定的品項，除了最多人搶的炸小雞塊外，還有雞翅、雞腿、大雞塊等，價位落在$35~$95之間，建議想買避開假日或者先預訂會比較好買唷！！

苑裡菜市場炸雞 在哪？

耕牛園炸雞在苑裡菜市場裡，在大同路和建國路口附近，一進市場看到很多人在小攤前就是了，滿好找尋的，雖然是平日，人潮依舊是不少，真的不要傻傻排隊，這裡直接擠到前面去就對了，不然就是跟老闆娘說要買什麼，老闆娘會幫忙搶，傻傻排隊是買不到的唷！！

老闆炸雞的手真的是沒有停過，炸雞是每天採用當日現宰的溫體雞，加上醬油膏代替將由醃製入味，口感吃起來較為甘甜些，炸雞是採用兩次回炸的方式，整鍋現炸口感更加酥脆還可以減少油膩感鎖住肉汁鮮甜口感

雞塊每半小時就起鍋，攤子前擠滿了買雞塊的人潮，真的是靠手速，搶得最快的就買得到，像我第一次來怕搶不過，可以直接跟老闆娘說要買什麼～

價目表

現場只販售五種炸物，雞排是平日限定的品項，除了最多人搶的炸小雞塊外，還有雞翅、雞腿、大雞塊等，價位落在$35~$95之間，提早賣完就收攤唷！！

小雞塊

炸小雞塊都是以秤斤的方式計價，半斤是$95，要多少搶多少～

炸雞口感真的外皮酥脆而不硬，肉質軟嫩多汁，剛起鍋要小心燙口，是先醃過的雞塊帶點鹹甜鹹甜的滋味，當小點心也很好吃唷！！

分享給大家

 

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：苑裡菜市場炸雞
  • 所在地址：358臺灣苗栗縣苑裡鎮大同路90號
  • 營業時間：日 二 三 四 五 六 09:00-13:00
  • 店家電話：0932531046
  • 評價：★★★★★
 
 

 

 

 

交通資訊

 

延伸閱讀

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

嘉義縣阿里山鄉美食-阿將的家23咖啡館-宛如宮崎

雲林縣西螺鎮美食-龍圓舊事-百年榕樹紅磚古厝！

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up