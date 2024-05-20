中壢美食、吃到飽餐廳推薦這家大象泰式美食館 泰式燒烤吃到飽，中壢大象泰式美食館有單點泰菜和吃到飽泰式燒烤，連外地的朋友也說這間在泰式料理界很有名，尤其是泰式燒烤吃到飽竟然還有流水蝦！就連平日用餐的人潮也是滿滿，最讓我驚訝的是這裡食材選擇超級多，就連飲料選擇也很多，平常在泰式料理店會喝到的泰式飲品、酒類，來到這裡通通吃得到，就像是在泰國用餐的氛圍，真的有夠讚的！

大象泰式美食館 泰式燒烤吃到飽｜交通方式、停車資訊

大象泰式美食館 泰式燒烤吃到飽就在中壢火車站前步行1分鐘就能抵達，附近也有許多停車場可以停放，交通算是非常便利，因為口味道地，所以假日會有蠻多新住民來這裡用餐，一樓是單點的泰式料裡，二樓才是泰式燒烤吃到飽

大象泰式美食館 泰式燒烤吃到飽｜泰式燒烤吃到飽價位

走上二樓，門口處有個小小的櫃檯，要先在這裡等候帶位，牆壁上有收費方式跟用餐規則可以先看一下，價位有分炭烤吃到飽695元/1人、泰式流水蝦吃到飽995元/1人，用餐時間兩小時，全天候不管平假日價位都一樣，單人用餐也不加價唷

在門口跟店員說你要的吃到飽價位，店員就會帶你去位置上，大象泰式美食館 泰式燒烤吃到飽用餐環境真的很大，而且裝潢也是走那種很悠閒的泰式風格，像之前去芭達雅附近就有很多像這樣的烤肉攤，生意真非常好，我們是平日中午來，店裡還有八成滿，然後一直還不斷有人上來用餐

因為我們是選流水蝦吃到飽，所以店員幫我們在手上繫上這個手環，要有這手環才能去夾流水蝦，如果是點一般的炭烤吃到飽跑去夾流水蝦會加收400元，然後請斟酌夾取，如果有剩下蝦沒吃完，一隻活蝦蝦酌收60元唷

入座後每桌會給二種爐，一邊是正宗泰式烤盤，上方適合烤帶油花的肉片，下方適合煮鍋物及海鮮，另外一爐是傳統炭烤爐，適合烤流水蝦、海鮮及肉串，如果覺得烤不夠快，還可以加烤爐(一桌100元)。

接著就去夾流水蝦啦，這流水蝦很酷，放蝦是透過天花板垂下來的水管放蝦，然後旁邊也有夾流水蝦的教學

水桶裝冰塊跟水大約五分滿，然後就可以去流水蝦槽抓泰國蝦了，夾到泰國蝦時要將泰國蝦放進冰水裡＂冰暈＂，不然上桌烤蝦時蝦子會逃走，夾泰國蝦其實沒有什麼訣竅，就是快準狠，看準蝦就大力夾下，因為泰國蝦的活動力很強，小力夾會跳走，大概夾個兩三輪就能抓到訣竅

大象泰式美食館 泰式燒烤吃到飽｜自助吧、熟食區

夾好泰國蝦先拿回座位區讓它冰著，接著就可以移動到自助區拿其他食材，大象的自助吧真的很誇張，目測絕對有超過一百種以上的食材，老實說，如果不吃流水蝦695元/1人也是超級有競爭力的啦，首先是肉類海鮮區，串烤、海鮮、肉片等各式食材都有，連淡菜、鳳螺、螃蟹這種高級貨都有

串燒應該是最熱門的，我看有人一拿就是十幾支這樣，另外蛤蠣、淡菜也很多人拿，至於白蝦因為我們有點流水蝦吃到飽就沒有拿了，不然白蝦尺寸也不小，不少沒吃流水蝦的客人就專攻白蝦

在海鮮、肉類區的上層還有一排飲料，都是泰國知名的飲料品牌，像是椰子汁、羅望果汁、罐裝泰奶、荔枝果汁等等，都是無限量供應

蔬菜區也是非常誇張，感覺就像把整個超市櫃的蔬菜搬到店裡，從可以煮食的白菜、高麗菜、空心菜、各式菇類到可以炭烤的皎白筍、玉米筍、玉米等各式蔬菜應有盡有，愛吃火鍋類的食材也不用擔心，各式餃類都可以在這區找到，完全不怕你吃，蔬菜區的一角還放了很多泰式泡麵、布丁、水果、生菜沙拉等都可以自行取用

在蔬食區的旁邊是飲料甜品區，說到泰國甜點代表絕對是摩摩喳喳，波蘿蜜、紅毛丹、煎蕊、耶果、西米露等配料這裡都有，旁邊還有泰國糖漿，現場就可以做出道地的摩摩喳喳

飲料也很多樣化，除了一般的茶類、咖啡、果汁、汽水機外，還有三種類的泰式奶茶、咖啡、泰式雞尾酒，推薦大家泰奶絕對要加冰塊才會100分，然後另外一側的冰箱還有啤酒，反正看得到的，全部無限量供應，600多的價位光是啤酒喝到飽就超猛的啦！

