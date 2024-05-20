近期最熱門的咖啡廳絕對是九份的「hima cafe 暇咖啡」莫屬！上個月剛開幕時就想去，不過看到評論寫說要候位很久就有點卻步，這次平日下午去，大約候位一小時，等候期間可以到九份老街逛逛吃個芋圓再回來，其實感覺上不會等太久，重點是二樓座位的廣闊山景海景真的太值得了，美到不行，光看心情就好好！

hima cafe 暇咖啡營業資訊

hima cafe | 暇 • 咖啡（無預約、公休請看ig)

評分： / 4.2

/ 4.2 地址：新北市瑞芳區豎崎路18號( 地圖 )

電話：0958 246 988

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 休息,

星期三: 11:00 – 18:00,

星期四: 11:00 – 18:00,

星期五: 11:00 – 18:00,

星期六: 11:00 – 18:00,

星期日: 11:00 – 18:00

星期一: 休息, 星期二: 休息, 星期三: 11:00 – 18:00, 星期四: 11:00 – 18:00, 星期五: 11:00 – 18:00, 星期六: 11:00 – 18:00, 星期日: 11:00 – 18:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

hima cafe 暇咖啡位置｜環境

hima cafe 暇咖啡的位置在九份遊客中心的上方，就是往昇平戲院的那條階梯上，位置不是很明顯，巷口有個小招牌指示。

先撇開二樓海景座位不說，其實整體座位都是很舒適的，沒有遮蔽物擋住，可以完整地看到北海岸風景，這天天氣好，風景美到不行，一直坐到快夕陽西下，光影真的很美。

二樓可以看到整片海景，如果想要坐在第一排，可能要碰運氣，無法預約，要現場登記候位。

hima cafe 暇咖啡菜單

hima cafe 暇咖啡就算是平日客人還是很多，下午大約三點半到店裡，工作人員通知大概要等一小時，前面有十五組候位，四點半回來大約等十分鐘就可以入座。

咖啡有濃縮咖啡為基底以及手沖可選擇，甜點味道也算不錯，價格偏高一些些，但是配上這個風景蠻值得的。

hima cafe 暇咖啡餐點

熱拿鐵｜冰拿鐵

天氣太熱想喝冰的，但又想看看熱拿鐵的拉花，就都點了。拿鐵的味道很香濃，口感偏厚重，咖啡香非常濃郁，個人偏愛冰拿鐵的風味，可能太熱了吧！

焦糖布丁

口感滑嫩，味道不錯，有濃厚焦糖香氣，口味算是中等程度。

抹茶生乳捲

生乳捲奶油蠻優秀的，口感輕柔細緻，抹茶味也很香濃不會太甜。

hima cafe 暇咖啡的環境是那種一坐下來看著窗外的景色就會心情很好的咖啡廳，如果網美們能乖乖坐著不要一直亂動心情會更好。

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