冰淇淋則是提供泰國明果冰淇淋，我還蠻喜歡明果的，水果冰淇淋的口味都不錯，是清爽路線的冰淇淋，除了冰淇淋外，旁邊還有一整櫃的冰棒、甜筒可以自行取用

還有各式小蛋糕、甜點，不過有摩摩喳喳了，這區甜點我今天都沒過來拿

以爲這樣就結束了？還沒完，竟然還有熟食區，提供一些經典的泰式料理，像是冬央功、泰式”酸”香腸、紅咖哩、涼拌海鮮、涼拌青木瓜以及讓我印象深刻的炸雞翅和地瓜條，邊烤肉邊吃泰式料理，真的很爽啊！

醬料區除了一般我們看到的魚露、泰式辣椒醬外，還有蒜頭、蔥花、辣椒等辛香料，旁邊還有兩缸大象特製的海鮮醬跟烤肉醬，口味都很不錯，但有點辣就是了

大象泰式美食館 泰式燒烤吃到飽｜泰式燒烤吃到飽

開烤啦！拿了一桌食材準備開烤，我個人是建議可以先烤泰國蝦，烤泰國蝦的時間比較久可以趁這時候品嚐一些熟食區的泰式料理

泰國蝦還蠻大隻的，大概放了八～十隻就佔據整個烤網，其他東西都不能烤了，但我後來想到應該加一個烤爐的，這樣烤蝦跟烤肉就可以分開烤，速度會快非常多，而且烤網也不會串味

活的泰國蝦口感確實沒話說，還是用炭火烤的，泰國蝦會帶有炭香，頭裡也有滿滿的紅寶石，就跟我在泰國海邊吃的味道一模一樣，尤其沾上特製的海鮮醬料，蒜香中帶有檸檬酸香跟辣感，有夠開胃好吃，但因為烤爐稍小，泰國蝦我們只烤三輪而已，真的建議可以加價多加個烤爐

泰式烤肉串，這個有雞肉跟豬肉兩種選擇，肉有事先醃漬過，不用再另外調味，肉串上還串了鳳梨、番茄、青椒，用炭火烤肉串速度非常快，因為炭火的遠紅外線，可以穿透肉直達中心

烤到表面有焦脆感就可以吃了，調味非常的棒，有點像是類似咖哩的味道，鹹香鹹香的，鳳梨跟番茄烤過之後會變稍微有點軟，而且甜度跟酸像整個被烤出來，搭配肉一起吃超好吃，我大概吃了五串以上！

吃烤肉串一定要搭泰國啤酒，暢飲真的連酒錢都省下來了（喝酒不開車、開車不喝酒，未成年請勿飲酒）

烤肉片、雞胸肉，我看到旁邊的人有夠聰明，因為肉片沒有醃漬調味，所以他們拿了一些辣椒、蒜頭、蔥末加一點烤肉醬拌著肉一起烤，那個香氣真的很逼人，而且肉片烤的速度又很快，基本上都是三盤五盤這樣烤，就是當蒙古烤肉的概念！

淡菜、鳳螺、扇貝也可以如法炮製吃起來會更好吃，然後扇貝可以加點高湯一起烤，湯滾了就可以吃了，鮮甜好吃

除了碳烤爐外，旁邊正宗泰式烤盤我們是拿來當火鍋吃，拿一些蔬菜加進去一起煮搭配烤肉很解膩，然後湯頭可以去拿一堆蛤蠣來加，煮蛤蠣不僅比較容易拿捏熟度，蛤蠣的湯汁還會流入湯中，煮的蔬菜會更好吃

炸物我拿了雞翅、泰北香腸，雞翅表現有夠讚，就跟我們在泰國街邊吃到的炸雞一樣，嫩又多汁皮還很脆

泰式冬央功也是非常道地，辣中帶有番茄的酸香跟香茅的香氣而且裡面今天是放螃蟹，一整個高級啊！

涼拌青木瓜也是很夠水準，雖然很有辣度，但充滿檸檬的酸香，加上青木瓜的脆度，很開胃，吃了一輪熟食，真的就是很道地的泰國味道，畢竟中壢有很多外籍人士，如果不道地他們就不會一直來啦

首次來大象泰式美食館 泰式燒烤吃到飽，老實說我覺得不能拿去跟別的燒肉吃到飽做比較，因為他們是主打泰式烤肉吃到飽，加上店裡幾乎全部都是泰式料理，包括飲料、啤酒也都是喝到飽，對於愛吃泰式料理烤肉的人來說，以這樣的價位可以吃到這麼多平常吃不到的泰式元素，真的可以吃的非常開心，如果不吃流水蝦僅695的價位來說，甚至比一般燒肉吃到飽更便宜！非常建議大家來這嘗試看看，真的會一吃上癮唷

大象泰式美食館 泰式燒烤吃到飽

地址：桃園市中壢區元化路2-27號

電話：03 425 0886

營業時間：10:00–22:00

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